Amerikanernes superjager på vei til Ørland for å trene med norske F-35

F-22 Raptor regnes ofte som verdens kanskje mest kapable kampfly. I motsetning til for eksempel F-35 og F-16 kan det ikke eksporteres. Dermed er det kun US Air Force som bruker dem.

Men de kan yte støtte til allierte, som norske F-35, noe de nå skal gjøre:

F-22 og F-35 skal for første gang trene sammen i Norge. Etter det Teknisk Ukeblad får opplyst, er det etter planen to F-22A som onsdag formiddag ankommer Ørland flystasjon.

Ankom Tyskland onsdag

Onsdag 8. august ankom F-22 Raptor-fly Spangdahlem Air Base. Denne flystasjonen ligger helt vest i Tyskland, like ved grensene mot Luxembourg og Belgia, cirka 140 kilometer vest for Frankfurt.

Flyene tilhører 95th Fighter Squadron, 325th Fighter Wing, stasjonert på flybasen Tyndall i Florida.

95. skvadron skal ifølge det amerikanske flyvåpenet være utplassert i Europa i flere uker nå.

F-22 (nærmest) og F-35 på flybasen Eglin ved Mexicogulfen i Florida i november 2014.

Det handler både om å trene med andre amerikanske fly, som til daglig er stasjonert på denne siden av Atlanteren, og å styrke den kollektive forsvarsevnen ved å øve med allierte, blant annet det norske luftforsvaret.

Avskrekke motstandere og sikre allierte

– Framskutte baser gir USA og Nato den strategiske og operative bredden som er nødvendig for å avskrekke motstandere og sikre våre allierte og partnere, skriver US Air Force.

Denne deployeringen er delvis finansiert gjennom European Deterrence Initiative (EDI) som ble etablert for å øke amerikansk nærvær i Europa i etterkant av Krimkrisa i 2014.

Første gang femtegenerasjonskampflyene F-22 og F-35 trente sammen, var i november 2014. Det forgikk fra Eglin i Florida. Da ble det trent på en rekke oppdragstyper, både offensive og defensive kontraluftoperasjoner, interdiktoperasjoner og nærstøtte.

F-22 fra 94th Fighter Squadron (øverst) og to F-35 fra 58th Fighter Squadron i formasjon på én av fire treningsoppdrag fra Eglin i november. Her er de på vei til simulert strid med T-38 treningsfly. Bilde: MSgt Shane A. Cuomo

Dette var like etter at flyet ble brukt i strid for første gang, da det angrep IS-styrker i Syria.

Seks, snart ni F-35 i Norge

F-22 er utviklet av Lockheed Martin i samarbeid med Boeing og har vært operativt i US Air Force siden desember 2005. Det ble produsert i kun 195 eksemplarer, hvorav åtte var testfly. USA har mistet fire fly i ulykker.

Akkurat som F-35, er F-22 et stealthyfly, altså at det er vanskelig å oppdage blant annet med liten radarsignatur. I tillegg til disse to, finnes det bare ett annet kampfly i denne generasjonen, russiske Sukhoi Su-57.

Det er spart på fint lite under konstruksjon og bygging av F-22 for å sikre at det har gode ytelser på alle områder. Det er en luftherredømmejager med ekstrem manøvreringsevne som har som jobb å nedkjempe fiendtlige luftstyrker, selv om det etter hvert i sitt operative liv også har fått evnen til å angripe bakkemål.

Luftforsvaret har nå seks F-35A stasjonert på Ørland og venter ytterligere tre jagerfly senere i år. Det er også sju norske treningsfly på flybasen Luke i Arizona.

I desember i fjor ble det kjent at USA har satt av penger til å ruste opp Rygge flystasjon til å huse inntil fire kampfly, eksempelvis F-15, F-16, F-35 - og F-22.

Planene på Rygge innebærer å etablere oppstillingsplass med overbygning (hangaretter) i tillegg til taksebane, et brannvernbygg, belysning og skilting. Også dette er innenfor EDI-budsjettet, ifølge regjeringen.