Podcast: Nå må vi se til Europa – Norge kan havne i bakleksa på hydrogen

Her i Norge har hydrogen kommet litt i bakgrunnen fordi så mange har kjøpt elbiler som får strøm fra et batteri. Men det betyr ikke at hydrogenalderen er avlyst.

Selv om regjeringens hydrogenmelding er litt vassen, så er EU klar i sin satsing på vårt letteste grunnstoff. Så hva bør vi gjøre i et land fullt av fornybar energi og en snart hundre år lang tradisjon for å fremstille hydrogen med elektrolyse?

For å høre mer om det snakker vi dag med Norsk Hydrogenforums nyansatte generalsekretær, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen og forskningsleder ved Sintef Industri, Magnus Skinlo Thomassen.

De to er ganske klare i sitt budskap: Dette er noe Norge er godt rustet til, både fra naturens side, og fra industriens. Jernet er passe varmt nå, mener de.

– Norske myndigheter må ta inn over seg den satsingen som skjer i Europa, og blir med på den, sier Wilhelmsen i samtalen.

