Spesialstyrkenes nye stridskjøretøy er demonstrert offentlig for første gang

Det har gått ett år siden Forsvaret mottok den første feltvogna av typen Supacat HMT Extenda, men dette har vært et kjøretøy som hittil ikke har vært mye framme i offentligheten.

Det nye spesialkjøretøyet ble demonstrert for første gang da statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøkte Forsvarets spesialkommando på Rena nå i juni.

Dette er første gang Forsvarets spesialstyrker utstyres med dedikerte stridskjøretøy.

Bestilte 24

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fikk prøve den nye Supacat HTM Extenda da han besøkte Forsvarets Spesialkommando på Rena. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Den første ferdige HMT-vogna av 24 bestilte ble levert til Forsvarsmateriell på Supacat-fabrikken i Devon, sørvest i England, 30. mai 2018.

Prosjektet har pågått siden 2011 og kontrakten med Supacat ble inngått i mai 2015. Den var verdt 23 millioner pund, cirka 250 millioner kroner med dagens kurs.

Da ble det også tegnet en opsjonsavtale som kan doble antall kjøretøy og som gir Forsvaret en fleksibilitet når det gjelder behov og kostnader.

Nick James, administrerende direktør i morselskapet SC Group, uttalte til Shephard Media i juni 2018 at alle kjøretøyene skal leveres i løpet av 18–24 måneder, hvilket betyr at det kan være noe forsinkelse i programmet, ettersom serieleveransene skulle blitt ferdigstilt i løpet av dette året.

Ifølge ham bygger det norske stridskjøretøyet på HMT-plattformen, som har vært operativ i den britiske hæren i over ti år, men med forbedringer blant annet når det gjelder vognenes fraktkapasitet, strukturell integritet og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Teknisk Ukeblad har bedt om å få litt mer informasjon om hva slags erfaringer Forsvarets spesialstyrker har gjort med HMT Extenda så langt og hva slags kapasiteter det nye kjøretøyet har tilført dem, men uten respons så langt.

Prosjektleder Arild Stangenes i Forsvarsmateriell uttalte i fjor at de er meget fornøyd med kvaliteten på det første kjøretøyet og at det oppfyller alle deres krav.

Fra en demo ved Forsvarets spesialkommando: Operatører på en Supacat HTM Extenda sikrer et område mens et Bell 412 SP-helikopter flyr over. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Nye «tolvsju»

HMT Extenda utmerker seg ved at den kan kjøres både i 4x4- og 6x6-konfigurasjon: Den tredje akslingen kan monteres på og av ved behov.

HMT Extenda Lengde: 5930/7040 mm (4x4/6x6) Bredde: 2050 mm Høyde: 1885-2445 mm Vekt: 7600/10500 kg (4x4/6x6) Nyttelast: 2100/3900 kg (4x4/6x6) Bakkeklaring: 180-485 mm (justerbare luftfjæringer) Svingradius: 13,5/17,5 m (4x4/6x6) Drivstoffkapasitet: 200 l Maksimal rekkevidde: 700/800 km (4x4/6x6) Motor: Cummins 6,7 l diesel, 180 hk, 700 Nm Hastighet: 120 kilometer i timen Mulig ekstrautstyr: Runflatdekk, vinsj, forskjellige våpenfester, fjernstyrt våpenstasjon (RWS), røykgranater

Dette er ei åpen vogn der oversikt og mobilitet er prioritert, selv om det også er mulig å tilpasse dem med ekstra minebeskyttelse og ballistisk beskyttelse. Dersom oppdraget tilsier det, har Forsvaret også pansrede patruljekjøretøy av typen KMW Dingo II og Iveco LMV.

Som bildene fra demonstrasjonen viser, har vognene en toppskytter med 12,7 mm mitraljøse. For fire måneder siden ble det inngått en rammeavtale med amerikanske U.S. Ordnance som i løpet av et år skal levere tusen nye M2A2N som skal erstatte dagens «tolvsju», der enkelte våpen er nærmere 80 år gamle og for lengst har passert teknisk levealder.

Forsvaret har bestilt 24 slike spesialkjøretøy med opsjon på ytterligere 24 feltvogner. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

I mai omtalte Teknisk Ukeblad en markedsundersøkelse Forsvarsmateriell har satt igang, der de ser etter mulige kjøretøymonterte gatling-mitraljøser i samme kaliber, altså 12,7 x 99 mm Nato (.50 cal).

Norge har og har hatt gatlingkanoner og -mitraljøser i operativ bruk lenge, men utelukkende på fly.

Det er ikke sagt noe om hvilke kjøretøy som kan være aktuelle for et slikt våpensystem som må takle minimum 1.000 skudd på fem minutter, uten «cook-off» eller behov for skifte av løp eller andre tiltak hos brukeren.