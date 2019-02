Hevder de ble lurt med MANs jukseprogramvare. Nå er rettssaken utsatt på ubestemt tid

Etter planen skulle den tyske industrigiganten MAN ha forsvart seg mot en rekke alvorlige anklager om bedrageri og manipulering i Oslo tingrett neste uke.

Bakgrunnen er at det norske rederiet IM Skaugen saksøkte giganten i 2015 og krevde erstatning for at motorene på flere skip angivelig bruker mer drivstoff enn avtalt.

Teknisk Ukeblad omtalte i høst hvordan MAN er beskyldt for å ha brukt jukseprogramvare da motorene til seks av rederiets nye skip ble testet, for å manipulere forbrukstallene.

Rederiet gikk imidlertid konkurs i fjor høst, og kort tid før dette kjøpte et eget selskap erstatningskravet mot industrigiganten.

Nå er det helt i det blå når det blir hovedforhandling i saken mot MAN. Oslo tingrett stanset saken midlertidig på mandag i forrige uke, fordi konkursboet til IM Skaugen forsøker å få stoppet salget av søksmålet. Det er andre gang saken blir utsatt. Opprinnelig skulle saken gått for retten i fjor høst.

Retten bestemte mandag også at konkursboet får tre inn som part i saken.

– Tapt 450 millioner kroner

Rederiet hevdet overfor retten i fjor at de har tapt nær 450 millioner kroner på drivstofforbruk høyere enn oppgitt og at de ble lurt av den tyske motorgiganten MAN som leverte flere motorer til rederiet. Så gikk IM Skaugen konkurs.

Finansavisen omtalte tidlig i januar at Skaugen-boet ville forsøke å få omstøtt, altså annullert, salget av erstatningskravet, samt at de ønsket å tre inn som part i saken. Mandag slo Oslo tingrett i en kjennelse fast at boet skal tre inn i saken, samt at rettssaken blir stanset frem til det er klart hvem kravet mot MAN tilhører.

Skaugen-boets bostyrer Espen R. Hamar i Kvale Advokatfirma mener kjennelsen er som forventet. Han forklarer at MAN-kravet kan bety forskjellen mellom hvorvidt kreditorene får dekket kravene sine eller ikke.

– Med et godt resultat der, vil det bli en ikke-ubetydelig dividende til kreditorene. Det er det boet jobber for, skriver Hamar i en epost til Teknisk Ukeblad.

Hamar opplyser at de holder på å lage stevningen i omstøtelsessaken.

Krangler om seks motorer

Konflikten mellom IM Skaugen og MAN har pågått i en årrekke i en rekke rettsinstanser. Sentralt er påstander om MANs bruk av egenutviklet jukseprogramvare for å manipulere fabrikktester av skipsmotorer, såkalte FATer (factory acceptance tests). Hensikten var angivelig at testresultatene skulle vise at motorene brukte mengden drivstoff som var avtalt i kontrakten.

En voldgiftsdom ga rederiet i 2017 medhold i at de kunne heve kjøpet av to skipsmotorer fra MAN og at giganten skulle tilbakebetale rederiet 5,3 millioner euro.

Saken i Oslo tingrett, som MAN tidligere har forsøkt å få stoppet, dreier seg om seks andre motorer, nærmere bestemt firetakters 6L 48/60 MAN B&W hovedmotorer som ble installert i Norgas Orinda og fem andre skip.

En enstemmig voldgiftsrett skal i 2017 ha kommet til at alle de åtte motorene har vært gjenstand for MANs omfattende og vedvarende bedragerier, ifølge sluttinnlegget rederiet sendte retten i fjor høst.

Gasskipet Norgas Orinda var en av seks såkalte super coolers for frakt av gass som det nå konkursrammede norske rederiet fikk bygget i Kina. Det skulle være en ny generasjon med sikre og effektive skip.

Krangler om g/kWh

Rettsdokumentene som ble levert til Oslo tingrett rett før hovedforhandlingen var planlagt i fjor høst, gir et visst innblikk i krangelen.

Her kommer det frem at partene er dypt uenige i skipenes drivstofforbruk.

MAN mener det riktige, avtalte drivstofforbruket er 192,71 g/kWh.

Et revisjonsfirma IM Skaugen brukte skal ha lagt til grunn at det avtalte forbruket for de seks motorene er 183 g/kWh, men at det faktiske forbruket er 202,51 g/kWh, ifølge sluttinnlegget til MAN.

MANs advokat går hardt ut mot det siste tallet.

«Etter hva MAN kjenner til finnes det ikke en gang holdepunkter for at det er teknisk mulig å oppnå slike forbrukstall med et skip i operasjonell drift», argumenterte advokaten deres til retten.

Etter det Teknisk Ukeblad forstår, vil et avvik i drivstofforbruk på bare 1 g/kWh fra det som er avtalt forbruk medføre store ekstrakostnader gjennom et skips levetid.

– Systematiske bedragerier

IM Skaugens advokat gikk hardt ut mot MAN i sluttinnlegget.

«Det dreier seg om systematiske bedragerier begått over lang tid, som har vært muliggjort av en etablert ukultur og en konsekvent tilsidesettelse av grunnleggende spilleregler i næringslivet», skrev advokaten til retten.

Han sammenliknet saken med Volkswagen-skandalen:

«(...) saken har klare likhetstrekk med lignende saker som er avdekket bl.a. i bilindustrien, der eksempelvis MANs hovedaksjonær Volkswagen er tatt i omfattende juks med drivstoff‐ og utslippstall», skrev rederiets advokat til retten.

Bakgrunnen for søksmålet var at IM Skaugen ble varslet av MAN om avvik ved fabrikktestene (FAT) i 2012. MAN hadde året før også gått ut med pressemelding om«possible irregularities» ved firetaktsmotorene Den såkalte FAT-saken førte til politianmeldelser, etterforskning og forlik med en rekke kunder. Saken førte også til at MAN i 2013 ble idømt en bot på 8,3 millioner euro i Tyskland.

Ifølge den tyske dommen hadde MANs programvare som ble brukt til drivstofftestene frem til 2011 en spesiell hurtigtast for å manipulere forbruksverdiene som ble vist og lagret.

– Ufattelig tragisk

Søksmålet mot MAN ble rett før konkursen i IM Skaugen kjøpt av IMSKMAN, et selskap med formål å «Erverve og forfølge rettskrav og alt som står i forbindelse med dette».

Finansavisen har tidligere meldt at selskapet er eid av Christen Sveaas' Kistefos og Bertel O. Steen.

Styreleder er Morits Skaugen, tidligere daglig leder i IM Skaugen. Han kommenterer utsettelsen av rettssaken mot MAN slik:

– IMSKMAN ønsker ikke å prosedyre en sak i media som er under rettslig behandling. På det generelle plan er det imidlertid ufattelig tragisk med en ubestemt og derfor lang utsettelse som jo kan vare i mange år. Det har tatt mer enn 6 år å komme frem til Tingretten i Oslo og nå skal det sannsynligvis gå ytterligere noen år før den kan behandles der, skriver Skaugen i en sms til Teknisk Ukeblad.

Avgjørelsen om å stanse saken, samt å ta inn konkursboet etter rederiet som part, kan ankes. Det er ikke kjent hvorvidt dette ennå er gjort.

Teknisk Ukeblad har tidligere kontaktet Christen Sveaas i et forsøk på å få en forklaring på Kistefos' interesse for kravet. Han har ikke ønsket å kommentere, med henvisning til at saken snart skulle for retten.

– Uforståelig krav

MAN mener de må frifinnes i erstatningssaken. De har tidligere overfor retten karakterisert erstatningskravet som uforståelig.

MAN i Norge er en av partene i saken. Daglig leder Erik Dahl ønsker ikke å kommentere påstandene som er fremmet mot MAN eller den siste utviklingen i saken. Han viser til advokaten, som ikke har besvart Teknisk Ukeblads henvendelse.

MANs kommunikasjonsavdeling i Tyskland viser til uttalelsen de sendte til Teknisk Ukeblad da saken ble omtalt i fjor høst.

– MAN Energy Solutions SE har betydelige, utestående krav mot Skaugen ut fra ulike leveransekontrakter. MAN Energy Solutions SE hadde forsøkt å løse disse problemene utenom domstolene og hadde forhandlet med denne kunden i flere måneder. Kunden hadde avlyst forhandlingene ensidig, skrev kommunikasjonsdirektør Jan Dietrich Müller i en epost da.

– Den nåværende norske rettssaken er en del av en rekke rettsprosesser mellom MAN Energy Solutions SE og Skaugen. Flertallet av disse sakene ble avgjort til fordel for MAN Energy Solutions SE, fortsatte Müller.