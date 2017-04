Gründere tok FMC til retten. Nå får teknologi-giganten forbud mot å selge nyutviklet sensorsystem

I februar måtte giganten FMC møte i Oslo tingrett, etter at de ble saksøkt av oljegründere i Stavanger.

Nå er dommen klar. FMC på Kongsberg har fått forbud mot å selge et nyutviklet produkt for å overvåke temperatur og trykk i oljebrønner.

Gründerne bak Petroleum Technology Company (PTC) i Stavanger mente FMC etterliknet flere elementer i patentet deres og gikk rettens vei for å forsvare dette. Nå har de vunnet saken fullt ut.

– En enkel, men genial, løsning

PTC-gründerne søkte i 2008 patent på et overvåkingssystem for oljebrønner. Det er dette patentet FMC har krenket. Systemet gjør det blant annet mulig å montere sensorer i brønnhoder, uten å avbryte produksjonen.

Nestleder Erling Kleppa i PTC er oppfinneren bak patentet. Sivilingeniøren er også én av fire gründere bak teknologiselskapet.

– PTC er naturligvis glade, men ikke overrasket, over dommen. Vi oppfatter den som svært klar. På generelt grunnlag skulle PTC ønske at oljeindustrien hadde større interesse og respekt for små aktørers IP, skriver Kleppa i en epost til Teknisk Ukeblad.

«Erling Kleppa kom med en enkel, men genial, løsning på en utfordring som olje- og gassindustrien hadde slitt med i flere tiår. Oppfinnelsen er kontra-intuitiv ved at den snur hele prinsippet for trykk- og temperaturmåling i brønnhoder gjennom å føre måleren inn til kilden istedenfor å føre kilden ut til måleren», fortalte selskapet retten ifølge dommen.

Store og sterke aktører

Stavanger-selskapet omsatte for omtrent 280 millioner kroner i 2015. Salget av VR-sensoren deres, som bygger på patentet, utgjør omtrent en fjerdedel av selskapets inntekter, ifølge dommen.

Selskapet fortalte retten at patentvernet er avgjørende for dem, fordi de er en mindre aktør som utvikler teknologi i et konkurranseutsatt marked med store og sterke aktører.

– Dommen er viktig for PTC, da den sikrer selskapets hjemmemarked og vil gi PTC et fundament til å videreutvikle sine brønnhodeløsninger både til et norsk og internasjonalt marked, forteller Kleppa til Teknisk Ukeblad.

Salgsforbud

FMC startet utviklingen av overvåkingssystemet Smart VR-plug i 2013. Produktet ble lansert i markedet i 2015, og selskapet har inngått avtaler om levering av flere slike plugger i Norge, ifølge dommen.

Blir dommen stående, får de ikke selge produktet i Norge. TechnipFMC ønsker ikke å besvare spørsmål om hvilke konsekvenser dommen får for de inngåtte avtalene.

Kommunikasjonssjef i TechnipFMC, Lars Ole Bjørnsrud, svarer i en epost at de ikke ønsker å gi noen kommentarer til utfallet av saken. De ønsker heller ikke å svare på om dommen blir anket.

(Fra og med 2017 har FMC vært slått sammen med Technip i TechnipFMC-konsernet, men det er FMC Technologies Kongsberg Subsea AS som er part i denne saken, journ. anm)

Erstatning og advokatregning på 1,7 millioner

FMC hevdet på sin side at gründernes patent ikke var en oppfinnelse, og ut fra dette var ugyldig. De fikk ikke gehør for dette.

Selskapet mente Patentstyrets vurdering av saken ikke hadde vært god og at PTC aldri skulle fått patentet.

Underveis i saken ble partene enige om at to av PTCs patentkrav ikke var oppfinnelser, og dermed ugyldige.

Men - gründerne i Stavanger fikk medhold i at resten av de til sammen 9 patentkravene var gyldige. Og retten slo fast at FMC hadde krenket disse.

FMCs patentinngrep var uaktsomt, ifølge Oslo tingrett. Selskapet gjorde en patentrettslig vurdering av PTCs patent, før de valgte å utvikle deres eget sensorsystem videre.

Det gjør at de må betale erstatning til gründerne. Størrelsen på denne skal fastsettes i en egen rettssak.

FMC må også betale gründernes saksomkostninger på 2,2 millioner kroner - herunder en advokatregning på 1,7 millioner kroner.

Dommen er ennå ikke rettskraftig.