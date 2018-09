Heimevernet går fra Geländewagen til VW Amarok. Dropper utstyr for å få flere biler

Mer enn 30 år siden Forsvaret tok i bruk feltvogner av typen Mercedes-Benz Geländewagen, er nye og langt mer moderne kjøretøy på vei inn.

Det er Heimevernet som nå skal settes opp med Volkswagen Amarok-feltvogner. I første omgang er det bestilt 360 slike pickuper, men leveransen kan bli nesten dobbelt så stor.

Nøkternt utstyrt

Kontraktsigneringa mellom Forsvarsmateriell (FMA) og leverandøren Harald A. Møller AS ble utført mandag morgen, i garasjen hos HV-02 på Lutvann leir, der for øvrig innsatsstyrke Derby har bidratt i prøvene underveis i prosjektet.

Harald A. Møller har i sin leveranse med seg Volkswagen-fabrikken, i tillegg til det nederlandske selskapet Modiforce som har spesialisert seg på å modifisere VW-biler. De har gjort tilsvarende versjoner av Amarok for det nederlandske forsvaret.

Dagens MB Geländewagen skal nå erstattes med VW Amarok. Foto: Eirik Helland Urke

Dette er ikke et stridskjøretøy, men feltvogner som skal frakte HV-lag fra a til b, primært på asfaltvei. De blir ikke bevæpnet eller pansret, men utstyres med stativer for håndvåpen og sambandsutstyr. De har hengerfeste, en toliters 140 hk TDI-motor og nyttelastkapasitet på 937 kg og kan kjøres med vanlig førerkort klasse B. Hvert HV-lag blir utstyrt med to biler som til sammen skal ha kapasitet til å frakte åtte soldater med stridsutrustning samt lagsmateriell og forsyninger for to døgn.

Bilene er preget av nøkternhet. Her er det ikke hensyntatt mange kostbare særbehov som gjerne drar opp prisen på militære produkter, men det leveres tilnærmet et sivilt hyllevareprodukt. De norske feltvognene vil komme i kun én konfigurasjon, og de er ganske strippet på utstyr for å holde prisen nede. For HV er det viktigere med flest mulig kjøretøy enn «luksus» som automatgir og varmeseter.

Det er lite som skiller de nye feltvognene fra en sivil VW Amarok. De er nok heller mer nøkternt utstyrt enn mange av dem som kjører på norske veier i dag. Foto: Eirik Helland Urke

Uansett vil en bil med dagens standard sikkerhetsutstyr være en kraftig forbedring fra de eldre Geländewagen-bilene de erstatter. Det har tross alt skjedd ganske mye både på aktiv og passiv sikkerhet i løpet av de siste 30 årene. Det samme gjelder selvsagt komforten for de fire om bord i vogna.

VW Amarok ble satt i produksjon i 2010 og kom på norske veier året etter.

For innsatsstyrkene

Konkurransen om Prosjekt 5044 «Nye feltvogner til Heimevernet», startet i januar i fjor. Sju leverandører ble prekvalifisert. Mot slutten var det fire som konkurrerte. I tillegg til VW Amarok var dette Mitsubishi L200, Iveco Daily og Toyota Hilux.

Det gjenstår noe design- og utviklingsarbeid før de første 152 feltvognene kan leveres om et år fra nå. De siste 208 pickupene skal leveres i løpet av første halvår 2020. Dette vil ikke være nok til å erstatte alle dagens Geländewagen, men i rammeavtalen ligger det totalt 700 kjøretøy som kan bestilles dersom budsjettene tillater det.

VW Amarok-feltvognene har plass til fire stridsutrustede soldater. Foto: Eirik Helland Urke

Forsvaret oppgir kostnadrammen til cirka 338 millioner kroner eksklusive mva. Det er også inngått en service- og ettermarkedsavtale.

– Her er det et tett samspill mellom Forsvaret og industrien, blant annet ved at vedlikehold kan utføres på sivile verksteder i hele landet, sier brigader Morten Eggen som er sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter.

Ifølge FMA har det vært en jevn konkurranse hele veien, men at Harald A. Møller AS gikk seirende ut som følge av leveringsevne, pris og tekniske løsninger.

HV-sjef Eirik Kristoffersen er fornøyd med at hans innsatsstyrker høsten 2019 får nye kjøretøy. Foto: Eirik Helland Urke

Generalmajor Eirik Kristoffersen, sjef for Heimevernet, understreker at de er avhengige av pålitelige leverandører for å sikre kort beredskap og klartid. Han er glad for at det i feltvognanskaffelsen, et synlig bevis på at nytt materiell er på vei inn i HV, har vært sikret god brukerinvolvering.

Ifølge HV-sjefen disponerer han til sammen 40.000 soldater. 37.000 av dem tilhører den såkalte områdestrukturen, mens 3.000 tilhører innsatsstyrkene. Det er denne spydspissen som nå får nytt kjøretøymateriell.