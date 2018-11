Nammos nye ammunisjon svømmer gjennom vann og kan brukes mot torpedoer

Konvensjonell ammunisjon som skytes mot vann kan i verste fall kan rikosjettere og treffe utilsiktede mål, og den stopper etter cirka en meter i vannet.

Det er som å ta et mageplask fra timeteren. Nammo har utviklet 30 mm-ammunisjon som oppfører seg mer som grasiøse stupere når den treffer vann.

«Swimmer» kalles ammunisjonen som offisielt bærer den noe mer kronglete betegnelsen APFSDS-T MK 258 Mod 1 («Armour-Piercing, Fin-stabilised, Discarding Sabot»).

«Superkavitasjon»

Det er altså en panserbrytende ammunisjon der prinsippet er at anslagsenergien når den treffer med en hastighet på over 1 km/s fører til at panseret smelter slik at prosjektilet kan penetrere beskyttelsen.

– Det er en veldig liten justering som gjør at prosjektilet ikke bare svømmer gjennom panser, men også gjennom vann, forklarer Jan Hasslid som er markedsdirektør for mellomkaliber i Nammo.

Han har teknisk bakgrunn og hatt en sentral rolle i utviklingen i ammunisjonen siden han kom til fra Sverige til Raufoss i 1997.

Illustrasjon av det «superkaviterende» swimmer-prosjektilet. Foto: Nammo

Hasslid forklarer at pilspissen er konstruert slik at det bygges en luftlomme rundt prosjektilet og drastisk reduserer motstanden i vannet. Det ser omtrent ut som at det flyr i et sugerør i sjøen. Nammo har i utviklingen hatt bidrag fra US Navys «supercavitation»-konsepter.

Nammo holder for seg selv nøyaktig hvor godt den panserbrytende og finnestabiliserte ammunisjonen presterer i vann. Men det går an å danne seg et lite bilde: US Navy stilte som krav at den skulle klare å ødelegge mål 22 meter ned i sjø, og den klarer bedre enn dette. Videoen øverst i artikkelen viser testing fra Andøya tidligere i år.

Det er ønskelig at pilammunisjon går ut nesten uten rotasjon. Men der for eksempel stridsvognkanoner har glattborrede løp, må man på mellomkaliber ha riflede løp. Ammunisjonsutviklerne har klart å ta fram en teknisk løsning som gjør det mulig med lav rotasjon og likevel beholde svært god stabilitet og presisjon.

Swimmer-cartridge slik skuddet ser ut ferdig, med sabot og plastdeksel. Foto: Nammo

– Det finnes flere hyllekilometer med litteratur om indre-, ytre- og terminalballistikk. Men det har vært ansett som tilnærmet umulig å kunne skyte fra luft og rett gjennom vann. Det vi har fått til her, er helt på grensen av hva fysiske lover tillater og er helt ekstremt når det gjelder å utnytte moderne materialteknologi, sier Hasslid.

– Unik

Teknisk Ukeblad har spurt sjefsforsker John F. Moxnes i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) om hvor spesiell «swimmer» er, og om den har noen konkurrenter. Han bekrefter at den utgjør en svært viktig og unik ammunisjon for angrep på objekter under vann.

Moxnes forteller at de nå er i gang med en forskningsstudie på 30 mm pil i samarbeid med Nammo. FFI og Forsvaret var med på å utvikle 30x173 mm-pila. «Swimmer»-pila er imidlertid utviklet av via US Navy og Naval Surface Warfare Center.

– Vi har ikke tilgang til alle resultatene, men de har testet og dokumentert virkningen, opplyser Moxnes.

I det prosjektilet treffer vannet, framprovoserer spissen på pila et hulrom («kavitet») rundt pila der vannet er skjøvet til side. Kontaktflaten med vannet blir da minimalisert og lokalisert rundt pilspissen. Moxnes forklarer at mye av den faglige utfordringa ligger i det at god penetrasjonsdybde i vann krever en nøye avstemning av «vakens» posisjon i forhold til finnene på prosjektilet.

– Vannet må ikke forskyves for mye, men være tilpasset pilas lengde og tykkelse på optimal måte, over et stort hastighetsområde, sier Moxnes som sammen med sitt team har vært sentral i utviklingen av en annen ammunisjon med stort eksportpotensial, nemlig Apex-ammunisjon («armour piercing, explosive») til F-35.

Kan bekjempe torpedoer

Daværende Raufoss Technology AS fikk i oppdrag å ta fram en ny 30 mm-ammunisjon i forbindelse med at Norge bestilte CV90 stormpanservogner fra Sverige i 1994.

Disse er blitt oppgradert og blitt en helt kampvognfamilie bestående av fem ulike versjoner, men maskinkanonen er den samme som før: Bushmaster II.

Dette bildet er fra 2015, da de testet effekten mot småbåter på store avstander. Foto: Nammo

I løpet av tida som har gått siden den gang har selskapet skaffet seg betydelig kompetanse på en ammunisjonstype som i dag er langt mer ettertraktet enn den var for 25 år siden, særlig hos storkunden USA. Det er inngått avtaler med både US Navy og US Army som nå tar i bruk ammunisjonen på en rekke plattformer.

Et eksempel på det er at det faktisk er første gang at amerikanske landstyrker tar i bruk en 30 mm-kanon i den nyeste versjonen av det pansrede personellkjøretøyet Stryker. Den kalles XM1296 Dragoon og er utstyrt med Kongsbergs nye ubemannede tårn, Protector MCT-30.

«Swimmer»-prosjektet startet opprinnelig tidlig på 2000-tallet som et verktøy for å kunne slå ut sjøminer fra lufta. På tross av vellykkede tester i 2002 og 2004 stagnerte utviklinga, blant annet på grunn av kostnadene ved å måtte bygge om helikoptre, fram til US Navy i 2015 ønsket å bruke ammunisjonen i fartøymonterte våpen.

Senere hektet britene og tyskerne seg på, da de så at dette kunne være effektive motmidler mot eksempelvis hurtiggående båter. På testing er det demonstrert evne til å uskadeliggjøre en slik båt på 5.000 meters hold, selv når den er skjult på baksiden av en bølge.

Ammunisjonen er i storskalaproduksjon på Raufoss og brukes bredt i Nato. Komponentene produseres i Norge og sendes over «kalde» til USA der de påfylles drivladning og monteres sammen.

Testene var vellykkede, med effektive treff på over 5.000 meter, gjennom bølger. Foto: Nammo

Dette er en helt sentral ammunisjonstype for alle militære operasjoner som har mellomkalibersystem. Da Nammo presenterte den i USA tidligere i høst, erfarte de en voldsom interesse særlig fra ubåtmiljøet, ifølge kommunikasjonsdirektør Endre Lunde.

– Spørsmålet er hva dette har å si for deres taktikk. Dersom overflatefartøyene får mulighet til å bekjempe torpedoer, er plutselig litt av maktforholdet endret. Det forutsetter selvsagt at de har evne til å oppdage og følge torpedoene, sier Lunde.

Har haglet med nyheter

Han og hans kolleger på Raufoss har lagt bak seg en svært aktiv periode med flere nylanseringer som har vakt internasjonal oppsikt:

De er nylig ferdig med ny 155 millimeter-ammunisjon til Norges kommende K9 Thunder-artilleri. Granaten heter 155 mm IM HE-ER («Insensitive Munitions, High Explosive, Extended Range») og har demonstrert rekkevidde på over 40 kilometer med svært lite egenspredning. Finland er første kunde som tar den i bruk.

I sommer presenterte selskapet nok en 155 millimeter-ammunisjon som vil ytterligere minst doble rekkevidden. «Extreme range» kalles konseptet der vi snakker om prosjektiler som kan treffe mål mer enn 150 kilometer unna ved hjelp av en ramjetmotor.

I september ble Norges første romrakett skutt opp fra Andøya. Nammo Nucleus bruker selskapets nyutviklede hybridrakettmotor som virkelig kan ha framtida for seg dersom det blir kjernen i et nytt, europeisk oppskytningssystem.

Et annet produkt med stort framtidspotensial er Apex-ammunisjonen beregnet på maskinkanonen på F-35. Her har selskapet nettopp installert den eneste GAU-22-testkanonen utenfor USA og er i ferd med å starte skarpskyting med den nye 25 millimeter-ammunisjonen.