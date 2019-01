Remøy vant patentkrangel mot Røkke-selskap

Det sunnmørske Krillselskapet Rimfrost ble saksøkt av Røkke-eide Aker Biomarine etter at de nektet å utlevere patenter for foredling av krill.

Fredag vant selskapet rettssaken som gikk før jul i Søre Sunnmøre tingrett.

Dommen ble først omtalt av Dagens Næringsliv.

«Rimfrost-selskapene har fått medhold fullt ut og Aker BioMarine Antarctic as har tapt på alle punkter», heter det i dommen.

– Svært tilfredse

Striden mellom de to selskapene gjelder den patentbeskyttede teknologien på krilltråleren Juvel, som ble tvangssolgt da Emerald Fisheries gikk konkurs. Rimfrost eide krillrederiet og mener de også eide patentene. Aker-selskapet mener på sin side at patentene fulgte med på tvangssalget i mai 2017.

Teknologien i striden er en patentert prosess for å behandle krill med vann og enzymer, for å fjerne fluor fra krepsdyrene, slik at råstoffet kan brukes til kosttilskudd. I prosessen brukes blant annet en spesialdesignet sentrifuge, en dekanter.

– Vi er svært tilfredse med tingrettens dom. Den fremstår som grundig og solid fundert. Vi merker oss at retten ikke har vært i tvil om resultatet, sier advokat Ronny Lund, som har vært prosessfullmektig for Rimfrost i saken.

Også Stig Remøy er fornøyd med dommen.

- Dommen er i tråd med det vi har forventet. Samtidig reagerer jeg med oppgitthet over Aker BioMarines mange forsøk på å stoppe en konkurrent med dårlig funderte rettssaker. På tross av Akers mange forsøk på å stoppe oss både i retten og på andre arenaer, er Rimfrost et sterkt selskap i vekst, sier Remøy i en pressemelding.

Vurderer anke

Motparten vurderer nå å anke dommen.

– Retten har lagt til grunn at selgernes posisjon var svakere enn vi ble fortalt. Vi vurderer nå om vi skal anke, dette for å sikre våre verdier og investeringer, sier kommunikasjonssjef Ingeborg Tennes i Aker BioMarine til Dagens Næringsliv.

– Vi ønsket tilgang til en driftsklar krillbåt med tilhørende teknologi for å styrke vår flåte og for å begynne umiddelbar drift. Det var vår og selgernes forståelse at kjøpet av Juvel inkluderte både båten og tilhørende produksjonsteknologi, sier Tennes.

Aker Biomarine er også dømt til erstatte Rimfrosts sakskostnader på 2,3 millioner kroner.