F-35-flyene som i dag lander i Norge kan få lengre levetid enn planlagt

I ettermiddag skal det etter planen lande tre nye F-35A på norsk jord.

Dermed vil Norge nå ha mottatt 16 maskiner, hvorav ni befinner seg på Ørland flystasjon og sju fly brukes til trening på Luke AFB i Arizona.

Forventet levetid for F-35 er i utgangspunktet cirka 40 år, det vil si 8.000 flytimer per skrog. Men foreløpige resultater av bakketesting indikerer at det kan være mulig å utvide levetida.

Fra seremonien i fjor: Her er F-35 i lufta over Norge med norske flygere

Simulerte 24.000 flytimer

Produsenten Lockheed Martin og det flernasjonale programkontoret (JPO), der Norge er med, offentliggjorde tidligere denne uka noen av resultatene fra holdbarhetstestinga der det i forskjellige testrigger og laboratorier simuleres den belastninga slike fly utsettes for i løpet av sine operative karrierer. Samtlige skrog må gjennomgå det som tilsvarer to livsløp, det vil si 16.000 timer.

– F-35A overgikk kravene med stor margin ved å fullføre tre levetider, eller 24.000 timer, hvilket gir oss tro på at en mulig levetidsforlengelse er mulig, heter det i meldinga.

Fra holdbarhetstestinga av F-35. Foto: Lockheed Martin

STOVL-versjonen («short takeoff/vertical landing») F-35B og hangarskipversjonen F-35C er blitt testet på Lockheed Martin-fabrikken i Fort Worth i Texas. F-35A, som er versjonen Norge har, er blitt testet hos BAE Systems i Brough, nordøst i England.

Samtlige versjoner avslutter testprogrammet med å bli plukket fra hverandre og bli inspisert bit for bit ved National Institute for Aviation Research i Wichita, Kansas. Det gjenstår fortsatt å analysere dataene grundigere, og de endelige resultatene vil blant annet brukes til å planlegge de kommende tiårene med F-35-vedlikehold.

Kan bety lavere levetidskostnad

– Det samme antallet timer per skrog var planlagt da F-16 ble utviklet, men erfaringene har vist at man har vært nødt til å gjennomføre strukturelle oppgraderingsprogrammer for at våre F-16 fly skulle vare i 8.000 timer, påpeker Morten Klever som er direktør for det norske kampflyprogrammet.

F-16 har vært gjenstand for oppgraderinger helt siden Norge mottok det første flyet i 1980. Strukturelt er det for eksempel snakk om nye vingesett og fjerning av sprekker i hovedspantene i flykroppen, altså kjernen av strukturen på F-16 som tar kreftene fra vingene, og i enkelte tilfeller sette inn forsterkninger.

F-22A Raptor besøkte Norge første gang i august. De to flyene ble eskortert av to F-35 fra 332. skvadron (t.v). Foto: Kapt Helge Hopen / Forsvaret

– F-35 har gjennomgått en mye grundigere strukturell levetidstesting enn F-16 gikk gjennom i sin tid. At foreløpige resultater av denne testingen er positive, kan potensielt medføre reduserte levetidskostnader og vi ser frem til å få de endelige resultatene av disse strukturtestene, skriver Klever i en epost.

At F-35 er sertifisert for 8.000 timer var også et vesentlig poeng i danskenes beslutning for to år siden, da det konkurrerte med Super Hornet og Eurofighter som begge er designet for 6.000 timer.

For en måned siden: Amerikanernes superjager på vei til Ørland for å trene med norske F-35

Mellomlanding i Maine

Dersom alt går etter planen, vil AM-14, AM-15 og AM-16 lande på norsk jord i 16.30-tida i dag. Men dette er selvsagt avhengig av været, inkludert på alternative landingsplasser underveis, og eventuelt andre uforutsette forhold som for eksempel feil på et tankfly.

Akkurat som før er det innleid hjelp som flyr flyene over Atlanteren. Dette er amerikanere fra organisasjonen «Defense Contract Management Agency» (DCMA). Det som derimot er nytt, er at de denne gangen ikke flyr direkte fra fabrikken i Texas.

I stedet har de tatt en mellomlanding og overnatting på Bangor lufthavn i Maine nordøst i USA før de etter planen fortsetter i dag. Det kan føre til at trioen ankommer Ørland noe tidligere på ettermiddagen enn ved de to første leveransene. Hovedargumentet er imidlertid at dette kan være en enklere og rimeligere løsning fordi det behøves mindre tankflykapasitet.

De tre første flyene kom 3. november i fjor, mens de påfølgende tre landet 22. mai i år.

Etter planen skal Norge motta seks fly i året til og med 2024. Mens leveransene pågår, er Luftforsvaret i full gang med operativ testing og evaluering av F-35 under norske forhold. Målet er å oppnå såkalt initiell operativ evne (IOC) om et drøyt år fra nå. I tillegg kommer trening av piloter, vedlikeholdspersonell og annet støttepersonell.