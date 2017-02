F-35 herjet på storøvelse med 15:1 «kill rate»

I august ble den første F-35A-skvadronen i det amerikanske flyvåpenet erklært stridsklar med såkalt første operative evne.

Nå har flytypen for første gang deltatt i verdens største luftkampøvelse, Red Flag, som avsluttes i dag. Resultat: Fullstendig dominans på slagfeltet.

Omtrent som forventet, mener major Morten Hanche, som i 2015 ble første nordmann til å fly F-35.

En skummel maskin å møte

Flere medier rapporterer om F-35As imponerende Red Flag-debut ved flybasen Nellis utenfor Las Vegas i Nevada, deriblant Defense News og Aviation Week.

Oppsummert rapporteres det om en såkalt «kill rate» på 15:1. Det vil si at for 15 nedskutte fiender har det kun gått tapt ett F-35A. Og dette skjer ikke fordi motstanden er enkel. Tvert imot beskriver øvingledelsen Red Flag 17-1 som den tøffeste noen sinne.

Morten Hanche er langt fra overrasket over at kampflyet, som Norge henter hjem til Ørland i november, åpenbart har dominert stort:

Et F-35A på flystripa på Nellis, en flybase som ligger noen få kilometer nordøst for Las Vegas Strip. Foto: U.S. Air Force photo/R. Nial Bradshaw

– Nei, dette bekrefter hva vi har sett på trening: Der går det typisk veldig bra for F-35 og ikke så bra for de andre.

Morten Hanche etter den første turen i et norsk F-35 i desember 2015. Foto: USAF

Hanche har denne uka vært i Norge for å holde foredrag på Luftforsvarets luftmaktseminar, faktisk blant annet om nettopp F-35 i en luft-til-luft-rolle. Derfor har han ennå ikke fått snakket med noen av sine amerikanske kolleger som har deltatt på øvelsen.

– «Kill-raten» som oppgis høres rimelig ut. Når F-35 kritiseres, er noe av det korrekt, mens mye er misforsått eller tatt ut av kontekst. At F-35 er et fly med store problemer og som er uegnet i luft-til-luft-rollen, stemmer ikke overens med det bildet vi som flyr sitter med. Vår erfaring er at F-35 er en maskin som er veldig skummel å møte, forteller flygeren.

Hanche har tidligere imøtegått i detalj mye av kritikken mot F-35 som blant annet handler om at dette er et lite manøvrerbart «bombefly» med manglende evne til nærkamp («dogfight»). Innlegget vakte stor oppmerksomhet internasjonalt.

Får prøve avansert motstand

Crew Chief Raul Guzman fra 34th Aircraft Maintenance Unit, klargjør et F-35A på Nellis 3. februar. Foto: U.S. Air Force photo/R. Nial Bradshaw

Red Flag arrangeres flere ganger i året. På den første øvelsen i år deltok til sammen rundt 2.300 folk og 129 fly fra USA, Storbritannia og Australia. US Marine Corps' STOVL-variant F-35B («short takeoff/vertical landing») deltok på en øvelse i 2016.

Også det norske forsvaret deltar relativt rutinemessig på storøvelsen.

En GBU-12 Paveway II, som er en 500-punds laserstyrt bombe, er i ferd med å lastes om bord et F-35A på Nellis. Foto: U.S. Air Force photo/R. Nial Bradshaw

– Jeg er veldig glad for at Forsvaret prioriterer Red Flag, som er en utrolig lærerik øvelse. Den gir flygerne er smakebit på hva det vil si å prøve seg på en avansert motstander med mange og moderne trusler både på bakken og i lufta samtidig, forklarer Hanche.

Han sier at noe av drivkraften er å gi flygerne et møte med et høyintensivt og krigslignende scenario. En storskala-simulering. Da er det ikke noe poeng å møte en tannløs motstander, det gir ingen læring.

– Særlig innenfor det som har med elektronisk krigføring å gjøre får vi så mange gode tilbakemeldinger om hvordan dette påvirker motstanderen at det i seg selv er verdt turen, mener Hanche.

Norge har så langt mottatt fire fly og skal motta ytterligere seks fly i år: Tre før og tre etter sommeren. Høstleveransen er de tre første flyene som overføres til Ørland og Norge, mens de tre andre blir igjen som treningsfly i den felles «fly-poolen» på flybasen Luke i Arizona. Der er aktiviteten stadig økende:

– Flyparken vokser og det kommer stadig flere simulatorer og elever. Nå har vi snart sjekket ut alle norske instruktører som skal være der de første årene, og begynner utsjekk av de første flygerne som skal hjem til Norge, forteller Hanche.

Deler informasjon

Allerede i juni i fjor ble F-35A testet blant annet i nærkamp i tillegg til en rekke andre scenarioer da en US Air Force-skvadron fra flybasen Hill før de ble operative prøvedeployerte med sju fly og mannskap til flybasen Mountain Hill. Dette er hjemmebasen til F-15E Strike Eagle som ble avkledd i forsøket på å nekte F-35 adgang til et område.

Det samme bildet har altså tegnet seg nå, når flygere fra 388t. og 419th Fighter Wing siden 23. januar har deltatt i øvelsen som avsluttes fredag 10. februar. En uke ut i øvelsen fløy så mange som ti F-35A på samme tokt.

Jayson Rickard, som har ledet F-35A-flyene fra 466th Fighter Squadron, forteller i en sak på nettsidene til Hill AFB at de har fått en ny bekreftelse på flyets fantastisk gode sensorer og evne til å behandle og presentere all denne informasjonen. Han sier at F-35As evne til å holde oversikt over egne og andre styrker og samtidig vite at motstanderne ikke ser dem, gir et slagkraftig overtak når det gjelder å lokalisere trusler og mål langt inne i fiendens territorium.

To amerikanske og ett britisk F-35B møtes av to britiske Eurofighter Typhoon på vei til England i juni i fjor. Foto: RAF

Mye av læringen skjer i debriefinga. F-35A-miljøet er fortsatt i en fase der det utvikles taktikk og forståelse av hvordan flyene skal inngå i et større bilde sammen med andre fjerde- og femtegenerasjon kampfly. For det handler ikke bare om F-35As innsats alene, det handler også om å øke slagkraften på resten av flyvåpenet.

Et eksempel fra øvelsen er at F-35A har delt måldata med britiske Eurofighter Typhoon som har besørget selve nedskytingen.

Det rapporteres også om at F-35 har gått tom for våpen, men har holdt seg i ytterkant av operasjonsområdet og fortsatt med å bidra med sensordata for resten av kampflyene. Samtidig skal det nevnes at sammensetningen F-35 og F-22 Raptor trekkes fram som ekstra effektiv. Dette er en duo som kun vil finnes i det amerikanske flyvåpenet.

Enestående situasjonsforståelse

George Watkins, F-35-flyger og sjef for 34th Fighter Squadron, forteller i en annen sak om dominansen nye kampflyet har utøvd under øvelsen. Han har hatt F-35A-flygere som har landet etter et oppdrag, dette er karer som har deltatt på Red Flag i årevis med F-16 og F-15, og som forteller om en situasjonsforståelse de aldri før har hatt og som er umulig å ha i et fjerdegenerasjonsfly.

Det samme budskapet kom den norske F-35-sjefen Martin Tesli med overfor Teknisk Ukeblad i fjor:

Martin Tesli er sjef for det norske personellet på Luke AFB i USA. Foto: Eirik Helland Urke

– Flyet har overrasket meg på mange måter. Det er manøvrerbart og med en veldig kraftig motor og med ekstremt bra sensorer. Situasjonsbildet jeg sitter med i F-35 overgår alt jeg kunne forestille meg før jeg begynte med dette, oppsummerte Tesli.

Han påpekte at det vesentlige i at denne informasjonen kan deles og bidra til å gi et riktig informasjonsbilde i det som ellers gjerne er en kaotisk situasjon. Som et eksempel på noe Luftforsvaret nå blir i stand til, som de ikke kan med F-16, trakk han fram det som kalles «Sead/dead» («Suppression/Destruction of Enemy Air Defenses»).

– Det har vi ikke sensorer til å gjøre i dag, rett og slett, sa han og minnet samtidig om at det utvikles avanserte luftvern i Norges nærområder.