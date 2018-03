De eldste er fra 1940: Nå skal Forsvaret kjøpe nye «tolvsju»

12,7 mm mitraljøse HPS er den offisielle betegnelsen i Forsvaret, men våpenet er muntlig kjent bare som «tolvsju».

Det er hundre år siden det tunge maskingeværet først ble utviklet av John Browning, mot slutten av Første verdenskrig.

12,7 mm mitraljøse en gang rundt 1977. Bilde: Forsvaret

Våpnene som er i bruk i Norge er ikke fullt så gamle, men de er likevel høyst modne for utskifting. Nå er Forsvarsmateriell i ferd med å anskaffe nye M2 Browning maskingevær til erstatning for dagens beholdning.

Rundt 1.300 våpen

Forsvarsmateriell (FMA) opplyser i en epost at den M2 Browning som nå er i bruk ble designet i 1931, og at det norske forsvarets maskingevær er en miks av våpen produsert i perioden 1940-1993.

– Det ble gjennomført en oppdatering i 1999-2001, men våpnene er fremdeles av veldig forskjellig alder og slitasje, skriver FMA.

Organisasjonen inviterte 12. februar internasjonal industri til å prekvalifisere seg som leverandør. De ønsker tre til fem leverandører i konkurransen. Svarfrist er 26. mars.

Brigade Nords 2. bataljon på øvelse Saber Strike 16 i Latvia. Bilde: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Gjennom en sjuårig rammeavtale skal det anslagsvis kjøpes 1.300 våpen inkludert reservedeler, verktøy og annet tilbehør.

Den som byr på kontrakten forplikter seg også til å levere våpen i ytterligere 15 år etter rammeavtalens utløp.

– Det FMA er ute etter, er en erstatning som har forbedret designet og materialkvaliteten, noe som vil gi oss økt operasjonell tilgjengelighet og reduserte vedlikeholdskostnader, heter det i eposten til Teknisk Ukeblad.

Skyteøvelse i 40 knop på KNM Skjold. Her trenes det på bruk av nattoptikk. Bilde: Christopher Havnnes Røed / Forsvaret

Våpenstasjoner

Det tunge maskingeværet i kaliber 12,7 x 99 mm Nato (.50 cal) produseres i dag blant annet av General Dynamics og U.S. Ordnance i USA og FN Herstal i Belgia.

I Forsvaret skal våpnene fortsatt bruke ammunisjon fra Nammo, NM 152 «soft mount» fra Vinghøg og dessuten brukes på Kongsbergs fjernstyrte våpenstasjoner Protector Nordic og Sea Protector.

Sea Protector fjernstyrt våpenstasjon på fregatten Fridtjof Nansen. Bilde: KDS

Sea Protector ble første gang installert på et norsk fartøy i 2009 da fregatten Fridtjof Nansen fikk fire våpenstasjoner før den dro på sin første piratjakt i Adenbukta.

Fire år senere ble det inngått avtale med Kongsberg om å kjøpe slike våpenstasjoner til alle marinens kampfartøy: Fregattene i Fridtjof Nansen-klassen, kystkorvettene i Skjold-klassen, minerydderfartøyene i Alta- og Oksøy-klassen og Stridsbåt 90N.

Noen av Heimevernets nye MB Multi Foto: Mikkel Strøm/HV

Protector Nordic sitter på de nye CV90 stormpanservognene (Mk IIIb), Dingo II og Iveco LMV pansrede kjøretøy. 12,7 mm mitraljøse brukes også på flere fartøy og kjøretøy på den tradisjonelle, bemannede måten, for eksempel: Iveco, MB Geländewagen, Bv206, M113 og M109.

M2HB-QCB veier 38 kg uladd, løpet er 1.148 mm langt og veier 13 kg, mens skuddtakten er opp til 485-635 skudd i minuttet.

FN Minimi

Forrige gang Forsvaret kjøpte så store mengder maskingevær var i 2010. Da ble det inngått kontrakt om 1.900 nye FN Minimi i kaliber 5,56 × 45 mm Nato, tilsvarende den i automatgeværene HK416.

Mitraljøse 12,7 mm NM218 HPS «open bolt» Åpen bolt betyr at sluttstykket automatisk hektes opp i bakre stilling når avtrekkeren ikke holdes inne. Dette systemet er utviklet som en følge av de problemer som kan oppstå når en skarp patron blir liggende i et varmt kammer. På HPS-systemet vil alltid en ny patron bli liggende i kammeret når ildgivning avsluttes (unntatt når alle patroner i båndet er skutt ut). Har det før dette blitt skutt mye kan patronen i kammeret varmes så mye opp at sprengstoffet i prosjektilet omsettes eller kruttet i hylsen antennes. Åpen bolt-systemet derimot er konstruert slik at når avtrekkeren slippes blir sluttstykket hektet opp i bakre stilling. Da blir ikke patronen utsatt for oppvarming. Systemet er en oppgradering av eksisterende HPS-er og ikke nyproduserte våpen. (Kilde: Forsvarsmuseet)

Disse ble kjøpt inn som et lettere og mer mobilt supplement til MG3, i kaliber 7,62 x 51 mm, som Forsvaret har hatt siden 1969. Ammunisjonsvekten er ganske nøyaktig halvert på en 5,56 mm- i forhold til en 7,62 mm-patron.

Dette var første gang Norge kjøpte våpen direkte fra FN Herstal. Riktignok var delene til hurtig pipeskift (HPS)-oppgradering («Quick Change Barrel», QCB) på M2 Browning levert av belgierne.

Da uttalte FN Herstal-ledelsen til Teknisk Ukeblad at de håpet at Minimi-kontrakten ble starten på et tettere forhold, der de på sikt kunne levere våpen fra hele sin maskingeværfamilie til Norge, inkludert 7,62 og 12,7 mm.

