Norges nye artilleri: Eksperter til Sør-Korea for å få årsaken bak dødelig eksplosjon

20. desember ble det klart: Den norske hæren skal ha koreansk artilleri. Forsvarsmateriell har bestilt 24 K9 Thunder-skyts fra Hanwha Land Systems.

Samtidig er artillerisystemet for tida under granskning i hjemlandet etter at ei K9-vogn eksploderte i fjor sommer og tok livet av tre soldater.

Seks dager etter at den norske kontrakten ble signert, sendte den koreanske hæren ut en kortfattet oppsummering av skaderapporten. Den skal peke på teknisk feil.

– Ikke menneskelig svikt

Det var fredag 18. august at det gikk galt under en øvelse ved Cheorwon, i nærheten av grensa mot Nord-Korea. En drivladning skal ha antent i kammeret, før kilen lukket seg.

To soldater døde momentant, mens den tredje døde på sykehus nesten en måned senere.

Det ble satt midlertidig stopp for trening med K9-haubitsene, samtidig som at flere koreanske medier stilte kritiske spørsmål ved systemets pålitelighet.

Ei gruppe bestående av sivile og militære eksperter samt representanter fra myndighetene har undersøkt ulykken. Andre juledag offentliggjorde den koreanske hæren en kortfattet pressemelding, gjengitt av nyhetsbyrået Yonhap.

Den sier at eksplosjonen skyldtes en mekanisk feil, og frikjenner mannskapet om bord i artillerivogna, uten at det kommer fram flere detaljer om hva som eventuelt har sviktet og hvordan.

K9 Thunder Produsent: Hanwha Techwin (tidligere Samsung), Sør-Korea

Operativ siden: 1999

Vekt: 47 tonn

Lengde/høyde/bredde: 12/2,73/3,4 meter

Bemanning: 4

Hastighet: 67 kilometer i timen

Rekkevidde: 480 kilometer

Effekt/vekt: 21 hk/t

– Betjeningsfeil

Dette er i strid med opplysninger Teknisk Ukeblad tidligere har fått oppgitt fra det norske forsvaret. Der ble det pekt på at ulykken høyst sannsynlig skyldtes betjeningsfeil, ikke funksjonsfeil. Det skal også ha vært holdningen hos de ferske K9-brukerne i Finland, som Teknisk Ukeblad omtalte i september.

Norge har bestilt seks slike K10 ammunisjonsvogner. Bilde: Wikimedia Commons

Ifølge Yonhap-meldinga er det heller ikke slik at hæren henger ansvaret på leverandøren Hanwha. Da er det kanskje ikke så rart at det norske forsvaret, etter det Teknisk Ukeblad får opplyst, ikke ble særlig klokere av den svært kortfattede meldinga som den koreanske hæren kom med 26. desember. Den betegnes som noe diffus.

Skal få klarhet denne uka

Denne uka er representanter fra Forsvaret på besøk hos produsenten i Sør-Korea der ulykken er et av temaene som skal drøftes. Forsvaret har blant annet bedt om en gjennomgang av avfyringsmekanismene og tilhørende sikringsmekanismer.

Det er den koreanske hæren som har laget skaderapporten, ikke leverandøren. Også Hanwha skal ha stilt seg undrende til pressemeldinga fra hæren.

Hanwha Land Systems' representant i Norge, Military Equipment Denmark (MED), skriver i en epost at de ikke kan uttale seg om ulykken og granskningen av sikkerhetsmessige årsaker. Samtidig understreker MED at Hanwha vil bidra med alle opplysninger direkte til Forsvarsmateriell innen kort tid.

M109 A3GN på øvelse Joint Viking 17 i Finnmark. Artilleriet kom til Norge i 1969. Bilde: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Kjøper også seks K10

Rett før jul inngikk altså Forsvarsmateriell og Hanwha Land Systems kontrakt om det nye 155 mm-artillerisystemet. Norge kjøper 24 skyts av typen K9 Thunder 155 mm L/52 i tillegg til tilhørende ammunisjonskjøretøy for 1,8 milliarder kroner. Total kostnadsramme er cirka 3,2 milliarder kroner, og Norge har også opsjon på ytterligere 24 skyts.

Ammunisjonsvogna heter K10 og er bygd på samme plattform som K9. Dermed har den tilsvarende mobilitet. Den kan bære 104 granater og automatisk overføre tolv granater i minuttet til artillerivognene uten at personell behøver å eksponere seg (se video av dette nederst i artikkelen).

Selv om det i utgangspunktet er slik at to skyts deler på ei ammunisjonsvogn, har Norge i første omgang bestilt 6 og ikke 12 slike kjøretøy til sine 24 skyts.

Norsk-finske bånd

K9 er det desidert mest utbredte L/52-systemet i verden. Da Forsvarsmateriell inngikk kontrakten, ble det poengtert nettopp at K9 Thunder er et ferdig utviklet og verifisert skyts som tilfredsstiller Forsvarets behov og krav, samt at Hanwha Land Systems har vist at de er i stand til å levere i henhold til kravstilte tids- og kostnadsrammer.

Den nye 155 mm-ammunisjonen fra Nammo foran en K9 Thunder i Sverige. Bilde: Nammo

De første skytsene skal leveres til troppeprøver allerede i 2019. Hovedleveransen gjennomføres i perioden 2020-2021.

Hanwha etablerer et teknisk kompetansesenter hos Bjerkvik tekniske verksted i Narvik som også kan betjene det finske artillerisystemet. Kongsberg Defence Systems skal levere integrerte kampsystemer (ICS) til både det finske og norske artilleriet.

Nammo har nettopp ferdigutviklet ny konvensjonell 155 millimeter-ammunisjon, tilpasset L/52s lengre løp og større munningshastighet. Den heter IM HE-ER og har demonstrert treffsikkerhet på hold over 40 kilometer. Ammunisjonen er i ferd med å leveres til Finland.