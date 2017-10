Norsk luftvern har fått to nye brukerland på fem dager

Norsk luftvern selger som prisnedsatt smågodt i halloween-helga.

Kun fem dager etter at Kongsberg inngikk en milliardkontrakt om å levere NASAMS («Norwegian Advanced Surface to Air Missile System») til Litauen, har selskapet landet en ny avtale.

Denne gangen er det Indonesia som har bestilt Nasams.

Ny region

– Dette viser nok en gang at dette er et luftvernsystem det er interesse for mange steder i verden. Vi er meget fornøyde med å få et salg også i denne regionen, sier direktør Eirik Lie i Kongsberg Defence & Aerospace til Teknisk Ukeblad.

Kontrakten med det indonesiske forsvarsdepartementet er verdt 77 millioner dollar, i overkant av 600 millioner kroner, og dreier seg om komplette Nasams-systemer.

Det vil si med kommandoplasser, radarer, radioer og systemintegrasjon, samt trening og logistikktjenester. AIM-120 Amraam-missilene bestiller Indonesia direkte fra USA.

Lie kan ikke kommentere spesifikt om de er i forhandlinger om Nasams-salg til andre nasjoner i samme region.

– Jeg kan ikke si annet enn at vi jobber med et bredt marked, og at vi merker at interessen for luftvern som fundamental forsvarskapasitet er stor, sier Lie.

14 brukerland

Det er ganske sannsynlig at Kongsberg om et par år kan bokføre en annen Nasams-kontrakt i Indonesias nabolag.

Australia har offisielt annonsert at de planlegger å anskaffe Nasams, etter et nedvalg i det såkalte «Land 19 face 7b»-prosjektet. Men det gjenstår forhandlinger direkte med Raytheon Australia før eventuell kontraktinngåelse, som er planlagt i 2019.

Regner man med Australia, blir det nå hele 14 Nasams-brukere i verden. Komplette systemer er kjøpt inn av Norge, USA, Finland, Nederland, Spania, Chile og Oman, samt Litauen og Indonesia de siste dagene. I tillegg benytter Hellas, Sverige, Tyrkia og Polen Nasams-komponenter.

Tredje generasjon

Norge er i ferd med å ta i bruk Nasams III. Den første versjonen ble tatt i bruk med initiell operativ kapasitet av Norge i 1994, mens den første oppgraderingen til Nasams II var klar i 2007. Tredje generasjon består blant annet av «High Mobility Launcher» (HML), ny radarsoftware, oppgraderinger av kommandosentralen og av gamle «canister launchere» og et helt nytt kommunikasjonssystem.

I Nasams er vanligvis fire systemer bundet sammen i ett nettverk som deler sensorinformasjon i sanntid, reduserer forsinkelse, korrigerer sensortrack og sørger for mest mulig effektiv leveranse av missilene. I den nye kommunikasjonsløsningen benyttes fortsatt radio, men dette er løftet over på ip-teknologi.

Tidligere måtte de enkelte Nasams-enhetene koble seg rett inn i ildledningssentralen. Det endrer seg med det nye utstyret for sikker ip-kommunikasjon, der det altså etableres logisk forbindelse i stedet for fysisk. Det blir langt mer fleksibelt, der de enkelte komponentene kan plasseres hvor som helst i teigen.

Kongsberg har også ansvaret for nytt kampluftvern som Forsvaret skal fase inn i perioden 2018-2021. Her ønsker Saab å bidra med sine høymobile radarer.