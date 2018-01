Skipet sank utenfor Nesodden og ble solgt. Nå krever den gamle eieren unikt lossesystem tilbake

Her er historien om hvordan flere Kypros-rederier angivelig skal ha fått tak i den patenterte teknologien til en norsk konkurrent og brukt denne ulovlig. Neste uke må rederiene møte i Oslo tingrett.

Sentralt i konflikten er sementskipet Nordanvik, som i 2008 under navnet Crete Cement havarerte og sank utenfor Nesodden.

Den gamle eieren av skipet, familieeide Kristian Gerhard Jebsens Skipsrederi, krever at hele lossesystemet på sementskipet blir demontert og levert tilbake.

I tillegg krever de erstatning, samt øyeblikkelig bruksforbud for trykkluftsystemet i Norge, i norske havområder og på det frie hav.

Bergensrederiet hevder konkurrentens gjenoppbygging og bruk av systemet etter havaristsalget krenker deres patentrettigheter.

Sank utenfor Nesodden

Daværende Crete Cement gikk på grunn i 2008, da det var på vei fra Brevik til Slemmestad. Skipet sank til slutt utenfor Fagerstrand på Nesodden.

Det havarerte skipet ble solgt på vegne av forsikringsselskapet etter forliset. Kjøperen lovet å ikke bruke eller sette i stand det pneumatiske lossesystemet på skipet, ifølge en britisk rettsavgjørelse i saken.

Det var flere eierskifter før sementskipet skal ha endt opp hos de saksøkte selskapene. De har hevdet at forpliktelsen om å ikke bruke det patenterte systemet fulgte med i salget.

Slik skal altså Jebsens viktige teknologi ha havnet i hendene på konkurrentene.

Helt sentralt i saken er om patentrettighetene falt bort på grunn av salget.

Uklart eierforhold

Det er uklart hvem som nå eier det Bahamas-registrerte skipet. Jebsens har saksøkt tre Kypros-rederier (SMT Shipping, Eureka Shipping og Parainen Pearl Shipping), samt et svenske selskap (Eurovik Shipping) for patentinngrep.

Jebsens har overfor retten påstått at skipet er eid av Kypros-selskapet Parainen Pearl Shipping. De saksøkte avviser dette og skriver til retten at skipet er eid av et selskap med samme navn på Marshalløyene.

«Saksøkerne har gjort en feil ved å saksøke dette selskapet i stedet for det selskapet som faktisk eier skipet (...)», skriver Kypros-selskapene til Oslo tingrett.

Ifølge en britisk rettsavgjørelse eies skipet av selskapet på Marshalløyene, mens de kypriotiske selskapene SMT Shipping og Eureka shipping opererer skipet.

Sementen blir 'væske'

Utviklingen og designet av lossesystemet var en milepæl for KGJ Cement, heter det på deres nettside. Selskapet er et datterselskap til familieeide Kristian Gerhard Jebsens Skipsrederi.

Jebsens patent for å losse sement og andre pulverlaster. Foto: Faksimile

KGJ Cement har verdens største flåte av såkalte pneumatiske sementskip, som altså losses ved hjelp av trykkluft.

Løsningen ble første gang installert på skipet Cyprus Cement i 2006, samme år leverte Kristian Gerhard Jebsen patentsøknad på systemet. Systemet er også installert på en rekke nybygg og ombygde skip.

Teknologien går ut på å bruke luft til å flytte sementen.

«Når sement tilsettes luft endrer den karakter og får egenskap tilnærmet som en 'væske'», heter det i bergensrederiets patent.

Å losse sement med trykkluft er imidlertid ikke noe nytt, men bergensrederiets patenterte teknologi forenkler prosessen.

«Alle andre pneumatiske losseanlegg har minst en sekvens mer i 'lossekjeden'

som bruker energi», heter det i patentet. De anslår at det nye lossesystemet bruker 30 prosent mindre energi, reduserer utslipp like mye og kostnader med 25 prosent.

– Ugyldig patent

De utenlandske rederiene mener hele saken er så upresis at den må avvises, kommer det frem i sluttinnlegget de har sendt retten.

De saksøkte selskapene hevder også at bergensrederiets patent er ugyldig.

Argumentene deres er at det ikke er en oppfinnelse og heller ikke noen nyhet. De mener alle elementene i oppfinnelsen var kjent fra andre lossesystemer.

Får de gjennomslag for dette, så faller hele grunnlaget for saken.

Kypros-rederiet Eureka klaget på bergensrederiets patent i 2012 til Patentstyret. De ble imidlertid avvist både der og i Klagenemda for industrielle rettigheter.

Motparten har også kjørt en sak i det britiske rettsvesenet mot Jebsens, men denne ble avvist i fjor høst.

– Norsk patentrett gjelder ikke på sokkelen

Bergensrederiet hevder at lossesystemet på skipet var så ødelagt etter havariet utenfor Nesodden, at det måtte gjenoppbygges. Kypros-rederiene hevder derimot at anlegget bare måtte rengjøres og repareres.

Kypros-skipet mener også at de implisitt fikk lov til å bruke lossesystemet da de kjøpte skipet. De peker på at skipet ble solgt etter engelsk rett, der kjøperen får fri rett til å bruke hele produktet.

Kypros-rederiene mener også at et norsk patent ikke hindrer bruken av en oppfinnelse på et utenlandsk skip mens det ligger til kai i Norge.

De mener også at norsk patentrett ikke kan brukes på norsk kontinentalsokkel og i Norges økonomiske sone.

Tause parter

Verken det norske rederiet eller deres prosessfullmektig, advokat Gunnar Meyer i Wikborg Rein, ønsker å kommentere tvisten før rettssaken.

SMT Shippings hovedkvarter i Limassol på Kypros svarer i en epost at de ikke finner det passende å kommentere en pågående rettssak.

Det har ikke lyktes Teknisk Ukeblad å få svar fra de saksøkte selskapenes prosessfullmektig, advokat Rune Ljostad i Simonsen Vogt Wiig.

Rettssaken starter 22. januar i Oslo tingrett og pågår i to uker.