Møt Chris som brenner for datasikkerhet. – Det er altfor lett å være hacker i Norge

Datasikkerhet er viktig for andre, men betyr det noe for oss? Er vi ikke sikre når vi surfer rundt da? Det er nok noe man lurer på fra nasjonsnivå via næringslivet til hver og en av oss.

Svaret, for å foregripe innholdet i dagens podkast er dessverre nei, ifølge sikkerhetsekspert og medgründer av selskapet River Security, Chris Dale. Det er en skummel verden der ute hvor vi sprader rundt sammen med de verste digitale skurkene. Det er ikke en gang bedring å spore. Disse folkene er særdeles dyktige og oppfinnsomme, og verden tappes for stadig mer penger og informasjon som kommer «bransjen» til gode.

Er alt håp da ute? Nei det er det ikke. Vi kan alle utvise litt mer fornuft i vår omgang med digitale verktøy. Det kan lønne seg på så mange plan.

