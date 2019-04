Mener forsvaret hadde bestemt seg for VW Amarok på forhånd

Ba Forsvaret om nye feltvogner med nok innvendig plass til at heimevernsoldatene kan kjøre dem iført hjelm og vest? Eller ville det vært tilstrekkelig at stridsutrustningen fraktes i bagasjerommet?

Det er stridens kjerne i en anbudsteknisk konflikt etter at Forsvarsmateriell i fjor høst bestilte nye feltvogner til erstatning for 30 år gamle Mercedes-Benz Geländewagen.

For liten

I fjor høst ble det klart at VW Amarok blir den nye HV-feltvognen. Leverandøren Harald A. Møller hadde grunn til å juble over kontrakten med Forsvarsmateriell, som er verdt 338 millioner kroner pluss moms, og som i første omgang vil gi 380 nye pickuper. Ifølge rammeavtalen kan det bli 700 biler totalt.

Ikke alle er like fornøyde med prosessen rundt feltvogn-kjøpet. Saken havnet først i retten. Nå verserer den for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

– Vi er uenig i at Forsvaret kunne endre innholdet i minstekravet underveis i anbudskonkurransen, og det vil vi prøve for Klagenemnda, sier Morten Åsli i Blue Aerospace til Teknisk Ukeblad.

Åsli representerer det amerikanske selskapet Blue Aerospace LLC, som deltok i konkurransen med Mitsubishi-importøren Motor Gruppen AS som underleverandør.

De ble avvist fra å bli med videre i konkurransen. Årsaken var at bilen de tilbød var for liten, ifølge Forsvaret, fordi soldatene skulle kunne sitte med hjelm og stridsvest på. Sjåføren og passasjeren foran hadde problemer med å vri hodet til siden for å se ut av vinduet fordi hjelmen skaller i tak og side.

– Det var bare et «bør»-krav i konkurransegrunnlaget. I henhold til anskaffelsesloven, kan man ikke avvises for å ikke tilfredsstille et bør-krav, sier han.

– Ulovlig direkte anskaffelse

Teknisk Ukeblad har fått innsyn i klagesaken som er under behandling av nemnda.

VW Amarok-feltvognene har plass til fire stridsutrustede soldater, mens to konkurrenter ifølge FMA var for små. Foto: Eirik Helland Urke

Der kommer det frem en rekke alvorlige beskyldninger rettet mot Forsvarsmateriell (FMA) og deres gjennomføring av anbudsprosessen.

Blue mener FMA har gjort en ulovlig direkte anskaffelse ved å gjøre vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget underveis.

«Dette er gjort ved at Forsvarsmateriell underveis i konkurransen endret et teknisk minstekrav, både ved å endre ordlyden til innholdet i kravet og ved å legge til grunn sin egen fortolkning av kravet uten å kunngjøre dette for leverandørene», påstår de i klagen.

– Vi mener de ikke kan endre innholdet i et minstekrav underveis i evalueringen, sier Åsli.

Militærleverandøren mener dette påvirket rangeringen av deltakerne i konkurransen.

Mener de hadde bestemt seg på forhånd

Blues oppfatning er at «gjennomføringen av konkurransen ikke har vært en reell prosess, men vært utført for å sikre seg et bestemt produkt».

De er meget kritiske til testingen av feltvognene i forbindelse med det de karakteriserer som en «grovt uansvarlig» anbudskonkurranse.

«Forsvarsmateriell har underveis i konkurransen foretatt en endring av de utlyste kravene for å sikre at det kjøretøyet som ble foretrukket av testgruppen kom best ut», påstår Blue i klagen.

Blue viser til en testrapport som de mener viser at evalueringen av kjøretøyene har blitt tilpasset etter tilbakemeldingene fra testpersonene, for å sikre seg at det kjøretøy

som ble best likt av testpersonene også kom best ut i evalueringen etter testene.

Det sentrale stridstemaet er hva som ble kommunisert rundt kravet til plass for personell i kjøretøyet:

«Nemnda bes merke seg at det ved gjennomføring av testene er foretatt en omskrivning av kravet fra slik det var kunngjort, til at man ved testene har en ny ordlyd som setter krav om at åtte personer skal sitte i de to kjøretøyene ikledd full stridsutrustning. Dette er en vesentlig endring av skal-kravet, da det stiller større krav til plass i kjøretøyet», heter det i klagen.

Dagens MB Geländewagen (t.v) skal erstattes av VW Amarok. Foto: Eirik Helland Urke

Det er ikke første gangen at Blue Aerospace protesterer i forbindelse med kjøp av forsvarsmateriell.

For to år siden krevde de 26 millioner kroner fra staten etter å ha tapt anbudskonkurransen for traktorene som skal slepe Forsvarets nye redningshelikoptre og kampflyet F-35. Borgarting lagmannsrett skal behandle saken i mai.

Helt uenig

Forsvarsmateriell er helt uenig i at det er gjort en vesentlig endring i konkurransegrunnlaget underveis i konkurransen. De mener at kravet om at feltvognene skulle kunne transportere soldater ikledd stridsutrustning, er kunngjort og opprettholdt gjennom hele konkurransen.

FMA peker blant annet på at det under tilbyderkonferansen ble vist frem fire soldater fra Heimevernet kledd i stridsutrustning. De mener klagen fra Blue inneholder flere faktafeil og udokumenterte påstander. Det kommer frem i tilsvaret de har sendt til Kofa.

Mitsubishi L200. Foto: Mitsubishi Motors

FMA mener blant annet at det er feil at konkurransegrunnlaget ble kunngjort. De skriver at det kun var kvalifikasjonsgrunnlaget for konkurransen som ble kunngjort som en del av prekvalifiseringen. Konkurransegrunnlaget ble sendt direkte til leverandørene.

Teknisk Ukeblad har bedt FMA om å kommentere beskyldningen om at de hadde bestemt seg for VW Amarok på forhånd, og fått følgende skriftlige svar:

– Forsvarsmateriell har mottatt klage fra Blue Aerospace til Kofa i anskaffelsen av nye feltvogner til Heimevernet. Vi har inngitt tilsvar der påstanden i klagen avvises. Grunnet den pågående prosessen har Forsvarsmateriell ingen ytterligere kommentarer.

