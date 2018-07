Nå mistenkes bilprodusenten for å jukse også med nye utslippstester

EU-kommisjonen har konkrete mistanker om at bilprodusenter jukser i nye utslippstester for enklere å kunne nå opp til utslippskravene for CO2 i fremtiden, skriver den tyske avisen Handelsblatt.

Dette kommer etter den første evalueringen av testresultater fra den nye målemetoden WLTP. Etter å ha gjennomgått disse har kommisjonen mistanke om at oppgitt CO2-utslipp og faktisk CO2-utslipp ikke stemmer.

Dermed kan det være fare for at EU-landene ikke kan oppnå sine CO2-utslippsmål innen 2025 og 2030.

EU-kommisjonen mistenker nå at bilprodusentene har rigget testene slik at de får høyere CO2-utslipp enn de faktisk slipper ut.

EU dropper krav om elbilproduksjon: – En gave til bilprodusentene

Høyt nå, enklere senere

Årsaken skal være at utslippet fra bilprodusentene i 2021 vil være grunnlinjen for fremtidige utslippsreduksjoner. Ved å ha kunstig høye utslippstall på det tidspunktet, vil det bli langt enklere å vise til reduksjoner senere.

Faksimile av første side av rapporten.

Dette kommer frem i en fire siders rapport fra kommisjonen. Dette er et såkalt «non-paper», som brukes til intern diskusjon, og som ikke er ment offentlig utgitt. Miljøorganisasjonen Transport & Environment har fått tak i dokumentet, og publisert det på sine nettsider (PDF).

Rent konkret skal utslippene bilprodusentene oppgir være 4,5 prosent over det faktiske resultatet i snitt. I enkelttilfeller var avviket 13 prosent, skriver avisen.

Nye utslippstester ble innført i september i fjor, og erstatter den gamle NEDC-prosedyren. Dieselskandalen blant europeiske bilprodusenter var en av årsaken til at denne prosedyren ble byttet ut.

Under NEDC har det vært vanlig for bilprodusenter å oppgi langt lavere tall for forbruk og utslipp på grunn av store svakheter i målemetoden.

Med den nye WLTP-prosedyren skal resultatene ligge nærmere faktisk forbruk og utslipp, mens en utslippstest som gjøres mens bilene kjører på veien skal sørge for at det reelle utslippet registreres.

Hevder bilprodusentene finner stadig nye smutthull: Utslippene går i realiteten ikke ned

Utnytter smutthull

EU innfører nye utslippskrav for lette kjøretøy fra 2021. Målet blir da at CO2-utslippet skal reduseres med 30 prosent frem til 2030. Et kunstig høyt utslipp i 2021 kan da tenkes å utnyttes slik at produsentene ikke trenger å gjøre så store endringer på bilene sine for å klare en slik reduksjon.

At bilprodusentene kan oppgi for høye tall skyldes et smutthull i WLTP-forskriften. Den krever bare at typegodkjenningsmyndighetene ettergår målingene når de viser for lave utslippstall.

Vises det for høye utslippstall settes det ikke i gang noen kontrolltiltak. Dermed har bilprodusentene et stort handlingsrom. Tester hvor utslippene har vært for høye har sågar vært gjennomført mens tilsynsmyndigheter har vært tilstede, skriver Handelsblatt.

Manipulerer bilene

Et eksempel på manipulering er at biler har blitt testet med lite strøm på batteriet, eller ved at start-stopp-systemet har vært deaktivert.

ADAC avgasstester en BMW 530d i 2010. Bilde: Jens Küsters/ADAC

Den tyske bilindustriorganisasjonen VDA sier i et tilsvar til avisen at rapporten er villedende, ettersom det for mange bilmodeller har blitt brukt en konverteringsmodell som «oversetter» tall fra den gamle målemetoden til den nye. Bilprodusentene har ingen mulighet til å påvirke disse tallene, hevder de.

Kommisjonens rapport peker imidlertid på at det er avvik både i konverterte tall og i WLTP-tester.

VDA mener også at det ville vært mot sin hensikt for industrien å oppgi for høye tall, ettersom det vil være vanskelig å oppnå det eksisterende målet for 2020. Dette er 95 gram CO2 per kilometer, målt etter den gamle NEDC-metoden.

Kommisjonen skriver at det med dagens ordning er mulig at bilprodusentene oppgir signifikant høyere tall nå, slik at bilene som kommer på markedet i 2020 de facto blir godkjent allerede nå.

EU-kommisjonen ønsker nå å foreslå at det gjøres endringer som innebærer at utslippstallene som skal danne grunnlaget for utslippsreduksjonene mellom 2021 og 2030 hentes inn gjennom nye målinger i 2020.

Volkswagen-skandalen får konsekvenser: Nå kan EU kreve tilbaketrekking av biler

– Bilindustrien er ikke til å stole på

Administrerende direktør i Transport & Environment (T&E), William Todts, sier at bilindustrien som lovet endringer etter dieselskandalen nå bruker nye tester for å undergrave CO2-kravene.

– De ønsker å møte disse med minst mulig innsats, slik at de kan fortsette å selge dieselbiler og forsinke skiftet til elektriske biler. Det er en trist påminner om at bilindustrien ønsker å forbli i fortiden, og ikke er til å stole på, sier Todts.

Om det skal gi mening, må imidlertid alle de store være med på spillet. Det fordi biler med høyere CO2-utslipp vil få høyere avgifter. T&E antyder at det kan være tilfellet, og ønsker at EU-kommisjonen undersøker om det kan være foregå kartellvirksomhet mellom produsentene.

Det foregår allerede en etterforskning av mulig kartellvirksomhet i bilindustrien, og Todts foreslår at denne etterforskningen nå må utvides for å avdekke hvorvidt det er avtalt spill når så mange målinger viser kunstig høyt CO2-utslipp.