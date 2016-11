USA hastekjøper ny norsk teknologi etter russisk invasjon

Amerikanske pansrede personellkjøretøy kommer til kort i et eventuelt møte med russiske motparter.

Det var en av lærdommene som ble trukket i den amerikanske hærledelsen etter å ha studert den russiske invasjonen av Ukraina. Alarmen gikk, og etter en hurtiganskaffelse har US Army nå mottatt den første Stryker-prototypen med en 30-millimeter maskinkanon plassert i et ubemannet tårn.

Tårnet lages av Kongsberg Protech Systems.

Divisjonssjef Pamela Willgohs forteller at dette er det første kontrakt og første leveranse av det fjernstyrte tårnet med betegnelsen MCT-30.

– Vi begynte denne satsingen i 2009 da vi så en gryende trend mot ikke bare ubemannede våpenstasjoner, men også ubemannede tårn. Det er absolutt store muligheter innenfor dette området. Foreløpig oppgraderes det kun for én av ni Stryker-brigader. Blir dette en suksess, håper og tror vi at US Army kjører prosjektet videre i de øvrige styrkene, sier Willgohs.

Rullet ut i Detroit

Stryker-vogn tilhørende Regimental Engineer Squadron, 2nd Cavalry Regiment på øvingsfeltet i Hohenfels i Tyskland i starten av oktober. Foto: Pfc. Rachel Wilridge

Stryker er en familie pansrede personellkjøretøy (PPK) som den amerikanske hæren har benyttet siden 2002. I dag har Stryker 12,7-millimeter maskingevær montert i en fjernstyrt våpenstasjon, nærmere bestemt en Protector RWS fra Kongsberg.

Kongsberg har levert over 17.000 fjernstyrte våpenstasjoner til 17 nasjoner siden 2001, en majoritet av disse er til det amerikanske forsvaret gjennom de ulike CROWS-programmene («Common Remotely Operated Weapon Station») i snart ti år.

Stryker PPK. Foto: PEO GCS

Den oppgraderte Stryker-vogna har fått betegnelsen XM1296 Infantry Carrier Vehicle - Dragoon. I tillegg til mer slagkraft har vogna fått oppgradert drivlinje og vognkommandørstasjon.

Med den nye kanonen blir Stryker-vognene i stand til å bistå med nedholdende ild på dobbelt så lang avstand som i dag.

Den første av åtte testenheter ble rullet ut fra General Dynamics Land Systems-hovedkvarteret i Sterling Heights like nord for Detroit sist torsdag.

Til Europa

General Daniel B. Allyn, som er visestabssjef i den amerikanske hæren, snakket under overrekkelsen om bakgrunnen for hasteoppgraderingen.

– Mens vi var opptatt i Irak og Afghanistan foretok Russland en rekke vesentlige materielloppgraderinger. Våre ledere i Europa fastslo at eksisterende Stryker-vogner kan utsette soldatene våre for en uakseptabel stor risiko, uttalte generalen.

Hele talen hans ligger på facebooksidene til anskaffelsesorganisasjonen Program Executive Office Ground Combat Systems (PEO GCS).

Mowag Piranha 3 med Kongsbergs ubemannede tårn (MCT-30). Foto: General Dynamics European Land Systems

For å tette det som hadde oppstått av såkalt «capability gap» ble det i mars 2015 iverksatt et prosjekt for å øke slagkraften på disse PPK-ene. I desember samme år ble det klart at General Dynamics Land Systems valgte Kongsbergs Protector Medium Caliber Turret (MCT-30) til Stryker-oppgraderingen. Kontrakten ble inngått i januar i år.

MCT-30. Foto: KONGSBERG/Petter Karl Aanonsen

I Kongsberggruppens årsrapport for 2015 betegnes dette som et svært viktig gjennombrudd for systemet og som bidrar til gode utsikter for konsernets forsvarsvirksomhet.

Allerede i mai 2018 skal de første operative vognene fraktes til Europa og utplasseres hos «2nd Cavalry Regiment».

– For soldatene som skal forsvare Natos østflanke har dette stor betydning, sa Allyn som roste industrien for det som uoffisielt er rekord i kjapp utvikling og levering.

I talen opplyste han at USA nå vil ha over 33.000 soldater stasjonert på denne siden av Atlanteren.

Første 30-millimeter

Vogna som ble avduket og levert i forrige uke inneholdt et av tre hittil produserte testtårn. Kongsberg skal levere ytterligere fem testtårn nå i november og desember slik at det blir totalt åtte oppgraderte testvogner.

Totalt er planen foreløpig å lage 83 Dragoon, og serieleveransene fra Kongsberg starter etter planen i mai 2017. Hittil har ikke Stryker-vogner vært en del av det forhåndslagrede materiellet som befinner seg i Trøndelag. US Marines Corps benytter seg av LAV-25. Imidlertid har denne og Stryker en felles stamfar i den svetsiske Mowag Piranha.

Med unntak av ammunisjonshåndteringssystemet og selve kanonen, som Orbital ATK lager, er tårnløsningen en helnorsk design. Willgohs sier at dette kan være et steg mot et helautonomt stridskjøretøy.

Våpenstasjon og Bushmaster II-kanon på norsk CV90. Foto: Eirik Helland Urke

– Teknologien er her allerede, men det tar likevel tid å skrive kravspesifikasjoner og operative reglementer, altså finne ut hva de skal brukes til. Det gjenstår fortsatt mange diskusjoner, sier Willgohs.

Det er faktisk første gang at amerikanske landstyrker tar i bruk en 30 mm-kanon. Dog ligger det an til at Humvee-erstatteren Oshkosh L-ATV blir utstyrt med M230-kanonen som sitter i Apache-kamphelikoptrene.

Samme som på CV90

Den nye Stryker-kanonen er en XM813 som stammer fra tidligere kampsystemfornyingsprogrammer og er en videreutvikling av Bushmaster II-kanonen som blant annet også brukes på norske CV90 stormpanservogner.

På samme måte som at heller ikke slike kampvogner er laget for å gå i duell med tungt panser, vil en 30 mm-kanon gå løs på lettpansrede mål som dagens 12,7-millimeter ikke er i stand til å penetrere.

Protector med Javelin. Foto: Kongsberg

Det er imidlertid mulig å supplere med panservernmissiler.

– De fleste mener at 30 mm-kanon og antitank-missiler vil være en riktig kombinasjon av effektorer, slik at vognene også har en sjanse til å forsvare seg mot stridsvogner, sier Willgohs.

Kongsberg demonstrerte en fjernstyrt våpenstasjon med Javelin-missiler allerede i 2003, men den første bestillingen, fra Australia, kom først i 2015. Her vil hovedvåpenet være 12,7-millimeter eller 40 mm granatkaster, mens Javelin er integrert på en brakett på siden av våpenstasjonen.

Tidligere i år har den britiske testorganisasjonen Armoured Trials and Development Unit (ATDU) testskutt flere Javelin-missiler fra en M151 Protector-våpenstasjon, blant annet mot mål på en avstand på hele 4.300 meter.