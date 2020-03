Få er mer opptatt av 5G enn sivilingeniør Håkon. Han skaffet sitt eget nett

Få har startet opp flere nye selskaper enn sivilingeniør Håkon Bryhni. 20 stykker har det blitt gjennom mange år, i tillegg til en doktorgrad. Nå har Bryhni, som er forsker på Simula Labs og foreleser på Oslo Met, skaffet seg et eget 5G-nett. 100 MHz har han skaffet seg, og det er mer enn det Telenor har. Riktignok er det begrenset til Oslo og begrenset i tid. Og det skal brukes til forskning.

For få er mer opptatt av 5G enn Bryhni. For han er dette ikke bare et nytt mobilnett, men det er en stor superdatamaskin også. Veldig ulikt slik mobilnettene er i dag. Nå er det mindre ren spesialteknologi og mer standard slik som Ethernet og prosessorer som x86 og ARM.

I dag hører vi en begeistret låntaker av 100 MHz snakke om hvor flott og viktig 5G er.

