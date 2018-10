Nammo har fått kloa i den eneste F-35-testkanonen utenfor USA

På Luftforsvarets ni F-35A-kampfly på Ørland, sitter det en fireløps 25-millimeter GAU-22 som er montert innvendig rett over det venstre luftinntaket på flyet.

Det finnes ytterligere én tilsvarende maskinkanon i Norge. Den sitter ikke på noe fly, men befinner seg hos Nammo på Raufoss.

Dette er den eneste testkanonen av denne typen utenfor USA, og i september ble den avfyrt for første gang.

Full kontroll

Nammo påpeker at de med en GAU-22 under eget tak er den eneste ammunisjonsleverandøren til F-35 som er i stand til å utføre verifikasjons- og akseptansetesting for hvert enkelt produksjonsparti.

Det reduserer tida det tar fra ammunisjonen fraktes fra fabrikken til det er testet og kan leveres kunden.

– Det betyr også at vi er tryggere på kvaliteten på produktene vi leverer, ettersom vi har kontroll på hele prosessen fra start til slutt, sier Anders Nyhus, som er programsjef for flyammunisjon, i en pressemelding.

GAU-22/A veier 104 kg og skal ifølge produsenten veie 18 kg mindre og ta opp 20 prosent mindre plass enn tilsvarende maskinkanoner med fem løp. Foto: General Dynamics

Det sier seg selv at slurv ikke tolereres i denne bransjen. En F-35-flyger har kun med seg 180 skudd, og må være trygg på at alle virker, hver gang. PGU-47/U, som er den amerikanske betegnelsen på ammunisjonen, kan også brukes av F-35B/C som begge bærer maskinkanonen under buken.

Maskinkanonkulen synes godt rett over venstre luftinntak på F-35A. Foto: NTB Scanpix

Det er straks tre år siden GAU-22/A ble avfyrt i lufta for første gang etter flere testfyringsrunder tidligere i 2015. Det tar kun en drøyt tre sekunder kort salve å tømme våpenet med en skuddtakt på opp til 3.300/min.

Gatlingvåpenet og tilhørende fasiliteter er anskaffet gjennom Forsvarsmateriell som en del av avtalen om å ta fram Apex-ammunisjon til F-35.

Foreløpig er det kun benyttet enkel treningsammo på testkanonen, men skarpskyting med Apex er rett rundt hjørnet, får Teknisk Ukeblad opplyst.

Ny produksjonslinje

Apex-ammunisjonen («armour piercing, explosive») har vært utviklet siden 2005, og er konstruert for å fungere like godt både mot myke og harde mål, altså en multirolleammunisjon.

Data for Apex-ammunisjonen hentet fra siste versjon av Nammo Ammunition Handbook. Foto: Nammo

Det er også tatt fram en øvingsammunisjon (TP-T) med Nammo-konseptet redusert rikosjettrisiko (RRR). Denne er ballistisk identisk med Apex, men den brytes opp i fragmenter så snart den treffer bakken. Dermed reduseres risikoen for rikosjetter opp i lufta som treffer flyet under trening mot bakkemål og man kan drive taktisk øving med ammunisjonen på mindre øvingsfelt

Ved siden av missilet JSM fra Kongsberg, regnes Apex-ammunisjonen som det mest verdifulle norske industribidraget i F-35-programmet. Eksportverdien er anslått til rundt ti milliarder kroner.

I forbindelse med industrialiseringa av Apex er det investert i en ny og automatisert produksjonslinje for mellomkaliber-ammunisjon.

Her skal det aller meste av ammunisjon mellom 20 og 30 mm produseres, i tillegg til 25 mm Apex til F-35. For eksempel 20 mm til blant annet F-16, 27 mm til blant annet Eurofighter Typhoon og Saab Gripen og 30 mm til blant annet CV90-panservogner.