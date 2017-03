Denne F-35-ammunisjonen kan være verdt ti miliarder kroner for Nammo - nå skal den lages av roboter på Raufoss

Med et driftsresultat på 384 millioner kroner, 35 prosent mer enn året før, var 2016 et sterkt år for Nammo. For å sikre fortsatt gode resultater i framtida planlegger forsvarsselskapet å investere rundt en milliard kroner de kommende fem årene.

Et eksempel på dette er at Raufoss nå skal få det selskapet selv beskriver som verdens mest avanserte produksjonslinje for mediumkaliber-ammunisjon. Den reduserer behovet for manuelt arbeid med 80 prosent.

– Framtidas operatør ser nok for seg et annet type arbeid enn å stå og flytte på ting. Automatisering fjerner oppgavene som er fysisk påkjennende og farlig og flytter personalbehovet til mer interessante oppgaver, sier Morten Dyrud som er sjef for ammunisjonsfabrikken.

Ny F-35-ammunisjon

Nammo er etablert i elleve land. Ved hovedkontoret på Raufoss er det i dag to fabrikker: En som lager rakettmotorer og en som lager ammunisjon. Sistnevnte skal nå få en ny og automatisert produksjonslinje.

Noe av motivet bak investeringen er å industrialisere den såkalte Apex-ammunisjonen («armour piercing, explosive») som har vært utviklet siden 2005, og som konstrueres for å fungere like godt både mot myke og harde mål, altså en multirolleammunisjon.

Morten Dyrud, fabrikksjef for Nammos ammunisjonsproduksjon på Raufoss. Foto: Nammo

Ved siden av missilet JSM fra Kongsberg, regnes Apex-ammunisjonen som det mest verdifulle norske industribidraget i F-35-programmet. Eksportverdien er anslått til rundt ti milliarder kroner.

Første gang GAU-22/A-maskinkanonen på F-35 ble skutt med i lufta.

– Vi så muligheten for å gjøre noe av det samme med fabrikken som F-35 og Apex, nemlig å lage ei multirolle-linje. Litt av problemet er at vi ikke har hatt stort nok volum til å automatisere de enkelte produksjonslinjene. Med ved å gjøre den fleksibel, øker vi volumet og dermed lønnsomheten, forklarer Dyrud.

Mer fleksibel produksjon er også et svar på endret etterspørsel. Det er ikke lenger så vanlig med kunder som ønsker få ammunisjonstyper i store volum. I stedet er det et bredt spekter av ammunisjon i mindre kvanta. Selskapet lager over hundre forskjellige typer dersom man regner med dem mellom 5,56 og 30 mm.

Den nye linja skal produsere det aller meste av ammunisjon mellom 20 og 30 mm. For eksempel 20 mm til blant annet F-16, 25 mm Apex til F-35, 27 mm til blant annet Eurofighter Typhoon og Saab Gripen og 30 mm til blant annet CV90-panservogner.

Livsviktig kvalitet

Konsepttegning av hvordan deler av den nye produksjonslinja vil se ut. Foto: Nammo

Montering av styrefinner på 30 mm-ammunisjon. Foto: Endre Lunde

Måleinstrument for kvalitetskontroll på mellomkaliberammunisjon. Foto: Endre Lunde

Ammunisjon-produksjonen foregår i to trinn. Første trinn er produksjon av mekaniske komponenter. Her har de allerede bearbeidingsmaskiner som løser oppgavene. Det som nå automatiseres er trinn to, pressing av eksplosiver og montering av ammunisjonen.

Dette har tradisjonelt vært manuelt arbeid med produksjonsceller med så lite kvanta i rommet samtidig som mulig av sikkerhetshensyn. Det blir det fortsatt, men med langt større gjennomstrømning.

I løpet av april skal utstyr for automatisering av montasjen være på plass i midlertidige lokaler og serieproduksjon av den nye ammunisjonen kan starte opp. Nytt bygg og utstyr for pressing av eksplosiver skal være klart i fjerde kvartal 2018.

– Tenk på F-35-flygerne, de har med seg kun 180 skudd. Da må de kunne være helt sikre på at de virker - hver gang, påpeker kommunikasjonsdirektør Endre Lunde i Nammo.

Konflikter øker budsjettene

Kraftig redusert personalbehov er ikke ensbetydende med nedskjæringer.

– Her er det snakk om å flytte personell og bygge kompetanse på andre områder. Dette et viktig tiltak for å holde oss konkurransedyktige både på pris og kvalitet og dermed trygge arbeidsplassene her, understreker Dyrud.

Nammo, som eies halvparten av Den norske stat og finske Patria, omsatte for 4.132 millioner kroner i fjor, 9,2 prosent mer enn året før. Resultatet etter skatt endte på 279 millioner kroner.

Endre Lunde. Foto: Nammo

Nammo forventer vekst i forsvarsbudsjettene i en rekke land som et resultat av de økte politiske spenningene i flere deler av verden. Men det er ikke dermed sagt at dette betyr fortsatt økt etterspørsel etter Nammo-ammunisjon:

«Historien har vist at det er svært vanskelig å forutse om endringer i den internasjonale sikkerhetssituasjonen vil påvirke Nammos forretningsmiljø. Høy grad av fleksibilitet og evne til å tilpasse seg er derfor vesentlig», heter det i årsrapporten.

Tidligere i år ble det kjent at Nammo for første gang skal lage rakettkomponenter utenfor Norge.

Det nystiftede selskapet Nammo Energetics Indian Head (NEIH) etableres inne på en amerikansk marinebase og skal produsere rakettmotorer og stridshoder, samt utføre demilitarisering og destruksjon av ammunisjon og eksplosiver.