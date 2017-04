Her plaffer norsk våpenstasjon ned russiske separatister i siste Fast & Furious

Tidenes beste åpningshelg for en film, med hele 532,6 millioner dollar i omsetning. Siden premieren 14. april har Fast & Furious 8 toppet besøkslistene over hele verden.

Blant stjerner som Vin Diesel, Dwayne «The Rock» Johnson og Jason Statham, gestalter nordmannen Kristofer Hivju rollen som Charlize Therons håndlanger. Men han er ikke det eneste norske innslaget:

En av de norsk forsvarsindustris største eksportsuksesser, den fjernstyrte våpenstasjonen Protector RWS fra Kongsberg, dukker opp i en liten birolle.

Kongsberg visste ingen ting

Kongsberg er nøye med å understreke at dette ikke er aktiv produktplassering fra deres side. Faktisk har ikke det norske konsernet hatt noe med dette å gjøre i det hele tatt, og visste ikke noe om våpenstasjonens filminnsats før noen ansatte oppdaget våpenstasjonen i en trailer for «The Fate of the Furious»:

– Dette har kommet i stand gjennom en direkte avtale mellom filmprodusenten og den amerikanske hæren, opplyser kommunikasjonssjef Kyrre Lohne i Kongsberg Defence Systems.

I filmen er våpenstasjonen plassert på taket av ei kampvogn av typen Ripsaw, produsert av Howe & Howe. Dette er et beltegående kjøretøy som er kapabelt for hele hundre kilometer i timen og som har eksistert i ulike prototyper siden tidlig 2000-tall. Ifølge Wikipedia skal den amerikanske hæren ha den inne til test og evaluering i en ubemannet versjon (UGV).

Protector RWS plassert på taket av en Ripsaw-prototyp. Foto: Universal Pictures

Ripsaw og M153 Crows bakom kameraet.

Det vil være feil å si at det norske våpenet spiller en stor rolle, det er nok heller mer i retning statist. Men våpenstasjonen presenteres i filmen med navn, nærmere bestemt med sin amerikanske betegnelse, M153 Crows.

Lages i Pennsylvania

Det gjøres et poeng av hvordan denne og det ubemannede kjøretøyet bidrar til å beskytte egne soldater. Nå ender riktignok beltevogna i dette tilfellet opp med å bli bemannet av rollefiguren som spilles av Ludacris.

CROWS («Common Remotely Operated Weapon Station») er navnet på systemet hos den amerikanske hæren. Kongbergs navn er Protector Remote Weapon Station (RWS).

M153 Crows produseres av Kongsberg Protech Systems USA i Johnstown, cirka ti mil øst for Pittsburgh i Pennsylvania. Ifølge The Tribune-Democrat fikk flere av de 175 ansatte ved fabrikken i USA være med på en førpremiere skjærtorsdag for å se RWS-en i aksjon i gigantproduksjonen.

Nasams på Netflix

Det amerikanske forsvaret og den amerikanske filmindustrien har ofte et tett samarbeid. Lohne forteller at det er hærens lekegrind, det som heter «US Army armament research, development and engineering center» (ARDEC) som har lånt ut våpenstasjonen - som er en fullt fungerende våpenstasjon.

– Men selv om det er ekte vare, er det ikke slik at det som vises i filmen gjenspeiler virkelig ytelse. Det er litt «Hollywood», sier Lohne.

Selv om Protector RWS er i kontinuerlig utvikling, har den så langt ikke kommet med harpun, som kan være en nyttig kapasitet dersom man skal berge opp en Lamborghini Murcielago som har gått gjennom isen.

Nasams på Designated Survivor. Foto: ABC/Netflix

Det skal nevnes at det slettes ikke er på dette området at avstanden mellom virkelighet og fiksjon er størst i den åttende filmen i action-franchisen. Eksempelvis er 15 år gamle VW Passater utrustet med hackbar selvkjøringsteknologi, ifølge filmen.

De konvensjonelle utskytingsrampene i Nasams-systemet har seks missiler i kasser («canister launchers»). Foto: KDS

Dette er ikke den eneste kongsbergteknologien som er å se i en ny, amerikansk storproduksjon: Serien «Designated Survivor», med Kiefer Sutherland i hovedrollen som amerikansk president, har luftvernet NASAMS nylig dukket opp.

Dette er en annen eksportsuksess fra Kongsberg som siden 2005 også i virkeligheten har beskyttet Det hvite hus i Washington D.C. I ABC-serien, som i Norge kan ses på Netflix, er det riktignok dataanimerte versjoner av utskytningsenhetene som vises fram.

Også ubemannet tårn

Kongsberg har levert nærmere 19.000 fjernstyrte våpenstasjoner til 18 nasjoner siden 2001. Et flertall av dem er solgt til det amerikanske forsvaret gjennom de ulike Crows-programmene som har pågått i snart ti år.

Et nytt skudd på Protector-stammen er det ubemannede tårnet (MCT-30) med en videreutviklet Bushmaster II 30 mm-maskinkanon på det pansrede personellkjøretøyet Stryker. Den første av åtte testenheter ble rullet ut fra General Dynamics Land Systems-hovedkvarteret nord for Detroit i slutten av oktober.

En av åtte prototyper av den oppgraderte Stryker-vogna. Foto: General Dynamics Land Systems

Den oppgraderte Stryker-vogna som har økt slagkraft og bedre beskyttelse betegnes som XM1296 Infantry Carrier Vehicle - Dragoon. KPS skal i første omgang produsere tårn til 83 Dragoon-vogner som skal utplasseres i Europa allerede neste år. Også produksjonen av disse tårnene, verdt rundt 600 millioner kroner, skjer i Johnstown.

Et annet eksempel på videreutvikling av Protector RWS omtalte Teknisk Ukeblad i februar, i en artikkel der det kommer fram at det sveitsiske forsvaret nå skal bruke systemet til målangivelse for bombekastere.

I 2016 ble det produsert hele 800 nye våpenstasjoner, omtrent det dobbelte som i 2015.