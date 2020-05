Tunneler i brann og undervannsbilder av oljeinstallasjoner: Minnekortene får stadig nye bruksområder

Det er lett å kalle utviklingen av datahukommelse for en revolusjon langs to akser. Det ene er prisen som har falt i årtier og som fortsetter å falle. Det andre er lagringstettheten som fortsetter å øke. Det er nesten ufattelig hvor tett det er.

Harddisken fortsetter å være den billigste måten å lagre data på, hvor vi utelater bånd, men fast lagring spiser stadig større andeler. Da IBM lanserte harddisken i 1956 veide systemet et tonn og lagret 3,75 MB. Den kostet en formue. I dag får man en terrabyte på et microSD-kort som det fint går to av på en negl.

En av de som har vært med lengst i bransjen og sett utviklingen av fast minne er Jan Terje Kleiven i Kingston Technologies. Ifølge han er det mer futt i markedet nå enn noen gang før.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Podkasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.