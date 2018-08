Denne eldre dieselbilen har like lavt NOx-utslipp som helt nye biler

Spørsmålet om hva man skal gjøre med eldre dieselbiler er fremdeles ikke løst i Tyskland. Trusler om kjøreforbud henger over bilister i flere byer.

Nå kan løsninger være på trappene, skriver avisen Der Spiegel. Ifølge deres kilder har de føderale transportmyndighetene godkjent katalysatorer som kan ettermonteres på bilene.

Det skal føre til at utslippet av nitrogenoksider (NOx) reduseres til et nivå som tilsvarer dieselmotorer av ny standard.

Det er også andre initiativer som har som mål å få godkjent og ettermontert renseutstyr som kan redde eldre dieselbiler.

Den føderale transportministeren Andreas Scheuer har tidligere avvist at ettermontering av avgassrensing er en aktuell løsning på dieselproblemet. Det fordi dette vil være for dyrt.

Rensing fortsatt i spill

Det er likevel et alternativ som fremdeles er i spill. Forbundskansler Angela Merkel er blant dem som ikke har bestemt seg. Hun venter på en uttalelse fra transportdepartementet og en ekspertkommisjon, som skal svare på om ettermontering er et reelt alternativ.

De føderale transportmyndightene, Kraftfahrt-Bundesamt, i Flensburg har nylig typegodkjent to løsninger; en fra finske Proventia, og en fra tyske HJS.

Det betyr imidlertid ikke at løsningene automatisk fritar biler med slike renseanlegg fra eventuelle kjøreforbud. I praksis skal imidlertid NOx-utslippene bli så lave at de ikke omfattes av forbud.

Problemet for dieselbileiere er at eldre biler taper seg raskt i bruktverdi når de blir forbud å kjøre inn i store byer. Selv om rensing av avgasser kan løse problemet er spørsmålet til syvende og sist hvem som skal betale for ettermontering.

Det blir trolig for dyrt for myndighetene eller bileieren å ta hele regningen selv.

Har løsning klar - koster under 19.000 kroner

Forrige uke presenterte katalysatorprodusenten Twintec Baumot sammen med andre aktører et initiativ som skal sørge for ettermontering av renseanlegg, skriver Der Spiegel.

Dette skal gjøre det slik at eldre biler får samme utslipp som biler som oppfyller de nye Euro-6d-kravene.

BNOX-systemet ettermontert på en eldre Volkswagen Passat. Foto: TwintecBaumot/Michael Kavena

Løsningen består av en ettermontert treveiskatalysator og en tank med AdBlue. Dette reagerer med eksosen, og gjør kort sagt NOx om til nitrogen og vann.

Det hevdes at ettermonteringsløsningen reduserer NOx-utslippet med minst 90 prosent, og opp mot 95 prosent. Det ifølge tester gjennomført av ADAC.

Twintec Baumots løsning, kalt BNOx System, skal koste under 2000 euro (19.000 kroner), og kan tas i bruk på biler med Euro 4- og Euro 5-motorer. Twintec Baumot er en del av en gruppe aktører som tar initiativ til å innføre denne løsningen, og planen er å sørge for at ettermonteringen skal dekkes av myndighetene.

Illustrasjon av avgassrensesystemet fra Twintec Baumot. Illustrasjon: Twintec Baumot

Det forutsetter imidlertid at bileieren selv legger ut for ettermonteringen, og deretter går til sak mot bilprodusenten for å få tilbakebetalt kostnaden. Tanken er at så snart løsningen er godkjent, vil ikke initiativet settes i gang før minst 1000 bileiere melder seg.

Disse kan da gå til gruppesøksmål for å kreve at bilprodusentene betaler tilbake. Om alt går etter planen, er tanken at løsningen kan ettermonteres fra oktober i år.

Delstat ber om godkjenning av ettermontering

Delstaten Baden-Württemberg har allerede bedt det føderale transportdepartementet om å gjøre det mulig å kjøre biler med ettermontert avgassrensing om det innføres kjøreforbud for eldre dieselbiler. Dette blant annet for å holde politibiler i operasjon, ifølge Spiegel.

I Norge har det vært ilagt kjøreforbud for dieselbiler på dager med høy forurensing i Oslo. Dette har så langt bare skjedd én gang, 17. januar 2017.

Ettermontert avgassrensing hadde ikke endret situasjonen i Oslo, da det der har vært innført rene blankoforbud mot kjøring med dieselbil på kommunale veier.

I Tyskland har det derimot vært eldre dieselbiler som har vært tema, altså biler med Euro 5 og eldre motorer.