Elnettet må endre seg av mange grunner

En av de såkalte FMEene - Forskningssentrene for miljøvennlig energi - som er etablert av Forskningsrådet er Centre for Intelligent Electricity Distribution.

Vi har møtt Gerd Kjølle som leder senteret som er lagt til Sintef i Trondheim. Her jobber de for at det norske kraftnettet skal bli mer tilpasset fremtidens fornybare kraftproduksjon, og de ser på hvordan vi best mulig kan elektrifisere transport på en mest energieffektiv måte.

Det norske nettet må være i stand til å ta imot alle de nye formene for elproduksjon og det må ha mulighet til å levere nok når det trengs. Det må blir mer fleksibelt i begge ender. Det hendler ikke bare om teknologi, men også gi alle brukerne fornuftige insitamenter.

Senteret vil utvikle et kunnskapsgrunnlag for nettselskaper og myndigheter til å etablere gode strategier for å optimalisere nettvirksomheten. De ser stort potensial for å kunne produsere mer ny kraft, men vi må ha kontroll på kostnader.

Nettet i 2040 skal være intelligent, det skal være fleksibelt, robust og kostnadseffektivt. Ingeniørene i Cineldi og alle samarbeidspartnerne i industri og forskning har mye å gjøre i årene framover.

