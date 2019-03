Møller fikk trøbbel da de skulle levere VW-dieselbiler til Heimevernet

Dieselskandalen har kostet Volkswagen enormt, både i renommé og euro.

Nå er den tyske bilprodusenten i ferd med å produsere minst 380 VW Amarok for Forsvaret. Bilene utstyres med dieselmotorer som følger nesten 20 år gamle avgasskrav.

Et nytt sivilt kjøretøy med Euro 3-motor ville aldri latt seg registrere i dag på grunn av høye utslipp.

Nylig ba VW-fabrikken om en garanti fra norske myndigheter om at bilene kan registreres i Norge når leveransen starter om et halvår.

Fikk ikke forhåndsgodkjenning

– Vi har havnet i en liten knipe, var betegnelsen importøren Harald A. Møller AS ga i et brev til Vegdirektoratet 12. februar.

Der skriver importøren at de var i ferd med å bestille de første bilene fra fabrikk, da Volkswagens juridiske avdeling plutselig kom på banen og krevde en offisiell bekreftelse på at bilene lar seg registrere i Norge med Euro 3-motor.

Her er det snakk om en toliters 140 hk TDI-motor som ikke har noen EU-typegodkjenning, ettersom motorutgaven kun leveres til markeder i Asia og Sør-Amerika.

Etter anmodning ba importøren om en offisiell forhåndsgodkjennelse på at bilene lar seg registrere, for å unngå forsinkelser i produksjonen.

Det var imidlertid ikke Vegdirektoratet villig til å gi. I et svarbrev på engelsk 22. februar heter det at direktoratet verken kan eller ønsker å gi en godkjenning før bilene vises. Eller, som det ser ut i dette tilfellet, bilene produseres.

Dagens MB Geländewagen skal nå erstattes med VW Amarok. Dette bildet er tatt ved garasjen hos HV-02 på Lutvann leir. Foto: Eirik Helland Urke

– Dette er løst nå, bilene er bestilt og settes snart i produksjon. De første er klare til å leveres i slutten av august, opplyser produktsjef Pål Pettersen i Volkswagen Nyttekjøretøy.

Ettersom feltvognene må være i stand til å gå på F-34-drivstoff, er konsekvensen at de ikke kan ha motorer med Euroklasse 6 som normalt er påkrevd i Norge. Når det nå hentes inn motor med lavere euroklasse, er det etter unntak i kjøretøyforskriften som sier at avgasskravene ikke gjelder ikke for militærtaktiske biler registrert på Forsvaret.

Forsvarsmateriell skriver i en epost at de er informert om saken, at dette er ferdig prosessert og ikke får noen konsekvenser for anskaffelsen.

«Dieselgate»

De nye feltvognene blir altså levert med motorer som har fått kjøreforbud i flere europeiske byer på grunn av høye utslipp av NO X og partikler. De må likhet med andre av Forsvarets kjøretøy kunne gå på F-34 drivstoff. Dette skyldes forsyningssikkerhet, da dette er tilgjengelig selv om det sivile samfunnet er i unntakstilstand, i tillegg til lagringsstabilitet.

Der en personbils dieselmotor som etterlever Euro 3, kan slippe ut 0,5 gram NO X per kilometer, kan et tilsvarende kjøretøy som følger Euro 6 kun slippe ut 0,08 gram NO X /km.

Dersom VW-konsernet er blitt mer varsomme i sin befatning med diesel og avgasskrav, har de gode grunner til det: I september 2015 avslørte det amerikanske miljødirektoratet EPA at VW manipulerte utslippstester med et «jukseprogram» i flere av sine dieselbiler. Programmet gjorde at motorene slapp ut mindre NO X under avgasstesting enn under virkelig kjøring.

Amerikanske forskere som analyserte koden sa senere at Volkswagens «defeat device» uten tvil var den mest komplekse i bilhistorien.

Høsten 2015 varslet VW-konsernet at 11 millioner biler som var solgt verden over, hadde programvare som reduserte bilens utslipp under testing. I Norge var det registrert 147.139 biler som var berørt av utslippsjukset. Ifølge en NTB-oversikt, hadde «dieselgate» ved utgangen av 2018 kostet VW i alt 27 milliarder euro i bøter, juridiske utgifter og tilbakekjøp og tilbakekalling av kjøretøy. Utslippsjuks-saken gjaldt imidlertid i all hovedsak biler med avgassnivå Euro 5.

380 pickuper

Det var 25. september i fjor at Forsvarsmateriell bestilte nye feltvogner som skal gå til Heimevernets innsatsstyrker og erstatte Mercedes-Benz Geländewagen. Kontrakten er verdt 338 millioner kroner pluss moms. I tillegg kommer en service- og ettermarkedsavtale.

For Forsvaret er det positivt at nye beregninger av avgiftene gjør at de får 380 i stedet for 360 biler i det første avropet. Ifølge rammeavtalen kan det bli bestilt totalt 700 slike pickuper. Etter planen skal leveransen pågå i cirka et år.

Harald A. Møller har i sin leveranse med seg Volkswagen-fabrikken, i tillegg til det nederlandske selskapet Modiforce som har spesialisert seg på å modifisere VW-biler. De har gjort to tusen tilsvarende versjoner av Amarok for det nederlandske forsvaret.

Det er lite som skiller de nye feltvognene fra en sivil VW Amarok. De er nok heller mer nøkternt utstyrt enn mange av dem som kjører på norske veier i dag. Foto: Eirik Helland Urke

Dette er ikke kampkjøretøy, men upansrede og uvæpnede feltvogner som skal frakte HV-lag fra a til b, primært på asfaltvei. Hvert HV-lag blir utstyrt med to biler som til sammen skal ha kapasitet til å frakte åtte soldater med stridsutrustning samt lagsmateriell og forsyninger for to døgn.

Konkurransen om Prosjekt 5044 «Nye feltvogner til Heimevernet», startet i januar 2017. Sju leverandører ble prekvalifisert. Mot slutten var det fire som konkurrerte. I tillegg til VW Amarok var dette Mitsubishi L200, Iveco Daily og Toyota Hilux.

VW Amarok ble satt i produksjon i 2010 og kom på norske veier året etter.

Svovelmengden er problemet

Knut Skårdalsmo, sivilingeniør og konsulent i motor og brennstoffteknologi i Skaardalsmo Fuel Consulting, forklarer at årsaken til at Forsvaret må bestille relativt gammeldagse dieselmotorer handler om svovelinnholdet i F-34.

– Det er et prima drivstoff, men det inneholder 20-30 ganger mer svovel enn den vanlige landeveisdieselen vi ellers omgir oss med. Det gjør at man i praksis ikke kan ha partikkelfilter eller NOx-fjernende innretninger. De ødelegges kjapt dersom de blir utsatt for så stort svovelinnhold, og du må ned på Euro 3 for å finne motorer som ikke har denne typen avgass-etterbehandlingssystem, sier Skårdalsmo.

Han forteller at det er svovelinnholdet som gjør at F-34 gir den karakteristiske stramme parafinlukta mange har kjent på flyplasser. F-34 er jetfuel som er tilsatt smøremiddel som sørger for smøring til de delene av dieselmotoren som behøver det.

– Motorteknisk vil også en Euro 6-motor med siste skrik av innsprøytningssystem være happy med F-34, men drivstoffet ville altså tatt livet av alle komponentene bak motoren. Der befinner det seg en liten kjemisk fabrikk. Det er også slik at F-34 gir noe redusert effekt og økt forbruk sammenlignet med annen diesel, sier Skårdalsmo.