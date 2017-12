Oppdretts-oppfinner krevde at selskapet ødela alle maskinene de hadde solgt. Nå har konkurrenten vunnet saken

På Aqua Nor-messen i 2013 fant oppfinner Trond Sivertsen det han mente var en kopi av hans oppfinnelse på standen til konkurrenten.

Sivertsen anklaget konkurrenten Pump Supply for patentinngrep og gikk rettens vei for å få ødelagt maskinene deres for å vaske oppdrettsanlegg.

Etter flere runder i rettsapparatet er det nå klart at patentet til Sivertsens selskap Multi Pump Innovation (MPI) er ugyldig. Dermed faller også grunnlaget for anklagene om patentinngrep sammen.

Det ble klart etter en dom avsagt av Borgarting lagmannsrett på fredag.

– En stor seier

Drammensfirmaet Pump Supply selger blant annet høytrykksutstyr til offshore- og oppdrettsnæringen. De er glade for avgjørelsen.

– Dette er en stor seier for Pump Supply AS og det frie marked, sier gründer og eier Bjørn Terje Ulvnes i en pressemelding.

De har hele tiden ment at patentet til Sivertsens selskap ikke har noen oppfinnelseshøyde og argumentert med at alle teknikker var godt kjent før patentsøknad.

MPI hevdet konkurrenten hadde kopiert teknologien i notvaskeren «Terminator». Bilde: MPI

– Pump Supply ble urettmessig stengt ute fra et marked som nå åpnes opp for alle aktører, uttaler Ulvnes videre i meldingen.

De forteller videre at notvaskemaskinen deres innen kort tid vil være tilgjengelig for markedet.

– Dommen fra Lagmannsretten gir vår klient medhold i det vi hele tiden har anført: MPIs patent skulle aldri ha blitt godkjent. MPI kan etter dette ikke lenger forsøke å hindre vår klient eller andre aktører i bransjen i å benytte allment kjent teknikk, sier advokat Christoffer Vedal fra Protector IP i meldingen.

Han var prosessfullmektig for Pump Supply i tingretten og lagmannsretten.

Teknisk Ukeblad har forsøkt å innhente en kommentar fra Multi Pump Innovation og deres prosessfullmektig.

Uenige dommere

Oslo tingrett dømte tidligere Pump Supply for patentinngrep mot MPI. Deretter forsøkte de å få kjent MPIs patent ugyldig i tingretten, uten å lykkes. Begge sakene ble anket og slått sammen.

Nå har altså Pump Supply vunnet ankesaken. Dommen ble riktignok avsagt med dissens.

«Flertallet har kommet til at patentet er ugyldig, og det foreligger da intet patentinngrep som kan gi grunnlag for erstatning eller andre reaksjoner», heter det i dommen.

De mente patentet ikke tilfredsstilte kravet til oppfinnelseshøyde, altså at oppfinnelsen ikke skilte seg vesentlig fra tidligere kjent teknikk på området.

Mindretallet, bestående av en lagdommer og en fagkyndig meddommer var uenig og mente kravet til oppfinnelseshøyde var oppfylt.

De mente at det utvilsomt forelå et inngrep som ville gitt grunnlag for erstatning.

Multi Pump Innovation slipper å dekke vinnerens saksomkostninger, fordi retten mente de hadde god grunn til å få saken prøvet.