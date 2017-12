Nå er det klart: Dette blir Norges nye artilleri

Fire dager før jul kommer en gave på forskudd til den norske hæren:

Forsvarsmateriell har besluttet å kjøpe nytt artilleri, K9 Thunder fra Hanwha Land Systems i Sør-Korea.

Dermed skal den norske hærens M109-artilleri endelig få avløsning, snart 50 år etter at det ble kjøpt inn.

Kontrakten, som ble signert onsdag, gjelder 24 skyts med tilhørende ammunisjonskjøretøy. I tillegg er det inngått opsjonsavtale om ytterligere 24 artillerisystemer.

Prosjektets totale kostnadsramme er cirka 3,2 milliarder kroner.

Om et drøyt år

155 mm-artillerisystemet K9 Thunder er et ferdig utviklet og verifisert skyts som tilfredsstiller Forsvarets behov og krav. Hanwha Land Systems har i tillegg vist at de er i stand til å levere i henhold til kravstilte tids- og kostnadsrammer, lyder begrunnelsen fra Forsvarsmateriell.

– Det har vært svært viktig for oss å finne det artillerisystemet som har høyest grad av allerede utviklet ytelse og dermed lavest mulig risiko. Hanwha Land Systems var tilbyderen som best tilfredsstilte kravene i forhold til Hærens behov. Artillerisystemet blir et viktig bidrag til Forsvarets operative evne, sier brigader Morten Eggen, sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter, i en pressemelding.

Direktør Mette Sørfonden i Forsvarsmateriell direktør Son Jae-il i Hanwha Land Systems signerte onsdag artillerikontrakten. Bilde: Forsvarsmateriell

De første skytsene skal leveres til troppeprøver allerede i 2019. Hovedleveransen gjennomføres i perioden 2020-2021.

Bjerkvik

K9 Thunder Produsent: Hanwha Techwin (tidligere Samsung), Sør-Korea Operativ siden: 1999 Vekt: 47 tonn Lengde/høyde/bredde: 12/2,73/3,4 meter Bemanning: 4 Hastighet: 67 kilometer i timen Rekkevidde: 480 kilometer Effekt/vekt: 21 hk/t

Vedlikeholdet skal utføres av Bjerkvik tekniske verksted i Narvik. Hanwah overfører testutstyr, treningsmateriell og teknisk kunnskap og etablerer et teknisk kompetansesenter som også vil kunne tilby tjenester til andre samarbeidsnasjoner med tilsvarende system.

Ifølge Forsvaret er K9 Thunder verdens mest utbredte L/52-skyts som nå er i bruk i Tyrkia og Finland, i tillegg til hjemme i Sør-Korea der det skal være hele tusen slike haubitser. Også India og Polen er framtidige brukere.

Koreanske K9 Thunder skyter skarpt på en øvelse nær den demilitariserte sonen i Paju 5. september som ledd i en maktdemonstrasjon etter Nord-Koreas atomprøvesprengning. Bilde: Ryu Seung il

Ammunisjonsvogna heter K10 og er bygd på samme plattform som K9 og har dermed den samme mobiliteten. Den kan bære 104 granater og automatisk overføre tolv granater i minuttet til artillerivognene.

Nammo og Kongsberg

M109 kom til Norge i 1969 og har senere vært gjennom et par oppgraderinger. Blant annet fikk de nye tårn i 1989/1990.

Med disse L/39-kanonene er rekkevidden begrenset til cirka 18-28 kilometer avhengig av ammunisjon. Nå er Nammo på Raufoss nettopp klar med en ny konvensjonell 155 millimeter-ammunisjon, tilpasset L/52s lengre løp og større munningshastighet.

IM HE-ER har demonstrert treffsikkerhet på hold over 40 kilometer.

Under kvalifiseringstestinga i Sverige var det nettopp K9 Thunder som skjøt. Nammo har så vidt startet leveransene til det finske forsvaret, men venter ennå på norsk bestilling.

Den nye Nammo-ammunisjonen testskytes fra en K9 på skytefeltet Ravlunda i Sverige. Bilde: Nammo

Kongsberg Defence Systems skal levere integrerte kampsystemer (ICS) til både det finske og norske artilleriet. Etter det Teknisk Ukeblad har fått fortalt, er dette en noe enklere versjon av ICS-et som sitter i de nye CV90-kampvognene.

Testet i Østerdalen

Som Teknisk Ukeblad omtalte i september, har Forsvarsmateriell brukt denne høsten til å forhandle med de to gjenværende kandidatene i artillerikonkurransen etter at de leverte sine tilbud 15. september. I tillegg til K9 Thunder var dette oppgraderte M109 fra RUAG i Sveits.

K10 ammunisjonsvogn Bilde: Wikimedia Commons

Prosessen ble nullstilt etter en del bortkastede år som endte med at det norsk-svenske artillerisamarbeidet Archer havarerte på høsten 2013. Da hadde Forsvaret fått nok av kompliserte utviklingsprosjekt og bestemte seg for i stedet å kjøpe hyllevare.

I april 2015 ble fire leverandører plukket ut til konkurransen. I tillegg til K9 og M109 var dette tyske Krauss-Maffei Wegmann (KMW) og deres Panzerhaubitze 2000 og franske Nexter Caesar.

I januar 2016 var det klart for tre uker med testing på Regionfelt Østlandet ved Rena, der de ulike kandidatene måtte demonstrere hvordan de mestret å ta seg fram og å skyte under norske vinterforhold.

Som Teknisk Ukeblad omtalte i august samme år, var det altså Hanwha Techwin (tidligere Samsung) med deres K9 Thunder og RUAG med deres oppgraderte M109 (KRAIT) som skåret best i den samlede evalueringen.

Under vintertestingen i Østerdalen var Danmark og Finland med som observatører. Begge nasjonene var på samme artillerijakt som Norge.

Etter at resultatene fra testingen ble klar, innledet Finland sommeren 2016 mellomstatlige forhandlinger med Sør-Korea som endte med at de kjøpte 48 brukte K9-skyts. Danmark derimot, endte opp med å kjøpe det hjulgående artilleriet Caesar.