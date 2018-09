Bilprodusenter kan ha samarbeidet for å slippe å konkurrere om lave utslipp

EU-kommisjonen har åpnet gransking av et angivelig kartellsamarbeid om forurensingsjuks mellom de tyske bilgigantene BMW, Daimler og VW.

Granskingen kommer etter at EU-kommisjonen har mottatt informasjon om at BMW, Daimler, Volkswagen og VWs datterselskap Audi og Porsche har holdt møter der selskapene diskuterte utslippsteknologi og hvordan den kan begrense utslipp fra personbiler, opplyste konkurransekommissær Margrethe Vestager tirsdag.

Avtale om ikke å konkurrere

Hun opplyste at BMW, Daimler og Volkswagen er mistenkt for å ha inngått avtale seg imellom «for å ikke konkurrere mot hverandre i utviklingen og utrullingen» av teknologi for å begrense utslipp fra bensin- og dieseldrevne personbiler.

– Hvis vi finner det bevist, kan dette samarbeidet ha hindret forbrukernes muligheter til å kjøpe mindre forurensende biler, til tross for at teknologi er tilgjengelig for produsentene, sa Vestager.