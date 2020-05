Anders Espelund har funnet en ny nisje i det digitale landskapet. Han sørger for at tusen bilforhandlere byr på bilen til folk som skal selge den. Når Nettbil.no selger bilen sørger de for alt. De får den testet hos NAF eller Viking og arrangerer auksjon. Forhandlere fra hele landet kan by på bilen som de da vet tilstrekkelig om.

Som regel kommer det mange bud på hver bil, men kunden trenger bare å godkjenne den som står igjen med høyeste bud. Deretter overtar Nettbil alt ansvar og sørger for betalingen.

Det kan høres pussig ut at ved å introdusere et digitalt mellomledd, så får selgerne mer penger for bilen. Nettbil skal også ha sitt. Likevel oppnår selgeren ganske mye mer for bilen og slipper ansvaret når man selger privat. Grunnen er selvfølgelig at de introduserer konkurranse. Det er det ikke mye av når man skal bytte bil og får et tilbud på den gamle hos forhandleren.

