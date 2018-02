Denne lille reken er blitt et nytt, fett oljeeventyr. Bak ligger en rekke krangler om teknologi

«Et nytt, fett oljeeventyr», skrev Teknisk Ukeblad i 2007. Milliardmarkedet for omega-3 har gjort minireken krill til en ettertraktet råvare.

De siste fire årene har Røkke-selskapet Aker Biomarine omsatt for over 100 millioner dollar årlig. Selskapet har investert over 500 millioner i forskning og utvikling.

Bak Omega-3 satsingen ligger mye teknologi. Aker Biomarine har en stadig voksende patentportefølje i de viktigste markedene: USA, Europa og Australia. Selskapet har over 100 patenter. Og de håndhever rettighetene med streng hånd.

«Få overskudd til å nå toppene»

En som har fått merke håndhevelsen, er rederen og den tidligere trålerskipperen Stig Remøy.

Remøy eier selskapet Rimfrost som selger krillprodukter.

«Få overskudd til å nå toppene med Omega-3 fra antarktisk krill», heter det på selskapets nettbutikk.

Hans krillfiskeselskap Emerald Fishing omsatte på det meste for 203 millioner. Året var da 2013. Fire år senere gikk selskapet konkurs.

Stig Remøy kjemper mot Aker Biomarines søksmål mot krillselskapet hans. Bilde: Tore Stensvold

Årsaken til konkursen var en teknologikonflikt med Aker Biomarine, som stengte Rimfrosts produkter ute fra USA, ifølge bobestyreren.

Remøy kjøpte sin første fiskebåt da han var 19. Det var en gammel holk av en reketråler fra 1941, fortalte han i et intervju med Teknisk Ukeblad i 2014.

Også Rimfrost har en rekke patenter - blant annet for prosessering av krill. Mellom de to selskapene utspiller det en slags stillingskrig om teknologirettigheter som utkjempes på flere fronter.

Konfliktene mellom selskapene er også en rekke ganger omtalt av Sunnmørsposten.

Krangler om hvor de skal krangle

Krilltråleren «Juvel» var stoltheten til Rimfrost. Ombord er en avansert fabrikk, for å behandle krill med vann og enzymer slik at det kan bli verdifullt råstoff for kosttilskudd. Den patenterte teknologien er utviklet på Sunnmøre.

Aker Biomarine kjøpte skipet etter at Rimfrosts datterselskap Emerald Fisheries, som eide skipet, gikk konkurs. Rimfrost hadde forsøkt å kjøpe skipet.

Hvem som eier den patenterte metoden er nå den siste konflikten mellom de to selskapene.

Aker Biomarine gikk til sak i september 2017 for å få en avklaring. Søksmålet ble først omtalt i Fiskeribladet Fiskaren.

Siste nytt i den saken er at de to selskapene krangler om hvor de skal krangle. Aker Biomarine vil føre saken i Oslo tingrett, mens Rimfrost vil føre saken på Sunnmøre. Foreløpig har Rimfrost vunnet frem, men Aker Biomarine har anket.

Aker-selskapet mener de fikk rettighetene til patentet overdratt fra boet, da de kjøpte krilltråleren i mai 2017. Boet ba Rimfrost om å overføre patentene til Aker Biomarine, men dette har ikke skjedd.

– Vi ønsker ingen konflikt i denne saken, men vi ønsker selvfølgelig å få overført de eiendelene vi har betalt for, forteller daglig leder Matts Johansen i Aker Biomarine.

Rimfrost mener derimot at patentet ble overdratt til dem i 2012. Rimfrost hevder at Aker Biomarine ikke kan bruke fabrikken på «Juvel», uten å krenke patentene deres.

Tråleren befinner seg på den sørlige halvkule og skal i disse dager ut på forskningstokt.

Norge fanger mest

Den antarktiske krillen fiskes i Sørishavet. Norske selskaper som vil fiske krill i Antarktis, må få konsesjon fra Fiskeridepartementet.

Krillen brukes til produksjon av mel og olje, som igjen brukes til helsekost og fôr til oppdrettsindustrien.

Krillen inneholder blant annet omega-3-fettsyrer og antioksidanten astaxanthin.

Norge er den nasjonen som fanger mest krill i Antarktis.

– Systematisk kopiering

Rimfrost og Aker Biomarine har også en pågående patentkrangel i USA. Den handler om en helt annen patentfamilie og har ingen sammenheng med teknologien på «Juvel».

Tvisten startet i januar 2016, da Rimfrost og flere tilknyttede selskaper ble saksøkt for inngrep i to av Aker Biomarines amerikanske patenter.

Stevningen ble levert en domstol i Delaware. Teknisk Ukeblad har fått innsyn i rettsdokumenter derfra med nye detaljer.

Rimfrost og flere tilknyttede selskaper ble beskyldt for å ha «systematisk kopiert og utnyttet Aker Biomarines strategi, metoder og patenterte teknologi»

Beskyldt for prisras

Inge Bruheim var forskningssjef i Rimfrost. Han kom fra Aker Biomarine før dette og er oppført som oppfinner i to av selskapets patenter.

I stevningen heter det at Bruheim hadde kjennskap til at Aker Biomarine gikk over til en «ethanol extraction process» for å behandle krill. De påstod deretter at Rimfrost også gikk over til en slik prosess etter at Bruheim ble ansatt i selskapet.

Bruheim arbeider nå som forskningsjef i Møreforskning. Han ønsker ikke å kommentere påstanden i rettsdokumentet.

De saksøkte ble også beskyldt for å ha forårsaket et prisras på krillolje i USA, og for å ha fratatt Aker Biomarine store inntekter.

Motangrep

Rettssaken i Delaware ble høsten 2017 satt på pause. Årsaken var Rimfrosts motangrep.

Rimfrost ba The United States Patent and Trademark Office (USPTO) granske om de to av patentene som lå til grunn for søksmålet var gyldige.

USPTO startet granskning, og Stig Remøy tolket det slik:

– Det bekrefter Rimfrost langvarige syn på at Aker-patentene ikke er gyldige, uttalte Stig Remøy i en pressemelding i fjor høst.

Aker Biomarine peker derimot på at USPTO kun har fattet en foreløpig avgjørelse som viser at vilkårene for å behandle saken var oppfylt.

USPTOs granskning blir trolig ferdig i løpet av 2018, men saken kan ta enda mer tid, siden beslutningen kan ankes. Først når dette er avklart, kan rettssaken i Delaware fortsette.

– Når saken starter opp igjen vil påstander og krav tilpasses til situasjonen på det tidspunktet, forteller Johansen i Aker Biomarine.

«globalt krillmonopol»

Det hører også med til historien at Aker Biomarine høsten 2016 også klaget inn Stig Remøys selskaper for den Internasjonale handelskommisjonen ITC, og beskyldte dem for patentinngrep der. Den saken ble trukket.

Kjell Inge Røkke satt i sin tid i sjefsstolen i Aker Biomarine på midlertidig basis. Her fra kapitalmarkedsdagen i 2008. Foto: NTB Scanpix/Knut Falch

Argumentasjonen fra Aker for å trekke saken, var at flere av selskapene hadde gått konkurs og at krillskipet «Juvel» hadde havnet hos kreditorene. De hadde også inngått forlik med et av selskapene.

Rimfrost har derimot tolket dette som en stor seier for Rimfrost.

– Dette er gode nyheter som viser at vi har hatt rett hele tiden, uttalte Remøy i en pressemelding i april 2017.

Han benyttet samtidig anledningen til å beskylde Aker Biomarine for «aggressiv oppførsel mot Rimfrost» og for å ville oppnå et «globalt krillmonopol». Uttalelsene ble først omtalt av Dagens Næringsliv.

Kranglet i Tyskland

I Tyskland, nærmere bestemt i München ligger hovedkvarteret til den mektige Europeiske patentunionen (EPO). Også her har Rimfrost forsøkt å stikke kjepper i hjulene på Aker Biomarine.

I oktober 2017 meldte Røkke-selskapet at en protest mot et av deres europeiske krillpatent fra en «tredjepart» var blitt avvist. Bak protesten sto Rimfrost.

Dette patentet er i samme patentfamilie som patentene Rimfrost forsøker å få ugyldiggjort i USA.

– Avgjørelsen til EPO tyder på at den internasjonale patentfamilien vil motstå tilsvarende validitetsopposisjoner andre steder, uttalte Aker Biomarine-sjef Matts Johansen i en melding.

Han siktet trolig til krangelen i USA. Og fra selskapet het det at EPOs avgjørelse styrket selskapet amerikanske krill-patenter.

Remøy vil ikke kommentere teknologikonfliktene med Aker Biomarine overfor Teknisk Ukeblad.

– Verdsetter konkurrenter

Aker Biomarine forteller at krillvirksomheten har krevd og fortsatt vil kreve store investeringer innen forskning og utvikling.

– Aker Biomarine verdsetter konkurrenter som bidrar til å bygge opp og utvikle krillindustrien, skriver kommunikasjonsdirektør Katrin Berntsen.

– Selskapet må derimot bruke sine patenter til å beskytte sine investeringer og verdier skapt gjennom en periode på 15 år mot selskaper som utelukkende kopierer og urettmessig søker å utnytte det andre har skapt, fortsetter hun.