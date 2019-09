Elmotor, solenergi, Equinor og inneklima: Dette leste TU Ekstra-abonnentene i august

Dette er de 10 sakene som fanget interessen hos abonnentene på TU Ekstra:

1. Positiv bunnlinje ble til konkurs: I løpet av én måned sluttet alle ansatte hos entreprenøren (Ekstra)

2. Egentlig skulle de lage vannpumpe. Nå kan de revolusjonere elmotoren i stedet

3. Statkraft: Solenergi blir største kraftkilde allerede i 2035 (Ekstra)

4. Inneklima: – Vi må tåle høyere CO 2 -verdier inne (Ekstra)

5. Analyse: Tung olje, tung byrde: Det er få gode grunner til at Equinor skal beholde «et av deres mest innovative prosjekt» (Ekstra)

6. Dette skipet skal lage sjøkabel som kan svelge unna hele Norges kraftproduksjon (Ekstra)

7. Vil knuse maritime energimyter: – Nei, det finnes ingen batteri-revolusjon (Ekstra)

8. Styrtregn og økt nedbør: Dette er de nye løsningene mot overvann (Ekstra)

9. Slik tjener elbilene på å få et gir til

10. El-giganten frakter 65 tonn stein, sparer 50.000 liter diesel i året og må knapt lades

7 av de 10 mest leste sakene blant abonnenter var saker som TU.no også rettet mot nettopp abonnentene, ved å være TU Ekstra-saker

Mest lest totalt

Hva som leses mest totalt på TU.no bestemmes i praksis av hvor stor spredning saken får i sosiale medier og ikke minst på nettstedet Sol.no.

Dette er sakene som ble mest lest på TU.no i august, enten brukerne var abonnenter eller ei:

2. Turisthytte må fjerne vindmølle: – Nå må vi bruke mer dieselaggregat

3. De måtte drukne tunnelboremaskinen i betong i 2017 – nå er det klart hvordan de skal fullføre tunnelen

4. Burger King trekker erstatningskravet mot Askøy kommune etter vannkrisen

5. Har kjøpt 12,7 mm og 5,56 mm fra før – nå skal Forsvaret også ha nye maskingevær i kaliber 7,62 mm

7. RIB-ulykker: Samme båt involvert i to dødsulykker

8. De nye ledelysene langs E6 tålte ikke belastningen. Nå støper de inn 700 led-lys med subseateknologi

9. Politiet nærmer seg en beslutning i KNM Helge Ingstad-saken

10. Redd for vann i kjelleren? Her er fire ganske enkle tiltak for å løse problemet

Mest lest debatt og kommentar

TU.no publiserer også kommentarer fra egen redaksjon og debattinnlegg fra leserne. Dette er de mest leste i august:

1. Arendalsuka: Verken cruiseindustrien eller andre reddes av usannsynlige scenarioer (kommentar)

2. Elbileiere bør ønske seg effekttariffer (debatt)

3. Norske teknologimiljøer i Skottland ser ikke bare problemer med Brexit (kommentar)

4. Hywind Tampen kan ende som ren grønnvasking av oljesektoren om vi ikke lærer av tidligere feil (kommentar)

5. Tre råd for bærekraftig utbygging av vindkraft i Norge (debatt)