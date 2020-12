Stempelmotoren vil videre i nye varianter og med nye drivstoff

David Emberson er forsker ved NTNUs Institutt for energi- og prosessteknikk. I en verden hvor interessen for elbiler er sterk, jobber han med teknologien rundt forbrenningsmotoren. Det er liten grunn til å tro at de vil forsvinne med det første på tross av Teslas suksess og dieselskandaler.

Selv om norske bilister raskt elektrifiseres, er det lenge til taxinæringen i Afrika gjør det. Mange steder i verden er det ikke elektrisk infrastruktur, og selv her spiller dieselmotoren en viktig rolle for å produsere strøm når andre kilder ikke virker.

Det blir viktig fremover å få stempelmotorer til å utnytte drivstoffet så effektivt som mulig og til å bruke nye mer miljøvennlige drivstoff.

Emberson, som vi snakker med i dag, tror ammoniakk kan ha en stor fremtid som alternativ til bensin og diesel. Den hydrogenholdige, riktignok korrosive og giftige væsken, er lett å lagre og slipper ikke ut CO 2 . Forutsatt at den fremstilles blått eller grønt.

Det er lite poeng i å bruke biodrivstoff i biler bortsett fra når det er langt til alternativ infrastruktur. Men i tungt utstyr og i fly kan slike grønne flytende hydrokarboner ha noe for seg.

