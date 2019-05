Forsvaret vurderer gatling-mitraljøse på kjøretøy for første gang

Det norske forsvaret har nettopp bestilt tusen nye M2A2N 12,7 mm-mitraljøser fra amerikanske U.S. Ordnance, som skal leveres i løpet av bare ett år.

Her handler det i stor grad om å bytte ut utslitte våpen med nyproduserte. Men nå ligger det an til at det kan bli kjøpt inn også en ny våpentype.

Forsvarsmateriell (FMA) har nettopp startet en markedsundersøkelse som tar sikte på å kartlegge markedet for det de betegner som kjøretøysmonterte gatling-maskingevær som kan bruke båndet ammunisjon i kaliber 12,7 x 99 mm Nato (.50 cal).

F-35, Bell 412 og F-16

Gatlings 1862-patent.

Gatling-våpen er oppkalt etter oppfinneren, amerikanske Richard Jordan Gatling, der prinsippet er at flere løp roterer rundt en sentral akse og hvert løp fyres av når det kommer i posisjon. Mitraljøsene ble første gang brukt i strid under den Amerikanske borgerkrig i 1864.

På disse våpnene roterte løpene ved hjelp av en håndsveiv, men allerede på slutten av 1800-tallet kom de første eksemplarene av en elektrisk drevet gatling.

Som Teknisk Ukeblad skrev i forbindelse med omtale av Gun Digest Treasury for 1966, gikk gatlingmitraljøsene mer eller mindre i glemmeboka etter århundreskiftet, til fordel for gassdrevne maskingevær. Men under Korea-krigen oppdaget amerikanerne at russerne hadde pusset støvet av det gamle gatling-prinsippet. Det ble startskuddet for den raske utviklingen av Vulcan-kanonen som fortsatt er i bruk i F-16.

Norge har og har hatt gatlingkanoner og -mitraljøser i operativ bruk lenge, men utelukkende på fly:

Et Bell 412 SP Gunship på Setermoen med M134 Minigun. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

De nye F-35A-flyene har alle en fireløps 25-millimeter GAU-22 som er montert innvendig rett over det venstre luftinntaket på flyet. Flyet har kun med seg 180 skudd som sprutes ut på tre sekunder med en skuddtakt på opp til 3.300/min.

F-16 har en M61 Vulcan, seksløps 20-millimeter med nesten dobbelt så høy skuddtakt. F-16 kan ta med seg 500 skudd. Den samme kanonen satt på CF-104 Starfighter som Luftforsvaret brukte i 20 år fram til 1983.

Bell 412-helikoptrene har i nyere tid fått M134 Minigun, et gatlingvåpen i kaliber 7,62 mm.

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med Forsvarets høgskole og Forsvarsmuseet vedrørende tidligere bruk av gatlingvåpen i Norge. Det skal ha vært noe utprøving av mekaniske flerløpsvåpen på 1890-tallet, men disse ble raskt umoderne da den gassdrevne Hotchkiss-mitraljøsa kom i 1898.

Lite info fra FMA

FMA har sendt ut en såkalt «Request for Information» (RFI) for å undersøke markedet for slike våpen, både når det gjelder leverandører, ytelse, pris og leveringstid.

– Våpensystemet må takle minimum 1.000 skudd på fem minutter, uten «cook-off» eller behov for skifte av løp eller andre tiltak hos brukeren. Derfor ser vi primært etter gatlingvåpen, skriver FMA.

Fra Teknisk Ukeblad-arkivet. Foto: TU

«Cook-off» er betegnelsen på at en skarp patron blir liggende i et varmt kammer og der sprengstoffet i prosjektilet omsettes eller kruttet i hylsa antennes.

Fristen for å besvare henvendelsen er allerede 27. mai. Dersom dialogen med industrien går som planlagt, blir det konkurranse neste år med sikte på å motta de første våpnene i 2021.

Teknisk Ukeblad har spurt FMA om hva slags kjøretøy de vurderer å installere de nye våpnene på, uten å få svar.

– RFI benyttes her for å innhente markedsinformasjonen om det potensielle materiellet. Utover det har vi ikke noe mer informasjon å dele, skriver kommunikasjonsrådgiver Jannicke Hauan Strand i Forsvarsmateriell.

En av dem som produserer denne typen våpen, er amerikanske General Dynamics. Deres GAU-19/B er en .50 cal, treløps gatling som veier 48 kg og som har en skuddtakt på 1.300/min. Våpenet kan monteres på en rekke plattformer, deriblant feltvogner som reklamevideoen under viser.