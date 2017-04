19. april: F-35 i Europa er trening, ikke politikk. 25. april: Stridsklare kampfly til Estland

Ti dager etter at USA for første gang sendte stridsklare F-35A til Europa, skal kampflyene allerede være på vei til Natos østflanke.

Ifølge ERR, den estiske allmennkringkasterens nyhetsavdeling, skal kampfly fra US Air Force lande på flybasen Ämari like sørvest for hovedstaden Tallinn tirsdag.

ERR hevder at flyene skal være stasjonert i Estland i flere uker framover.

Åtte fly til England

Som Teknisk Ukeblad omtalte i forrige uke, har det amerikanske flyvåpenet for første gang utplassert kampklare F-35A i Europa. Påskeaften landet seks fly på RAF Lakeneheath i England. Fire dager senere fulgte ytterligere to maskiner.

Defense News skriver at en eventuell utplassering på den estiske basen, kun 200 kilometer fra Russland, vil komme som en overraskelse på alle, inkludert den store naboen i øst.

Estland har sammen med sine baltiske naboer Latvia og Litauen vært Nato-medlemmer siden 2004, og får hjelp til å drive luftkontroll, såkalt «Air Policing». Denne kapasiteten og beredskapen, «Quick Reaction Alert» (QRA), går på rundgang blant Nato-landene. Norge hadde sist hovedansvaret for QRA-beredskapen for to år siden, fra Šiauliai-basen i Litauen. Den gangen bidro også Storbritannia fra sin etablerte base, nettopp Ämari i Estland, ifølge Forsvaret.

Så sent som 19. april understreket ledelsen i 34th Fighter Squadron ved flybasen Hill, som har sendt F-35-flyene, at de ikke er i Europa for å delta med luftkontroll i Baltikum eller andre operasjoner.

Samtidig bekrefter luftforsvarledelsen overfor CNN at de også har planer om å utplassere F-35 i Romania i nær framtid.

– Ikke for å sende noen beskjed

Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet var planen å bruke ei uke eller så med trening sammen med US Air Force-flyene som til daglig er stasjonert på Lakenheath, F-15C/D Eagle og F-15E Strike Eagle fra 48th Fighter Wing. I tillegg er det berammet trening med britiske Eurofighter Typhoon og muligens nederlandske F-16.

Flyene tilhører den første F-35A-skvadronen i det amerikanske flyvåpenet som ble erklært stridsklar med såkalt første operative evne (IOC) i august. Departementet gjentok onsdag et flyene etter hvert skal besøke andre Nato-land, men understreket samtidig at F-35 ikke skal delta i øvelser eller være tilgjengelig for ordinære oppdrag i denne perioden.

På den samme telefonpressekonferansen ble det påpekt at denne første utplasseringa av det nye kampflyet kun gjøres for å trene, ikke for å sende noe politisk signal av noe slag. Tidspunktet har heller ingen ting å gjøre med andre ting som foregår i verden ble det sagt.

Defense News påpeker at USAF fra før har hatt aktivitet på den estiske basen, blant annet med F-22 Raptor. Samtidig påpeker det anerkjente militærtidsskriftet at det også er mulig å sette denne F-35-visitten i sammenheng med andre maktdemonstrasjoner den siste tida, særlig angrepet med Tomahawk-kryssermissiler i Syria og bruken av GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast («Alle bombers mor») i Afghanistan.

Håper på trening med norske F-16

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med Forsvarets operative hovedkvarter, som ikke har fått noen signaler om at amerikanerne ønsker å trene i Norge.

Det samme er budskapet fra kampflydirektør Morten Klever på Kampflybloggen:

− Det vil være positivt for oss dersom norske F-16 kan trene med amerikanske F-35 fra Lakenheath i England, men vi er per nå ikke kjent med at det er rettet noen konkrete forespørsler fra amerikansk side om å øve og trene med norske fly, forteller Klever.

Generalmajoren legger til at denne utplasseringa er en svært viktig milepæl for F-35-programmet.

– Det er positivt at USA er til stede med de nye kampflyene i Europa. Dette legger grunnlaget for viktig alliert øving og trening, og bekrefter amerikansk forpliktelse til å styrke Nato, sier han.

Når det gjelder forsvaret av Natos østflanke, skal dette i løpet av året styrkes med norsk luftvern. Litauen har blitt enige med Norge om å kjøpe brukt Nasams for en rundt en milliard kroner.

Ny GAO-rapport

Samtidig med at kampflyet er på sin første prøveutplassering på denne siden av Atlanteren, er den amerikanske riksrevisjonen (GAO) ute med en ny rapport som advarer om forsinkelser og overskridelser i kampflyprogrammet.

Utviklingsprogrammet blir ferdig først i mai 2018, ett år på overtid, og vil koste 1,7 milliarder dollar mer enn budsjettert, er kortversjonen av rapporten som ble offentliggjort mandag.

Også den årlige rapporten fra direktøren for operasjonell testing og utvikling (DOT&E), som kom i januar, pekte på en rekke problemområder som fører til at overgangen fra teknisk testing («Developmental Test» – DT) til operativ testing («Operational Test» – OT) vil forsinkes med minimum ett år.

Noe av det mest sentrale er den såkalte 3F-programvaren som vil gi F-35 full kampevne, for eksempel når det gjelder manøvreringsevne (opp til 9G), kommunikasjon/sensorer og integrasjon av våpen som missilet AIM-9X, såkalte «Small Diameter Bomb» (SDB) og maskinkanonen GAU-22/A.