Elkem annonserte i forrige uke planer om å bygge en veldig stor fabrikk for å fremstille grafitt til batteriproduksjon. Grafitt er det viktigste materialet for anoder i litiumionebatterier som verden knapt kan få nok av.

Ikke minst er EU bekymret for egen forsyning. Mange ønsker å etablere batteriproduksjon i vår verdensdel, også norske selskaper. Men alle er avhengig av tilgang på materialer de kan bygge batteriene med.

Grønn kraft og kort vei

Elkem ønsker å bygge den nye fabrikken på Grenland. Her er det nok grønn kraft, som i seg selv er et salgsargument, og her finnes kompetent arbeidskraft. Dessuten er avstanden til Elkems eget forskningssenter i Kristiansand kort. Her produserer de allerede noen titalls kilo av råstoffet i uka, og her skal de sette opp en pilotlinje for å produsere 200 tonn i året.

Det er ikke bare grafitt Elkem vil produsere. Selskapet ser også på hvordan de kan utvikle produksjonen av silisium, som er nok et strategisk anodemateriale.

I dag snakker vi med leder for Elkem Battery Materials, PhD Stian Madshus og teknologidirektør Håvard Moe.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Podkasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.