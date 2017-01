Krever 12 millioner tilbake fra rådgivende ingeniører. Mener de anbefalte feil grunnarbeid

Konsulentselskapet Rambøll må møte i Oslo tingrett i starten av februar.

En kunde påstår at de fikk feil råd fra selskapet og krever Rambøll for til sammen 12 millioner kroner.

Kunden mener rådene fra Rambøll kostet dem over 10 millioner i ekstra utgifter på et byggeprosjekt.

- Det bare sank sammen

Rambølls kunde er Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD), som skulle bygge ny gjenvinningsstasjon i Lier, utenfor Oslo. Budsjettet var 66 millioner kroner.

De er lite fornøyd med jobben konsulentene gjorde, og mener at kontrakten er misligholdt.

- Etter at man begynte å bygge, så man at dette gikk ikke. Det bare sank sammen og var umulig å gjennomføre når det var vått, forteller Johan Remmen, daglig leder for RfD til Teknisk Ukeblad.

Han sikter til metoden for grunnarbeidene, som renovasjonsselskapet hevder Rambøll anbefalte.

De ble høsten 2014 anbefalt å bruke en metode der leire på stedet skulle brukes i grunnarbeidene til den nye gjenvinningsstasjonen, ifølge RfD.

- Rambøll anbefalte som et kostnadsbesparende tiltak, å heve nivået og bruke eksisterende masser i kombinasjon med tilførte masser. At man kunne legge dette lagvis og at det ville gi et godt resultat, sier han.

Remmen forteller at metoden inngikk i konkurransegrunnlaget og at kontrakten med entreprenøren forutsatte at metoden kunne brukes.

- Grov uaktsomhet

- Vi mener det er utvist grov uaktsomhet fra rådgivers side, og da er det rådgiver som er ansvarlig, sier Remmen.

- Det mest vesentlige er at vi høsten 2014, i forbindelse med at vi prøvde å holde oss innenfor budsjett, ble anbefalt en byggemetode som viste seg å ikke være mulig å gjennomføre, sier Remmen.

Problemet var at grunnarbeidet skulle utføres i vinterhalvåret. Og metoden var kun anbefalt å bruke i mellom mai og september.

- Vi som oppdragsgiver hadde ikke forutsetninger for å vite at dette ikke var mulig å gjennomføre i vinterhalvåret, sier han.

- Kraftig fordyrende

En plutselig endring av metode, gjorde prosjektet over 10 millioner dyrere, hevder renovasjonsselskapet.

- Det ble kraftig fordyrende. Når vi startet på byggeprosessen, var det sent på høsten. Da viste det seg veldig raskt at denne byggemetoden var nærmest umulig å gjennomføre og man måtte bruke veldig mye ressurser på å få dette gjennomført, sier Remmen.

- Det vi istedenfor måtte gjøre var å foreta full masseutskifting. Og det ble betydelig andre mengder som måtte kjøres inn og ut av anlegget, forteller han.

Hevder at de advarte

Konsulentselskapet er helt uenig i kravet.

Rambøll hevder at de advarte kunden og fortalte at oppfyllingsmetoden medførte stor risiko om vinteren.

- Rambøll påstår at de skal ha gitt oss et slikt råd. Det stiller vi oss helt uforstående til. Hadde vi fått vite at denne byggemetoden ikke kunne benyttes i vinterhalvåret, ville vi ha utsatt arbeidene, forteller Remmen.

- Det er veldig rart at et så profesjonelt firma ikke kan finne spor av et slikt råd i noe møtereferat eller noe epostkorrespondanse. Ikke en gang i interne eposter. Det er veldig mye dokumentasjon i dette prosjektet, men det fremgår ikke noe sted at et slikt råd skal ha blitt gitt, sier han.

Sommer-metode

RfD forteller at de i ettertid har fått vite at Statens vegvesens retningslinjer advarer mot å bruke metoden i vinterhalvåret.

- Vi er ikke profesjonelle på dette, og det var nettopp derfor Rambøll ble engasjert. RfD har ikke en profesjonell byggherreorganisasjon, så vi har ingen forutsetninger for å vite slikt. Men vi har fått vite det i ettertid, sier han.

Ordknappe konsulenter

Konsulentselskapet hevder også at de prosjekterte en løsning med full utskiftning av massene, men at renovasjonsselskapet ønsket en rimeligere løsning. De mener at RfD ikke har tapt penger, fordi grunnarbeidet ikke ble dyrere enn dersom de hadde valgt den første løsningen de foreslo, ifølge rettsdokumenter.

Rambøll er foreløpig ordknappe om tvisten med kunden.

- Rambøll ønsker ikke å kommentere saken nå, siden den snart skal behandles i Oslo tingrett, sier kommunikasjonssjef Nina Kristin Amdahl.

Saken starter 6. februar i Oslo tingrett og det er satt av en uke. Rambølls forsikringsselskap er også saksøkt.