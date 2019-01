Etter over 50 år skal AG3 endelig dimitteres

Det er snart 53 år siden Forsvaret bestemte seg for å kjøpe AG3 og 12 år siden arvtakeren HK416 ble bestilt.

Men fortsatt er AG3 i bruk i Norge i flere heimevernsavdelinger.

Dagens HV-soldater, som er trent opp på HK416, skal nå slippe å gå tilbake til våpen som gjerne er produsert på 60-tallet når de kalles inn til repetisjonsøvelse.

HV-sjefen får de han ba om

For snart to måneder siden bestilte Forsvarsmateriell ytterligere 11.000 HK416 fra tyske Heckler & Koch. Av disse skal cirka 7.000 gå til Heimevernet, resten går til å øke driftsreserven. Leveransen starter i løpet av dette året og skal pågå til 2022. Kontrakten er verdt 22 millioner euro (cirka 217 millioner kroner).

Rune Nesland-Steinor er prosjektleder for HK416-anskaffelsen i Forsvarsmateriell landkapasiteter. Foto: Per Erlien Dalløkken

I tillegg til at HV får langt bedre og mer moderne våpen - som er lettere, gir mindre rekyl, har bedre siktemidler og er enklere å tilpasse - vil dette gi besparelser på flere nivåer, ifølge prosjektleder Rune Nesland-Steinor i Forsvarsmateriell landkapasiteter.

Det blir én færre våpentype å forvalte og færre ammunisjonstyper å etterforsyne. Riktignok brukes det fortsatt 7,62 mm i MG3 og storebroren til HK417, men dette er en annen type enn den som brukes i AG3.

– Noe av det viktigste er at HV nå slipper å bruke ressurser på å omvæpne soldatene. De har hatt opplæring på HK416 i førstegangstjenesten, og må i dag læres opp på nytt på AG3. Fra rødpunktsikte til åpne sikter med skur og korn. Dette spiser av deres sårt tiltrengte treningsdager, sier Nesland-Steinor.

HV-sjef Eirik Krostoffersen. Foto: Eirik Helland Urke

Med denne anskaffelsen, får HV-sjef Eirik Kristoffersen det han etterlyste da han i fjor holdt foredraget «Status og Utfordringer i Heimevernet» på Oslo militære samfund. Da pekte han på behovet for én type personlig våpen som første punkt for å bedre kampkraften, redusere reaksjonstidene og effektivisere.

– I dag benyttes fem forskjellige våpentyper til enkeltmann, med tilhørende fire forskjellige kaliber. HV trenger HK416 i hele strukturen. Det vil forenkle logistikken og utdanningen betraktelig. I dag er det faktisk slik i enkelte HV-distrikter at personell som overføres til HV må omskoleres fra HK416, som de hadde i førstegangstjenesten, til AG3; et våpen som gikk ut av Hæren for flere år siden, uttalte Kristoffersen.

Soldater fra HV-01 under lagførerkurs på Rygge i juni 2017, bevæpnet med AG3. Foto: Hans Kristian Bergan / Forsvaret

USA og Frankrike følger etter

Det er mange faktorer som skal veies når man skal bedømme våpen opp mot hverandre. Men når et gevær går til topps i flere krevende konkurranser, gir det iallfall en viss indikasjon på dets kvaliteter. At HK416 fortsatt er et topp moderne automatgevær, er det ingen tvil om.

– Nå er US Marine Corps i ferd med å innføre geværet under navnet M27. Dessuten har Frankrike nylig bestilt rundt 100.000 eksemplarer. Det viser vel at vi ikke var helt på jordet da vi fattet denne beslutningen for tolv år siden, sier Nesland-Steinor.

Soldater fra Telemark bataljon trener på Rena. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Da kontrakten med Heckler & Koch ble signert i 2007, hadde Forsvaret jobbet med å finne AG3-erstatteren i 11 år. Valget falt til slutt på et gevær i kaliber 5,56x45 mm Nato. På den tida var Norge blant de få som fortsatt hadde enhetsvåpen kamret i 7,62x51 mm Nato.

Ammunisjonsvekten er ganske nøyaktig halvert på en 5,56 mm- i forhold til en 7,62 mm-patron.

Hæren fikk de første HK416-geværene i 2008, og overgangen fra AG3 varte i cirka to år. Men det var for tidlig å si «adjø til AG3», slik flere medier skrev den gang. Det er anslagsvis fortsatt i overkant av ti tusen AG3 som det nå planlegges å fase ut av Forsvaret som personlig våpen, og de vil destrueres fortløpende.

Det ble i 2012 gjort noen justeringer på HK416, blant annet på gassregulator og en litt slankere kolbe, og det er dette som danner basis for de kommende våpnene.

AG3 på Gardens våpenlager på Huseby. Snart skal de siste av de rundt 250 000 som ble produsert for Forsvaret fases ut og destrueres. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Laget på Kongsberg

Forsvarets første AG3 med serienummer 100001 ble levert fra Kongsberg våpenfabrikk til Generalfelttøymesteren 15. februar 1967. Siden ble det fram til 1974 lisensprodusert hele 253.497 slike automatgevær for Forsvaret her, ifølge Kongsberg våpenhistoriske forening.

På norske AG3 er magasinbrønnens høyre side merket med Kongsberg våpenfabrikks kronede K, samt produksjonsmåned og år. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Tidligere på 1960-tallet ble det også produsert cirka 100.000 G3 på Kongsberg for tyske Bundeswehr, som følge av en gjenkjøpsavtale etter at Norge bestilte ubåtene i Kobben-klassen.

Dette ga nok dette geværet et aldri så lite forsprang, særlig mot FN FAL, i det som forvarseksperter overfor Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt som en «ikke helt fair konkurranse».

Heckler & Koch har i flere tiår vært Forsvarets foretrukne leverandør, med for eksempel maskinpistolene MP5 og etterfølgeren MP7 i tillegg til AG3 og HK416/417 og et mindre antall G36. FN Herstal fikk imidlertid sin revansje da deres FN Minimi for snart ti år siden ble valgt foran MG4 som nytt maskingær. For øvrig også dette i kaliber 5,56 x 45 mm.

HV-sjefen disponerer til sammen 40.000 soldater. 37.000 av dem tilhører den såkalte områdestrukturen, mens 3.000 tilhører innsatsstyrkene. Denne spydspissen skal nå i år få nye feltvogner.