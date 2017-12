Japan kjøper norske missiler

Kongsberg kan ha vunnet sin første eksportkontrakt for Joint Strike Missile (JSM). Det er en direkte følge av aggressive handlinger fra Nord-Korea:

– Vi kjøper nå for første gang langtrekkende missiler som svar på en stadig mer alvorlig sikkerhetssituasjon, sa Japans forsvarsminister Itsunori Onodera på en pressekonferanse, ifølge CNN.

Japan har etter krigen det som kalles «selvforsvarsstyrker». Nå blir forsvaret også i stand til å angripe bakke- og sjømål fra langt hold.

Gjør dem i stand til å angripe bakke- og sjømål. I tillegg til JSM for F-35 har de planer om å kjøpe kryssermissiler av typen AGM-158 JASSM og AGM-158C LRASM fra Lockheed Martin som de skal integrere på sine F-15J.

CNN påpeker at nyheten om missilanskaffelsen kommer en måned etter at USAs president Donald Trump besøkte Tokyo og anbefalte Japan å kjøpe mer amerikansk forsvarsmateriell.

Stealth-missil

JSM er det eneste kryssermissilet som tilpasset våpenrommet på F-35. Ved å bære missilet internt, beholder F-35 sitt beste kort på hånda, den såkalte «stealth»-kapasiteten, altså snikeevnen som gjør det vanskelig å oppdage.

Også JSM betegnes som «femte generasjon». I likhet med flyet, er det langtrekkende missilet konstruert for å være vanskelig å oppdage, samt at det skal ha meget gode manøvreringsegenskaper. Det kan brukes både mot sjø- og bakkemål.

Kongsberg har anslått at JSM har et eksportpotensial verdt 20-25 milliarder kroner, selvsagt fordelt over lang tid, kanskje så mye som 30 år.

Australia har de siste to årene samarbeidet om å integrere en RF-søker i tillegg til den eksisterende bildedannende infrarøde søkeren (IR) på JSM, men landet har ennå ikke bestilt noen missiler.

Snart ferdigtestet

Det er hele 15 år siden arbeidet med en F-35-tilpasset versjon av Naval Strike Missile (NSM) startet. De største byksene i utviklingsløpet er gjort de siste årene:

Første store milepæl i tredje og siste utviklingstrinn ble passert 28. oktober 2015, da det første JSM-slippet ble gjennomført. Omtrent på dagen ett år senere, 29. oktober 2016, ble et motorisert missil for første gang sluppet.

I juni i år ble flytest nummer tre og fire gjennomført, også dette over skytefeltet Utah test and training range (UTTR) utenfor Salt Lake City.

Her fløy JSM svært avanserte baner med flukt i ulike høyder og hastigheter der missilets flyegenskaper ble testet til ytterpunktene. Testene ble gjennomført som planlagt og inkluderte komplekse manøvre med simulerte angrep. Ifølge Kongsberg Defence & Aerospace var resultatet svært vellykket og alle exit-kriterier ble møtt.

Med dette nærmer flytestingen seg ferdig. Det som gjenstår nå, er selve eksamenen - en demonstrasjonsfyring med skarpt missil som er berammet til første halvår 2018. Dermed avsluttes kvalifiseringsprogrammet for det norske forsvaret.

Integrasjon av JSM på F-35 skal skje i oppgraderingen som kalles Block 4 fra 2022.

Bygger F-35 selv

Ifølge CNN kommer forsvarsministeren til å be om at de første missilkjøpene blir lagt inn i neste års budsjett.

Men på Kongsberg har de så langt ikke mottatt noen bestilling.

– Dette får stå for ministerens regning. Noe mer enn det kan jeg ikke kommentere, sier kommunikasjonssjef Kyrre Lohne i Kongsberg Defence Systems.

Japan vedtok å anskaffe samme kampfly som Norge for seks år siden, og bestilte 42 F-35A.

Mens Japans fire første F-35A ble produsert i USA, ble det femte flyet laget av Mitsubishi Heavy Industries (MHI) som har en nybygd såkalt FACO («Final Assembly and Check Out»). Alle seksjonene og motoren kommer ferdig produsert til Nagoya. Det første japanskbygde F-35-flyet ble rullet ut av fabrikken 5. juni.

Japan skal altså bygge de siste 38 flyene selv. I tillegg er MHI valgt som såkalt «Maintenance Repair Overhaul & Upgrade»-anlegg (MROU) for regionen North Asia-Pacific.

Mitsubishi konstruerte og bygde selv kampflyet F-1 på 1970-tallet. Senere har MHI bygget amerikanskdesignede fly som F-2 (basert på F-16), F-15J og H-60 (basert på Seahawk/Blackhawk).