Norge fikk ingenting da store F-35-kontrakter ble delt ut

Om ett år ankommer de første norske F-35-flyene Ørland. Vedlikehold av disse og andre nasjoners kampfly kan bli en lukrativ butikk for norsk industri.

Men det er foreløpig på papiret. Den første sjansen til å vinne håndfaste kontrakter glapp.

Da F-35s flernasjonale programkontor (JPO) mandag kveld offentliggjorde første runde av kontraktstildelinger, var det uten jobb til norske bedrifter.

– Det er klart vi er skuffet, men dette er første runde. Så langt er det kun tildelt kontrakt på cirka åtte prosent av vedlikeholdsoppdragene, så det er fortsatt mye å konkurrere om, sier administrerende direktør Ove Haukåssveen i AIM Norway.

I tillegg til AIM Norway og deres underleverandører har også Kongsberg deltatt i konkurransen.

Deler på investeringene

Bakgrunnen for den felles vedlikeholdsstrukturen handler om at hvert enkelt brukerland skal slippe å skaffe all den kostbare infrastrukturen og kompetansen som kreves for å vedlikeholde og oppgradere et femtegenerasjons kampfly som F-35.

Målet er å få til en mer kostnadseffektiv løsning ved at et mindre antall industribedrifter i de tre vedlikeholdsregionene Amerika, Europa og Asia konkurrerer om å utføre vedlikehold på vegne av F-35-brukerne.

Kontraktene som nå er tildelt, er for de 65 første av til sammen 774 enkeltkomponenter og deler som skal vedlikeholdes gjennom dette internasjonale systemet. Oppdragene ble fordelt mellom industri i Storbritannia (48), Nederland (14), og Australia (3), og de skal være klare til å ta imot komponenter for vedlikehold fra 2021. Den britiske vedlikeholdshuben er et samarbeid mellom den statlige etaten Defence Electronics and Components Agency (DECA), BAE Systems og Northrop Grumman.

De 774 komponentene er inndelt i 18 kategorier, og resten av tildelingene skal være unnagjort i løpet av to til tre år, ifølge JPO.

Trapper opp produksjon

AIM Norway konkurrerte om vedlikehold innenfor kategorien avionikk og en del systemkomponenter.

I desember 2014 ble AIM Norway valgt som operatør av et av de tre motordepotene i Europa, sammen med Tyrkia og Nederland. Det tyrkiske åpner først, i 2018, mens de to andre et par år senere. På samme tid ble også jobber innenfor tungt skrogvedlikehold tildelt.

AIM Norway er fra før inne på produksjonsprogrammet. Selskapet vant i 2013 den første kontrakten som underleverandør på bygging og overflatebehandling av haleflater til F-35-produksjonslinjene i Forth Worth, Texas og Cameri i Italia.

– Vi er i ferd med å foreta en opptrapping av produksjonen, og kommer til å ha mye arbeid på dette området fra og med 2018. Dette burde også gjøre at vi står sterkt rustet til å ta vedlikeholdsoppdrag på tilsvarende komponenter og utstyr, sier Haukåssveen.

Han forteller at selv om de ikke vant noe oppdrag, fikk de gode tilbakemeldinger. De skåret høyt på kvalitet og mener derfor å være konkurransedyktige framover.

Skal lære til neste runde

Det norske kampflyprogrammet bekrefter at norsk industri lå i toppsjiktet. Selv om de påpeker at det er gunstig med sterk konkurranse om disse oppdragene, ettersom dette gir lavere kostnader og bedre løsninger for alle, varsler de mer støtte til norsk industri når utlysningen av neste gruppe av komponentvedlikehold kommer i 2017:

– Vi vil jobbe tett med dem for å se om vi kan bidra til at de kan posisjonere seg enda bedre i neste runde. Vi vil samtidig intensivere dialogen med amerikanske myndigheter for å forstå hva som skal til for å vinne slike konkurranser, sier generalmajor Morten Klever, som leder den norske kampflyanskaffelsen, i en pressemelding.

Kommunikasjonssjef Johannes Dobson i Kongsberg Gruppen skriver i en epost at de foreløpig og helt nylig kun har fått en kort orientering om avgjørelsen, og har ikke grunnlag for å si hvorfor de ikke nådde opp i første runde.

– På generelt grunnlag har vi og norsk industri vist at vi er svært konkurransedyktige for oppdrag i F-35-prosjektet, og vi kommer til å være med i de videre konkurransene for både produksjon og vedlikehold, skriver Dobson.

Bremseskjerm

Også når det gjelder produksjonen av deler til F-35 velger Lockheed Martin sine underleverandører i tråd med det såkalte «best value-prinsippet».

Et eksempel på hva slags utslag dette kan gi, kom for to år siden: Norge, som er det første landet som skal bruke bremseskjerm på sine F-35-kampfly, sto alene for å finansiere utviklingen av bremseskjermløsningen. Men den første produksjonskontrakten gikk til nederlandske Fokker Technologies.

Det norske kampflyprogrammet påpekte da at de gjør sitt for å understøtte norsk industri, men at oppdragene går til dem som kan levere på tid, kostnad og ytelse mot de norske kravene, og da må norsk industri konkurrere seg til oppdragene på lik linje med industri i de andre partnerlandene.