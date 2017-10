Oppdretts-oppfinner har kjempet i fire år for å få ødelagt maskinene konkurrenten har solgt

Konflikten startet i Trondheim i 2013, på oppdrettsnæringens viktigste møteplass - Aqua Nor-messen. På stand U-803 fant oppfinner Trond Sivertsen en maskin med navnet «Netmaster» for å vaske oppdrettsanlegg.

I hans øyne var det en tro kopi av oppfinnelsen som selskapet hans da holdt på å patentere.

Deres vaskemaskin, med det treffende navnet «Terminator» var også stilt ut på messen.

Nå - over fire år senere - fortsetter konflikten. Oppfinnerens selskap krever at konkurrenten Pump Supply ødelegger alle vaskemaskinene de har solgt til oppdrettsnæringen.

– Dette dreier seg om en ren kopi av en annens produkt, sier advokat Steinar Lie i Zacco. Han fører saken for Sivertsens selskap Multi Pump Innovation (MPI).

– Stengt ute

Neste uke møtes de to konkurrentene i Borgarting lagmannsrett.

– Vi håper at retten kjenner patentet ugyldig, slik at det ikke kan brukes til å stenge andre aktører ute fra markedet, skriver Bjørn Terje Ulvnes, daglig leder i Pump Supply.

Drammensfirmaet selger blant annet høytrykksutstyr til offshore- og oppdrettsnæringen og omsatte for 41 millioner i fjor.

De mener at de også uansett ikke har krenket patentet, og at de vurderte patentsøknaden til MPI da de utviklet notvaskeren sammen med Nomek Maskinverksted og Yes Maritime.

– Vår notvasker kan ikke manøvreres slik som beskrevet i patentsøknaden til MPI, skriver han og peker på at deres maskin manøvreres med wire, mens MPI beskrev bruk av vannjet.

Har solgt for en halv milliard

MPI hevder konkurrenten har kopiert teknologien i notvaskeren «Terminator». Foto: MPI

Trond Sivertsen er oppfinneren og gründeren bak Multi Pump Innovation (MPI), som lager høytrykksvaskere til oppdrettsanlegg. Vaskemaskinen «Terminator» bygger på den patenterte teknologien som nok en gang skal i retten.

De siste fem årene har selskapet omsatt for over 542 millioner kroner, bare i 2016 var omsetningen over 154 millioner kroner.

De viktigste kundene er i Norge, Skottland, Canada og Chile, som skal ha utstyr for å rengjøre begrodde merder i oppdrettsanleggene.

I fjor gikk investeringsselskapet Broodstock Capital tungt inn på eiersiden, bak står blant annet Andresen-eide Ferd.

Sivertsen ønsker ikke å uttale seg til Teknisk Ukeblad og viser til advokaten. Ifølge Lie er den patenterte teknologien helt sentral for selskapet.

– Saken er viktig, fordi det dreier seg om å håndheve rettighetene til den teknologien som selskapet ble bygget opp på, sier Lie.

– Blåkopi

– Saken begynte med at én blåkopierte en annen. Pump Supply startet den ballen og nekter å gi seg etter å ha tapt to runder i retten, sier Lie.

Oslo tingrett har tidligere dømt Pump Supply for patentinngrep mot MPI. Pump Supply anket. Deretter forsøkte de å få kjent MPIs patent ugyldig. Også den saken tapte de i store trekk - men anket igjen.

– Vi mener patentet må kjennes ugyldig på grunn av manglende nyhet og oppfinnelseshøyde, forteller Pump Supplys advokat Christoffer Vedal i Protector IP Consultants.

De argumenterer også med at patentet er ugyldig på grunn av ulovlige endringer i patentsøknaden.

– De søkte patent på noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, hvilket alene utgjør en ugyldighetsgrunn, skriver han.

«Terminator» vs «Netmaster»

Etter Aqua Nor-besøket i 2013 saksøkte Sivertsens selskap Pump Supply for patentinngrep.

– Da påstand om kopiering kom opp tok vi dette svært alvorlig og trakk produktet fra kommersielt salg, forteller Ulvnes.

Han protesterte kort tid etter søksmålet også til Patentstyret og mente MPI ikke hadde en patenterbar oppfinnelse.

«Denne type teknikk har blitt brukt i mer enn 30 år. Kanskje 100 år», skrev han.

Ulvnes hyret inn patentrådgivere fra Protector for å hjelpe ham i konflikten med konkurrenten.

På det tidspunktet var patentet til Sivertsen ikke godkjent av Patentstyret, men bare en publisert patentsøknad. Det gjør også denne saken spesiell. Patentrådgiveren til Ulvnes sendte et sjeldent krast brev til Patentstyret der dette var tema:

«Det er generelt svært alvorlig å bli anklaget for patentinngrep. Det blir svært spesielt når det er usikkert om det i det hele tatt er tale om et patent», skrev en Protector-rådgiver til Patentstyret.

– Bestemmelsen er klar, så lenge man har en publisert patentsøknad, så kan man bruke den for å håndheve rettighetene sine, sier Steinar Lie til Teknisk Ukeblad.

Argumenterte med Sovjet-patent

Protector-rådgiveren beskyldte også i brevet Sivertsens selskap for å presse Patentstyret til å godkjenne patentsøknaden.

«Det er helt urimelig at patentsøker skal presse Patentstyret til å fatte en hurtig, og potensielt forhastet, avgjørelse kun fordi søkeren er utålmodig etter å få dømt en tredjepart (...)», skrev patentrådgiveren omtrent en måned før rettssaken.

De mente Sivertsens teknologi ikke var patenterbar, fordi den ikke var ny. Blant argumentene var et sovjetisk patent fra 1981 og et amerikansk patent på en robotstøvsuger til svømmebasseng.

Advokat Steinar Lie avviser fullstendig motpartens påstand om at patentet er ugyldig.

– Det er det ikke grunnlag for å hevde. Saken har vært gjennom en usedvanlig grundig behandling i Patentstyret, sier han og viser til at protesten mot patentsøknaden ikke førte frem.

Fikk produksjonsforbud

De to konkurrentene møttes første gangen i Oslo tingrett i 2014. Oppfinnerens selskap hevdet notvaskeren «Nettmaster» var en tro kopi av deres teknologi.

De påstod videre at Pump Supply hadde utnyttet dem «for å slippe egen, dyr produktutvikling».

Saken endte med at Oslo tingrett forbød Pump Supply å lage og selge «Nettmaster», men de slapp å ødelegge de solgte maskinene, slik MPI krevde. De slapp også å betale erstatning.

Retten slo fast at det var uvanlig å gå til sak basert på en patentsøknad som ikke var godkjent, og de slapp blant annet derfor å betale alle saksomkostningene.

Pump Supply svarte med å anke.

– Svært lite innovativ

Protesten fra konkurrenten hjalp ikke. På nyåret 2015 fikk Sivertsens selskap patentet.

– Vi ble veldig overrasket over at patentsøknaden til MPI til slutt ble godkjent av Patentstyret, da den fremstår som svært lite innovativ, forteller Bjørn Terje Ulvnes.

– Sett i sammenheng med at søknaden etter flere avslag ble hastegodkjent kun noen dager før første rettssak startet i Oslo tingrett, er det veldig betenkelig, og har gjort denne prosessen omstendelig og kostbar for vår del, fortsetter han.

Pump Supply svarte med å saksøke MPI i april 2015, for å få slått fast at patentet deres var ugyldig. En Youtube-video av systemet, var et av argumentene deres for at oppfinnelsen var allment kjent og dermed ikke patenterbar.

I 2016 tapte Pump Supply også den saken og ble idømt over 1 million i saksomkostninger. Så anket de på nytt.

Det er de to sakene fra Oslo tingrett som skal behandles i lagmannsretten i neste uke.

Må forsvare seg

MPIs advokat mener gründerbedrifter må forsvare teknologien sin og at saken derfor er viktig.

– Mange gründerbedrifter som vi kommer borti, er tuftet på en teknisk løsning. De er avhengige at patentet sikrer dem en enerett, slik at de kan bygge bedriften på det, sier Lie.

– Skal en konkurrent få rokke ved det, og bruke alle former for teknikaliteter for å få lov til å kopiere teknologi? spør han retorisk.

Bjørn Terje Ulvnes i Pump Supply opplever at de er urettmessig stengt ute fra et marked.

– Denne saken er viktig for oss fordi MPI har holdt vår notvasker utenfor markedet de siste årene, og selv om det er en krevende prosess å ta denne saken videre, så gjør vi dette fordi vi opplever det som en urettmessig utestengelse med et direkte økonomisk tap - som vi tar høyde for å kreve erstattet, skriver han.