Forsvarets K9 Thunder snart klar: Her er den første norske artillerivogna

K9 Thunder heter artilleriet som skal erstatte Norges 50 år gamle M109-skyts.

Det produseres i Sør-Korea - et land som andre deler av Forsvaret og norsk petroleumsindustri har blandede erfaringer med.

Da er det betryggende å høre at fabrikken er helt i rute med den norske artillerileveransen.

Sankta Barbaras festdag

Det er Forsvarets forum som har besøkt fabrikken til Hanwha Land Systems i Changwon, like vest for Busan. I luftlinje er dette bare 40 kilometer nord for DSME-verftet som brukte to år og to måneder mer enn lovet på å bli ferdig med logistikkfartøyet KNM «Maud».

Her sveises tårnet på den norske artillerivogna. Foto: Ylva Seiff Berge/Forsvarets forum

Men hos Hanwha er det åpenbart langt bedre kontroll:

– De to første vognene skal stå klare i slutten av mars. Vi er i rute. Det har vi vært hele tiden, sier kvalitetsdirektør Kyeong Wook-Lim i Hanwha Land Systems til Forsvarets forum.

Fire dager før jul i 2017 offentliggjorde Forsvarsmateriell (FMA) at Hanwha hadde gått til topps i den norske artillerikonkurransen.

Kontrakten gjelder 24 K9-skyts med 6 tilhørende K10 ammunisjonskjøretøy. I tillegg er det inngått opsjonsavtale om ytterligere 24 artillerisystemer. Prosjektets totale kostnadsramme er cirka 3,2 milliarder kroner.

Det er ei K9- og ei K10-vogn som om en drøy måned er klar til å starte fabrikktesting som er beregnet å ta et halvt år. Begge skal være levert til Norge innen Barbromesse 4. desember (Sankta Barbara er artilleristenes skytshelgen).

K9 Thunder på besøk på Regionfelt Østlandet for tre år siden. Bilde: Simen Rudi/ Forsvarsmateriell

Sør-Korea har lisensbygget amerikansk artilleri av typen M109 og stridsvogner av typen M1 fram til de på 1990- og 2000-tallet designet eget artilleri og stridsvogner fra blanke ark: K9 Thunder og K2 Black Panther som bygges av henholdsvis Hanwha og Hyundai Rotem.

– Til og med røret på K9 er nyutviklet, og det er bygget ordrett etter Nato-standard slik koreanere har for vane. Den koreanske hæren er dessuten en meget tøff kunde med høye levetidskrav. Artillerisystemet er 20 prosent overdesignet for å være sikker på at ikke noe går galt når det betjenes av vernepliktige, har Mogens Rasmus Mogensen i Military Equipment Denmark (MED), som er begge selskapenes representant i Norge, tidligere opplyst til Teknisk Ukeblad.

K9 Thunder Produsent: Hanwha Land Systems, Sør-Korea

Operativ siden: 1999

Vekt: 47 tonn

Lengde/høyde/bredde: 12/2,73/3,4 meter

Bemanning: 4

Hastighet: 67 kilometer i timen

Rekkevidde: 480 kilometer

Effekt/vekt: 21 hk/t

Ny ammunisjon

Artilleriet skal erstatte M109 som kom til Norge i 1969. K9 Thunder gjorde en meget god figur på øvingsfeltene ved Rena for tre år siden. Hit var fire kandidater invitert til testing i norske vinterforhold. FMA plukket ut det artillerisystemet som har høyest grad av allerede utviklet ytelse og dermed lavest mulig risiko. Det var altså K9 fra Hanwha Land Systems (tidligere Hanwha Techwin/Samsung).

Finland var med som observatør på testingen og gikk like etter i mellomstatlige forhandlinger med Sør-Korea som endte med at de kjøpte 48 brukte K9-skyts. Både finske og norske vogner skal ha ICS (integrerte kampsystemer) fra Kongsberg Defence & Aerospace.

Slik ser ei ferdig K10-vogn ut. Foto: Hanwha Land Systems

Ammunisjonsvogna heter K10 og er bygd på samme plattform som K9. Dermed har den tilsvarende mobilitet. Den kan bære 104 granater og automatisk overføre tolv granater i minuttet til artillerivognene uten at personell behøver å eksponere seg.

K9 Thunder har kapasitet til å sende avgårde tre skudd på 13 sekunder som slår ned samtidig (MRSI, «Multiple Rounds Simultaneous Impact», eller seks til åtte skudd på ett minutt. For vedvarende ild over en time, er skuddtakten to-tre skudd i minuttet.

Slik beskrives konseptet «Shoot & Scoot». K9 kan få ut det første skuddet 30 sekunder etter at det mottar måldata. Foto: Hanwha Land Systems

Blant det som er nytt for Forsvaret, er kanonene med to meter lengre løp (L/52 i stedet for L/39 på dagens M109) og større munningshastighet. Parallelt kjøpes det inn nye Nammo-granater som heter 155 mm IM HE-ER («Insensitive Munitions, High Explosive, Extended Range»). Denne ammunisjonen har en demonstrert rekkevidde på over 40 kilometer med svært lite egenspredning.

Nammo jobber også med «Extreme range»-ammunisjon som kan være klar om fire-fem år. Her er det snakk om styrte granater som ved hjelp av en ramjetmotor kan treffe mål mer enn 150 kilometer unna.