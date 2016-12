Kongsberg har demonstrert ekstreme ytelser på Joint Strike Missile

Kongsberg-missilet JSM blir Norges viktigste våpen når det fra 2018 skal fly skjult inne i våpenrommet på de nye F-35A-kampflyene.

Missilet er konstruert for å kunne angripe godt forsvarte mål på lange avstander og har nå tatt et nytt viktig steg i utviklingsløpet:

Omtrent på dagen ett år etter at Joint Strike Missile ble sluppet fra et fly for første gang, har missilet for første gang fløyet med motor i en lang rekkevidde-test.

Godt over 200 kilometer

28. oktober i fjor ble det første JSM-slippet gjennomført, der formålet var å demonstrere trygg separasjon fra flyet.

29. oktober i år ble et nytt testmissil sluppet fra et F-16 tilhørende US Air Force over Utah test and training range (UTTR) utenfor Salt Lake City. Dette skytefeltet er det eneste stedet i USA at man kan teste kryssermissiler over land.

– Den store forskjellen var at vi nå for første gang slapp et fullt operativt missil med motorframdrift som gjennomførte en veldig lang flukt og demonstrerte mye av ytelsen vi ønsker når missilet er ferdig utviklet, sier direktør Pål Bratlie til Teknisk Ukeblad.

Første JSM-slipp fra oktober i fjor

Missilet, som ikke var utstyrt med skarpt stridshode, fløy i denne aktuelle testen langt over 200 kilometer, mens det utførte en rekke krevende manøvre og varierte høyde og hastighet.

– Det demonstrerte det vi kaller ekstreme ytelser for denne type missiler, sier Bratlie.

Over 20 slipp

JSM er under utvikling for det norske Forsvaret og vil avslutte kvalifiseringsprogrammet i 2018. Fram til det første slippet i fjor var det siden tidlig i 2015 gjennomført en rekke flytester med JSM som ledd i tredje og siste utviklingstrinn. Dette var såkalte «captive carry»-tester som vil si at man hekter missilet på testflyet og flyr rundt med det.

Joint Strike Missile (JSM) Lengde: 4,00 m Høyde: 0,52 m Bredde: 0,48 m (med innslåtte vinger) Vekt: 416 kg Stridshode: 100 kg (tnt-ekvivalenter) Rekkevidde: >150 nautiske mil En kraftig turbojetmotor som gir en høy skyvekraft/vekt-rate som igjen gir gode manøvreringsevner

Svært lavtflygende (adaptiv) i hastigheter oppunder lydens hastighet, passive sensorer og liten radarsignatur

Gjenkjenner mål og tilpasser lunte, treffpunkt og manøvrering/taktikk til det aktuelle målet

Låner mye teknologi fra NSM som ble påbegynt i 1996 og som så langt er levert til sjøforsvarene i Norge og Polen

Arbeidet med en ny versjon av NSM tilpasset F-35 startet i 2002

Det siste året er alle biter av missilet ferdig utviklet. Alle delsystemer og komponenter har vært gjennom kvalifisering, elektronikk og hardware er nå produksjonsstandard.

Det er altså nærmere to måneder siden den siste testen fant sted, men Kongsberg har ventet på myndighetsgodkjenninger før de kunne gå ut med nyheten.

– Testen verifiserte alle mål og bestod ytterligere en milestein mot full integrasjon på F-35. JSM utviklingen går i henhold til plan og vil bli det mest avanserte og moderne lang rekkevidde missil mot sjø- og bakkemål, sier Eirik Lie, fungerende administrerende direktør i Kongsberg Defence Systems, i en pressemelding.

F-35 kan bære to JSM internt (i tillegg til fire under vingene). De to andre missilene i våpenrommet er AMRAAM. Foto: Kongsberg

Det kommer til å bli gjennomført over tjue slipp fra F-16 og F-35 med JSM i forskjellige konfigurasjoner. Testingen fortsetter med mer avanserte manøvre og prøving av ulike egenskaper. De første testene på F-35 blir med JSM i bomberommet.

Parallelt pågår integrasjonsarbeidet på F-35 sammen med produsenten Lockheed Martin. Bratlie opplyser at de er i dialog med andre flyprodusenter som viser interesse for å integrere JSM.

Raytehon-partnerskap

Kongsberg Gruppen og Raytheon har inngått et strategisk partnerskap for å tilby JSM til USA og internasjonale kunder.

På samme måte inngikk Kongsberg Defence Systems (KDS) og partneren Raytheon tidligere i år en avtale om å produsere «multi-mission»-missilet (land- og sjømål) Naval Strike Missile (NSM) i USA.

Bakgrunnen for at dette skjer, er at den amerikanske marinen er i ferd med å anskaffe NSM for å øke slagkraften på sine nye, såkalte «Littoral combat ship» (LCS). I første omgang skal US Navy kjøpe et begrenset antall missiler, inkludert skipsutstyr, dekksmonterte utskytningsramper, installasjon og integrasjon. Dette skal brukes til å test og evaluering av NSM-missilet som skal pågå til september 2018.