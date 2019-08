Har kjøpt 12,7 mm og 5,56 mm fra før - nå skal Forsvaret også ha nye maskingevær i kaliber 7,62 mm

Forsvaret har allerede kjøpt inn nye, lette maskingevær i kaliber 5,56 millimeter og er i ferd med å få levert nye, tunge maskingevær i kaliber 12,7 millimeter.

Nå skal det også kjøpes nye og mobile maskingevær i kaliber 7,62 x 51 mm.

Forsvarsmateriell (FMA) går nå ut i markedet og etterspør våpen som tilhører kategorien som på engelsk kalles «Light Weight Machine Gun» (LWMG).

Planen er å kjøpe tusen våpen, men dersom det blir bevilgninger til det skal de kunne kjøpe hele fire tusen slik at også Heimevernet får nye maskingevær.

I tillegg til MG-3 og FN MAG

De som søker om å bli kvalifisert i konkurransen må gjøre det i løpet av september, mens anbudsfristen vil bli 30. januar neste år. Ifølge kunngjøringa vil vekt, ergonomi og stridsutholdenhet bli vektlagt i denne utvelgelsen. Deretter skal FMA bruke vinter og vår til testing av de forskjellige våpenkandidatene, samt forhandlinger og evaluering av tilbudene. Dersom alt går etter planen, vil kontrakttildelinga skje i tredje eller fjerde kvartal 2020.

FN-MAG på en Protector våpenstasjon på toppen av ei CV90-stormpanservogn fra Panserbataljonen. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Forsvaret har fra før to maskingeværtyper i kaliber 7,62 x 51 mm, men ingen av dem kan betegnes som lette:

MG-3, som ble innført for ganske nøyaktig 50 år siden, er dag kun i bruk kun i Heimevernet.

Hæren har FN MAG-maskingevær i samme kaliber. De første av dem ble med på kjøpet da Norge for kjøpte Leopard 2-stridsvogner brukt fra Nederland tidlig på 2000-tallet, mens det ble kjøpt inn ytterligere tilsvarende våpen i 2015-2016. Disse er kjøretøysmonterte, og dermed spiller vekta liten rolle.

– Det vi er ute etter nå, er et lettvekts 7,62-maskingevær, eller infanterimaskingevær om du vil, som er tenkt brukt av dem som er til fots, opplyser Rune Nesland-Steinor, oberstløytnant og programsjef i FMA.

Forsvaret har i tillegg et enda lettere maskingevær - FN Minimi i kaliber 5,56 × 45 mm som det ble bestilt 1.900 eksemplarer av i 2010. Altså samme kaliber som automatgeværene HK416 som ble kjøpt inn noen år tidligere.

Rune Nesland-Steinor, oberstløytnant og programsjef i FMA. Arkivfoto: Per Erlien Dalløkken

– Ulikt kaliber gir forskjellig virkningsnivå og effektiv rekkevidde, men det er sluttbrukeren som må svare for hvordan de nye maskingeværene er tenkt brukt, kommenterer Nesland-Steinor.

25 prosent lavere vekt

Der Hærens Minimi veier 6,85 kilo uladd (tall Forsvaret tidligere har oppgitt til TU, produsentens offisielle tall er noe høyere), veier MG-3 cirka 11,6 kilo.

FN Minimi finnes i kaliber 7,62 mm også. Den veier ifølge den belgiske produsenten 8,8 kilo og har dermed cirka 3 kg/25 prosent lavere egenvekt enn MG-3 og FN MAG (11,8 kilo).

En annen potensiell kandidat i den kommende konkurransen er M60 E6 fra U.S. Ordnance som for eksempel Danmark kjøpte for fem år siden. Også dette maskingeværet er blitt lettere enn forrige generasjon, og veier 9,35 kilo med langt løp.

Dansk M60 E6 som ble bestilt i 2014. Foto: Wikimedia commons

Det som fortsatt er en vesentlig del av regnestykket, er ammunisjonsvekten, der for eksempel en 5,56 mm-patron veier halvparten av en 7,62 mm-patron.

– Dette er noe som på litt sikt kan endres drastisk ved hjelp av polymerhylser. Det begynner å bli aktuelt, og vil nok først komme i 12,7-kaliber. Her snakker vi om 30-40 prosent vektbesparelse sammenlignet med konvensjonell ammunisjon, opplyser Nesland-Steinor.

1 000 - 4 000 nye maskingevær

Forsvarsmateriell er i utgangspunktet på jakt etter opp til tusen våpen, med mulighet for ytterligere tre tusen dersom det blir vedtatt, og bevilget penger til, at også Heimevernet skal ha tilsvarende maskingevær. Inkludert reservedeler, verktøy og annet tilbehør er det dermed ganske stort sprang når rammeavtalen estimeres: 100-700 millioner kroner over våpnenes levetid. Det anslås at første avrop vil være på minst 250 våpen.

Innsatstyrken Polar Bear VI fra Oslofjord HV-01 øver på offensiv operasjon i bebyggelse, bevæpnet med HK416 (t.v) og 2 x FN Minimi. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Sent i 2018 bestilte Forsvarsmateriell ytterligere 11.000 HK416-gevær fra tyske Heckler & Koch, hvorav cirka 7.000 skal gå til Heimevernet. Et av argumentene som ble brukt, er at HV nå slipper å bruke ressurser på å omvæpne soldatene. De har hatt opplæring på HK416 i førstegangstjenesten, og må i dag læres opp på nytt på AG3. Et tilsvarende argument kan brukes når Hæren har nye 7,62-maskingevær og soldatene må få opplæring på MG-3 i HV.

I inneværende års forsvarsbudsjett påpekes det at Forsvaret startet en moderniseringsprosess for hånd- og avdelingsvåpen i 2007 og at det de siste ti årene er flere fullførte og pågående prosjekter i denne prosessen.

Likevel blir situasjonen, spesielt for avdelingsvåpen, betegnet som lite tilfredsstillende satt opp mot dagens og framtidas krav til stridsevne. Det er særlig mitraljøsene og middelstunge maskingevær som ble pekt ut som problemområder.

To typer 12,7 mm

M2A2N er betegnelsen på de nye tunge maskingeværene i kaliber 12,7 x 99 mm som FMA bestilte tidligere i år. Foto: Eirik Helland Urke

Nå starter altså prosessen med nye maskingevær, og når det gjelder mitraljøsene, er dette i ferd med å ordnes opp i ved at «tolvsjuene» skal erstattes med nyproduserte våpen.

FMA bestilte i februar tusen nye 12,7 mm-mitraljøser (M2A2N) fra amerikanske U.S. Ordnance, som skal erstatte gamle og utslitte våpen. Enkelte av dem er nærmere 80 år gamle og for lengst har passert teknisk levealder. Utskiftingen vil starte i 2020.

Det kan bli en ny våpentype også: Tidligere i år startet Forsvarsmateriell en markedsundersøkelse (RFI) som tar sikte på å kartlegge markedet for det de betegner som kjøretøysmonterte gatling-maskingevær som kan bruke båndet ammunisjon i kaliber 12,7 x 99 mm Nato (.50 cal).

Norge har og har hatt gatlingkanoner og -mitraljøser i operativ bruk lenge, men utelukkende på fly. Dersom dialogen med industrien går som planlagt, blir det konkurranse neste år med sikte på å motta de første flerløpsvåpnene i 2021.