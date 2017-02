Sjøforsvaret i Sveits skal bruke våpenstasjoner fra Kongsberg

Den fjernstyrte våpenstasjonen Protector RWS fra Kongsberg har fått nok en videreutvikling.

Det kommer fram i en børsmelding der selskapet oppgir at våpenstyringssystemet nå skal leveres til det sveitsiske forsvaret i en «oppdatert konfigurasjon med nye avanserte kapabiliteter for nye plattformer».

– Det handler om at systemet nå skal brukes til målangivelse for en bombekaster. Det har aldri blitt gjort før, utdyper Espen Henriksen, administrerende direktør i Kongsberg Protech Systems (KPS), overfor Teknisk Ukeblad.

Piranha og patruljebåter

Kontrakten med den sveitsiske forsvarsmateriellanskaffelsesorganisasjonen, Armasuisse, har en verdi på 130 millioner kroner.

Ifølge Henriksen er denne konfigurasjonen et resultat av et nært samarbeid med kunden for å videreutvikle systemet for neste generasjons plattformer.

Kongsbergs fjernstyrte våpenstasjon, Protector RWS. Foto: Kongsberg Protech Systems

De nye våpenstasjonene skal monteres på pansrede personellkjøretøy (PPK) av typen Mowag Piranha III og nye patruljebåter.

Ny norsk bombekastervogn

En Piranha III PPK med Protector RWS på taket. Foto: General Dynamics European Land Systems

Kongsberg har levert over 18.500 fjernstyrte våpenstasjoner til 18 nasjoner siden 2001. Den attende nasjonen har helt nylig kommet til, og Kongsberg vil ikke røpe hvilken det er. I fjor ble det produsert hele 800 nye våpenstasjoner, omtrent det dobbelte av i 2015.

Sveits har vært på kundelista siden 2007. Nå har nasjonen bestilt den nyeste generasjonen med forbedrede sensorer og stabiliseringsegenskaper, tilsvarende det Norge har.

Den første CV90-bombekastervogna/multivogna ble levert for litt over to år siden. Foto: BAE Systems Hägglunds

Også den norske hæren er i ferd med å ta i bruk bombekastere i kombinasjon med fjernstyrt våpenstasjon. Dette skjer på de oppgraderte CV90-panservognene, nærmere bestemt de 16 tårnløse flerbruksvognene som skal brukes både til sanitet/vip-transport, som lastevogn og som bombekasterbærer med 81 mm-bombekaster integrert.

Oppgradert CV90 stormpanservogn på Setermoen. Foto: Eirik Helland Urke

– Forskjellen er at de norske kampvognene bruker det integrerte kampsystemet, mens de sveitsiske skal ha en direktekobling mellom våpenstasjon og bombekastersystem, opplyser Pål Andersen som er divisjonsdirektør i KPS.

På de norske CV90 MKIII-ene er det grupperingen Kongsberg Defence Systems, Vinghøg og Thales Norway (KTV) som har levert kampsystemer - integrasjon av sensorer, våpen og kommunikasjonsnettverk.

Protector på grensesjøene

I tillegg til nye bombekastervogner skal Sveits benytte de nye våpenstasjonene til sjøs.

Sjøforsvaret i Sveits er ikke en egen våpengren, det er for øvrig heller ikke flyvåpenet, men det er hæren som har patruljebåter som brukes på grensesjøene mot Tyskland, Østerrike, Liechtenstein, Italia og Frankrike (Bodensjøen, Maggioresjøen, Luganosjøen og Genèvesjøen) i tillegg til redningstjeneste på ytterligere noen sjøer. Det er snakk om å erstatte dagens båter i Aquarius-klassen med 14 nye finskproduserte stridsbåter fra Marine Alutech.

De sveitsiske Type 80-patruljebåtene skal erstattes med nye som dessuten blir utrustet med Protector RWS. Foto: Wikimedia Commons

Disse skal benytte samme våpenstasjon som PPK-ene med 12,7-millimeter maskingevær, altså ikke Sea Protector som brukes på alle norske kampfartøy.

Norsafes Munin S1200-prototyp med Kongsbergs fjernstyrte våpenstasjon Sea Protector. Foto: Norsafe

I marineversjonen er stabilisering og siktesystem tilpasset sjøoperasjoner, mens en del materialer er erstattet med korrosjonsbestandige bronselegeringer. Det sistnevnte trenger ikke sveitserne som neppe skal navigere i noe annet enn ferskvann.

Også fjernstyrte tårn

Mest banebrytende er likevel bombekaster-ildledelsen:

Den første prototypen av den oppgraderte Stryker-vogna. Foto: PEO GCS

– Det er viktig for oss at vi har kunder som finner nye måter å bruke systemet på som gir bedret beskyttelse og stridsevne for styrkene, sier Andersen som leder RWS International, det vil si i alle land unntatt USA.

De fleste Protector RWS-systemene er solgt nettopp til det amerikanske forsvaret gjennom de ulike CROWS-programmene («Common Remotely Operated Weapon Station») i nærmere ti år.

Her er den siste leveransen et annet nytt skudd på Protector-stammen, nemlig ubemannede tårn (MCT-30) med en videreutviklet Bushmaster II 30 mm-maskinkanon på det pansrede personellkjøretøyet Stryker. Den første av åtte testenheter ble rullet ut fra General Dynamics Land Systems-hovedkvarteret nord for Detroit i slutten av oktober.

Den oppgraderte Stryker-vogna som har økt slagkraft og bedre beskyttelse betegnes som XM1296 Infantry Carrier Vehicle - Dragoon. KPS har allerede levert samtlige åtte testtårn og forbereder nå serieleveransen som skal starte senere i år. Produksjonen av disse tårnene, verdt rundt 600 millioner kroner, skal skje på kongsberganlegget i Johnstown, Pennsylvania.

USA har foreløpig planer om å lage 83 Dragoon-vogner til én av i alt ni Stryker-brigader, og disse skal utplasseres i Europa allerede våren 2018.