Oljegründere i Stavanger krever at FMCs system blir forbudt å selge

I starten av februar må subseagiganten FMC møte i Oslo tingrett.

Bak søksmålet står gründerne i Stavanger-baserte Petroleum Technology Company (PTC).

Gründerne krever at FMC forbys å markedsføre og selge et system for å overvåke oljebrønner.

Stavanger-selskapet har gjennomgått FMCs reklamemateriell for utstyret. Ut fra dette mener de at FMC etterligner flere elementer i deres patent.

Forsvarer teknologien sin

Stridens kjerne er Stavanger-selskapets patent for montering av overvåkningsutstyr for temperatur og trykk på oljebrønner. Utstyret kan monteres uten å avbryte produksjonen.

Nestleder Erling Kleppa i PTC er oppfinneren bak patentet. Sivilingeniøren er også én av fire gründere bak oljeserviceselskapet, som omsatte for nær 200 millioner kroner i 2015.

Størsteparten av selskapet er eid av oppkjøpsfondet Hercules, men gründerne er også fortsatt inne.

Det norske brønnteknologiselskapet har bygget opp en stor patentportefølje, som de nå er i gang med å forsvare.

Krever 12 millioner tilbake fra rådgivende ingeniører: Mener de anbefalte feil grunnarbeid

– Beklagelig

Avokat Kyrre Tangen Andersen i Kluge advokatfirma uttaler seg på vegne av selskapet.

– Petroleum Technology Company ønsker generelt å unngå rettstvister og finner saken beklagelig, skriver Kluge.

– I denne saken er det likevel etter Petroleum Technology Companys oppfatning så sterke holdepunkter for at FMC Kongsberg begår inngrep i Petroleum Technology Companys patent 333416, at man ser seg tvunget til å forsvare sin patentbeskyttede rettsposisjon i markedet, fortsetter han.

Ingeniør på boks: Denne trillekofferten erstatter to ingeniører på oljeplattformer

– Sterkt uenig

FMC på sin side mener PTCs patent er ugyldig, fordi det ikke inneholder en nyhet. På grunn av dette mener FMC at de må frifinnes og at de fortsatt må kunne få selge overvåkingssystemet.

PTCs advokat skriver at de er sterkt uenig i dette.

Han legger også til at de ikke ønsker å kommentere saken ut over dette.

FMC ønsker ikke å kommentere saken. Kommunikasjonssjef Kjersti Løken viser til at selskapet prinsipielt ikke uttaler seg om pågående saker.

PTC saksøkte FMC i mars 2016. Saken starter i Oslo tingrett 13. februar.

TU Ekstra (abo): Dette oppdrettskipet var én av 2062 patentsøknader som kom inn i 2016

Løste forrige teknologi-krangel

Det er ikke lenge siden FMC var innblandet i en annen tvist som gjaldt teknologi. Da var det imidlertid FMC som saksøkte fire tidligere ansatte som startet oljeserviceselskapet Optime Subsea Services.

FMC mente de hadde krav på gründernes oppfinnelser. Saken endte med at det ble inngått en hemmelig avtale, der gründerne blant annet sa fra seg rettighetene til flere patentsøknader for å unngå rettssak.