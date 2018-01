Koreansk artilleriprodusent: – Dødsulykken skyldtes feil på en over 50 år gammel tennsats

På samme tid som at Hanwha Land Systems i fjor knivet om å vinne kontrakten om å levere nytt artilleri til det norske forsvaret, var det koreanske artillerisystemet under hardt press på hjemmebane.

En fatal ulykke gjorde at hæren satte midlertidig øvingsstopp med K9 Thunder, og det ble samtidig reist spørsmål i koreansk presse om systemets pålitelighet. Dette er en følsom sak i et land som lener seg på store mengder artilleri som forsvar mot en stadig mer aggressiv motpart i nord.

Nå mener produsenten at de har avdekket hovedårsaken til eksplosjonen som tok livet av tre soldater for fem måneder siden. Kort fortalt mener Hanwha at dette var en ulykke som av flere årsaker aldri kunne skjedd i Norge.

Det støttes av Forsvarsmateriell som har vært i Sør-Korea og blitt informert om skadeundersøkelsen. FMA opplyser til Teknisk Ukeblad at de er tilfreds med leverandørens redegjørelse, uten å ville kommentere saken ytterligere.

Parallelle undersøkelser

Det var fredag 18. august at det gikk galt under en øvelse ved Cheorwon, i nærheten av grensa mot Nord-Korea. En drivladning skal ha antent i kammeret, før kilen lukket seg.

To soldater døde momentant, mens den tredje døde på sykehus nesten en måned senere.

Ei gruppe bestående av sivile og militære eksperter, samt representanter fra myndighetene, har undersøkt ulykken. Andre juledag offentliggjorde den koreanske hæren en kortfattet pressemelding som sa at eksplosjonen skyldtes en mekanisk feil.

Samtidig ble mannskapet om bord i artillerivogna frikjent, uten at det kom fram flere detaljer om hva som eventuelt sviktet og på hvilken måte.

Det er Defense Acquisition Program Administration (DAPA), tilsvarende norske Forsvarsmateriell, og Agency for Defense Development (ADD), tilsvarende norske Forsvarets forskningsinstitutt, som eier K9-designen.

Dette bildet av en K9 som skyter ble tatt samme dag som ulykken skjedde, fredag 18. august i fjor, på det som da var den største artilleriøvelsen Sør-Korea har gjennomført noen gang, like ved grensa mot nord. Bilde: Lim Byung-shick

Men hverken ADD eller produsenten Hanwha deltok i denne undersøkelsen. Derimot har disse, med bistand fra et teknisk universitet, gjort sine egne undersøkelser.

La to ladninger på gulvet

Konklusjonen er at den utløsende årsaken til ulykken var en feil på en tennsats som antente for tidlig. Det er bygget inn sikkerhetsmargin som skal beskytte mannskapet dersom en ladning går av for tidlig. Trykket skal fordeles rett opp og ned.

Problemet i dette tilfellet var at mannskapet allerede hadde tatt fram to drivladninger og lagt dem under kanonen. Ifølge Hanwhas granskning slo gassen direkte ned i de ladningene som lå ubeskyttet på gulvet. Dermed ble rundt 15 kg krutt antent i et lukket rom.

Tennsatsen som sviktet var en koreanskprodusert versjon av en amerikansk M82 «primer».

– M82 er egentlig en litt misvisende betegnelse, ettersom denne aktuelle tennsatsen ble produsert allerede i 1965. Hva slags betydning alderen har hatt, vet vi ikke. Det eneste vi kan slå fast, er at det har vært en feil på den slik at den ikke har antent på korrekt måte, sier Mogens Rasmus Mogensen i Military Equipment Denmark (MED) som er Hanwha Land Systems' representant i Norge.

Komponenten er på størrelse med en vanlig 7,62 mm-patron, og oppgaven er kort fortalt å antenne drivladningen som skyter prosjektilene ut. Hanwha kan foreløpig ikke gi svar på om tennsatsen har tatt skade av magasinering, for eksempel av luftfuktighet og temperatur, er blitt feilbehandlet eller om den har vært overfølsom, for eksempel svettet nitroglyserin.

– Det er en langt mindre risiko for at noe lignende kan skje i Norge, som bruker en tennsats med betydelig høyere sikkerhetsnivå, sier Mogensen.

Han opplyser at Nato har gått over til en tennsats som heter DM191A1 og som produseres av sveitsiske Ruag. Ifølge ham er denne mindre følsom og er designet slik at trykket fra slagstiften/hammeren fordeles mer ensartet.

Andre prosedyrer i Norge

Mens dette var den utløsende årsaken til ulykken, var det medvirkende årsaker til at det gikk så galt som det gjorde.

På denne øvelsen var det en serie på fem skudd som skulle skytes. Det var tredje skudd som ble katastrofalt. Ei K9-vogn har typisk med seg 60 drivladninger som oppbevares i rør ved siden av kanonen fram til neste granat skal lades. Her var altså de to siste drivladningene allerede trukket ut og plassert innunder kanonen.

Denne måten å håndtere drivladningene er uhensiktsmessig av flere årsaker. For det første av sikkerhetshensyn, som ulykken er et eksempel på, men også ved at haubitsen blir mer sårbar dersom den skulle bli truffet av en panservernrakett.

K9 Thunder på vintertest i Østerdalen. Bilde: Simen Rudi/ Forsvarsmateriell

I tillegg risikerer man å ta presisjon ut av systemet ved å behandle drivladninger, som er avhengig av ren forbrenning, på denne måten. Dette ville vært i strid med norske prosedyrer, men det koreanske forsvaret har fram til nå ikke hatt regler mot dette, så det er riktig å si at besetningen ikke har gjort noen feil.

Budskapet fra Mogensen og Hanwha er at når den norske hæren tar i bruk K9, og det usannsynlige skjer at en tennsats feiler på samme måte, ville det ikke hatt den samme fatale konsekvens som i Sør-Korea i august. De understreker også at norske FMA har fått overlevert alt som finnes av opplysninger.

Bestilte K9 og K10

Rett før jul bestilte Forsvaret det nye 155 mm L/52-artillerisystemet. Norge kjøper 24 skyts og 6 ammunisjonskjøretøy. Total kostnadsramme er cirka 3,2 milliarder kroner, og Norge har også opsjon på ytterligere 24 skyts.

K9 Thunder har kapasitet til å sende avgårde tre skudd på 13 sekunder som slår ned samtidig (MRSI, «Multiple Rounds Simultaneous Impact». Bilde: Nammo

Ammunisjonsvogna heter K10 og er bygd på samme plattform som K9. Dermed har den tilsvarende mobilitet. Den kan bære 104 granater og automatisk overføre tolv granater i minuttet til artillerivognene uten at personell behøver å eksponere seg.

Sør-Korea har lisensbygget amerikansk artilleri av typen M109 og stridsvogner av typen M1 fram til de på 1990- og 2000-tallet designet eget artilleri og stridsvogner fra blanke ark: K9 Thunder og K2 Black Panther som bygges av henholdsvis Hanwha og Hyundai Rotem.

– Til og med røret på K9 er nyutviklet, og det er bygget ordrett etter Nato-standard slik koreanere har for vane. Den koreanske hæren er dessuten en meget tøff kunde med høye levetidskrav. Artillerisystemet er 20 prosent overdesignet for å være sikker på at ikke noe går galt når det betjenes av vernepliktige, sier Mogensen.