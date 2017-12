Tyskland betaler for å videreutvikle NSM-missilet - kan åpne for kjøp av JSM

Fredag annonserte Japan at de har planer om å bestille Joint Strike Missile (JSM) fra Kongsberg til sine F-35-fly.

Uka før ble en mer konkret avtale om et annet Kongsberg-missil inngått:

Norge og Tyskland ble 1. desember formelt enige om å videreutvikle et felles missil, basert på Naval Strike Missile (NSM), som på sikt vil gi identiske missiler i begge lands sjøforsvar.

Kanskje kan dette også gjelde luftforsvar og JSM, antyder Torbjørn Svensgård som er administrerende direktør i Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSI):

– Tyskland har nylig bedt om gradert informasjon om F-35. Det kan være interessant i lys av samarbeidet på NSM, som tilhører samme våpenfamilie, men da snakker vi om en god del år, sier han.

Langvarig Japan-kobling

Når det gjelder Japans forsvarsminister Itsunori Onoderas pressekonferanse, der han annonserte planen om å kjøpe JSM til F-35 og AGM-158B/C til F-15J, er ikke Svensgård overrasket.

Han sier at koblinga mellom Japan og JSM har vært oppe med jevne mellomrom det siste året.

– Det som er nytt nå, er en tydelig politisk forankring og ytterligere en bekreftelse på at de er seriøse når det gjelder å anskaffe JSM til sine F-35. Det er veldig bra både for JSM-programmet og for norsk forsvarsindustri. Det blir flere å dele på utgiftene til framtidige oppgraderinger og det styrker JSMs troverdighet i det internasjonale markedet, sier FSI-direktøren.

Direktør Eirik Lie i Kongsberg Defence & Aerospace viser fram en JSM-modell for statsminister Erna Solberg, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og næringsminister Monica Mæland under mottaksseremonien for de tre første F-35-flyene på Ørland i november. Bilde: Eirik Urke

Onodera sa fredag at han vil komme tilbake til detaljene i den planlagte missilanskaffelsen på et senere tidspunkt. Men planen skal være å be om økte midler i budsjettet for fiskalåret 2018 som starter 1. april.

Kyrre Lohne, kommunikasjonssjef i Kongsberg Defence Systems, er fortsatt tilbakeholden med kommentarene. Dersom selskapet i framtida skulle motta JSM-bestillinga fra Japan, er dette noe som først vil bli kommunisert i en børsmelding.

– Vi observerer det som skjer. Generelt kan jeg si at mange land har missilanskaffelsesprogrammer. Noen ender opp med å bli konkretisert, andre ikke, sier Lohne.

Joint Strike Missile (JSM) Lengde: 4,00 m Høyde: 0,52 m Bredde: 0,48 m (med innslåtte vinger) Vekt: 416 kg Stridshode: 100 kg (tnt-ekvivalenter) Rekkevidde: >150 nautiske mil En kraftig turbojetmotor som gir en høy skyvekraft/vekt-rate som igjen gir gode manøvreringsevner

Svært lavtflygende (adaptiv) i hastigheter oppunder lydens hastighet, passive sensorer og liten radarsignatur

Gjenkjenner mål og tilpasser lunte/brannrør («fuze»), treffpunkt og manøvrering/taktikk til det aktuelle målet Totalt er kostnaden for å utvikle og anskaffe missilene beregnet å koste cirka åtte milliarder kroner. Dermed er dette et av tidenes største utviklingsprosjekter i norsk landbasert industri

Flere fly enn F-35

Arbeidet med en ny versjon av NSM tilpasset F-35 startet i 2002. JSM skal være integrert på norske F-35A i løpet av 2025. Testprogrammet for det norske forsvaret skal avsluttes i løpet av første halvår 2018 med den siste demonstrasjonsfyringen med skarpt missil.

Dersom Japan faktisk bestiller missiler, vil det være den første eksportkontrakten på JSM. Australia og USA er høyaktuelle kjøpere, og det finnes flere:

– Nederland skal ha F-35 og er også en maritim nasjon. I tillegg vet vi at det pågår flere kampflyanskaffelser i Europa med potensielle kandidater til å bli JSM-brukere. For eksempel Belgia, samt Finland og Spania som vurderer hva de skal erstatte sine F/A-18 Hornet med, sier Svensgård.

En eventuell tysk F-35-bestilling er åpenbart atskillig lengre unna kontraktpapiret. Tyskland har dessuten gått offisielt ut og sagt at Eurofighter Typhoon vil være førstevalget når de skal erstatte sine Tornado angrepsfly.

– Selv om JSM er utviklet for å bæres inne i bomberommet på F-35, betyr ikke det at missilet ikke også kan bæres under vingene på andre flytyper. Det er åpenbart et potensial for JSM også på andre plattformer, påpeker Svensgård.

F-35A kan bære to JSM innvendig i tillegg til to Amraam. Bilde: Kongsberggruppen

Ubåt-gjenkjøp

Når det gjelder samarbeidet mellom Norge og Tyskland om videreutvikling av NSM, er dette en gjenkjøpsavtale som kom i stand som følge av avtalen om felles anskaffelse av nye ubåter, 212 Common Design (CD) fra det tyske verftet thyssenkrupp Marine Systems (tkMS).

Det er Tysklands kommende seks multirollefregatter MKS 180 (Mehrzweckkampfschiff) som blir de første med å utstyres med NSM fra 2023. Også eksisterende tyske fregatter skal bytte ut Harpoon/Exocet med NSM.

– Samarbeidet med Tyskland vil ytterligere styrke den posisjonen som norsk forsvarsindustri har opparbeidet seg gjennom mange tiårs høyteknologisk utvikling. Verdien av fremtidige salg av NSM vil være betydelig, og avtalen sikrer et teknologiforsprang som gir store muligheter for norsk industri. Dette samarbeidet kan føre til økt eksportpotensial, skriver Forsvarsdepartementet.

Ny demonstrasjon

Eksportpotensialet blir ikke mindre av prestisjetunge testfyringer som den skal skal skje om et halvår:

Naval Strike Missile (NSM) Har også blitt omtalt som Nytt/Norsk SjømålsMissil

Lengde med booster: 3,96 m

3,96 m Høyde: 0,50 m

0,50 m Bredde/vingespenn: 1,36 m

1,36 m Utskytningsvekt: Ca. 410 kg

Ca. 410 kg Flyvekt: Ca. 345 kg

Ca. 345 kg Hastighet: Nær lydens hastighet

Nær lydens hastighet Rekkevidde: >100 nautiske mil

>100 nautiske mil Minimumsdistanse: 3 km

3 km Levetid: Minimum 20 år

Minimum 20 år Utviklingskontrakten ble undertegnet i desember 1996

Anskaffelseskontrakten ble undertegnet i juni 2007

Levert til sjøforsvarene i Norge og Polen

Under Rimpac 2018 («Rim of the Pacific Exercise», verdens største marineøvelse) til sommeren skal U.S. Army Pacific (USARPAC) senke et skip med et Naval Strike Missile skutt fra land.

Dette ble første gang offentliggjort da admiral Harry Harris, øverstkommanderende for den amerikanske stillehavsflåten, talte på The Association of the United States Armys (AUSA) såkalte Lanpac-seminar på Honolulu i mai.

NSM er også kandidat til å bli «over-the-horizon-missiler» (OTH) på de 52 LCS-skipene/fregattene US Navy har bestilt.

Også Japan skal delta på senkingsøvelsen (sinkex) til sommeren med et landbasert missil.

Når det gjelder planene for nye luftbårne missiler, uttalte forsvarsministeren før helga at dette er et svar på en stadig mer alvorlig sikkerhetssituasjon, uten at han nevnte Nord-Korea spesifikt.

Testfyring av NSM. Bilde: Kongsberg

Japan har siden krigen hatt det som kalles «selvforsvarsstyrker». Selv om nye kryssermissiler vil gjøre dem i stand til å angripe bakke- og sjømål fra langt hold, understreket han at de fortsatt vil lene seg på USA til å gjøre denne jobben.