Røkke-selskap går rettens vei for å få bruke patentert krill-sentrifuge

Røkke-kontrollerte Aker Biomarine hevder at de fikk med patentrettighetene til en unik metode for å behandle krill til råstoff for kosttilskudd, da de i fjor kjøpte krilltråleren Juvel på konkurssalg.

Teknologien om bord i tråleren Juvel var utviklet på Sunnmøre for det norske krillfiskeselskapet Emerald Fisheries, som var kontrollert av Sunnmøre-rederen og gründeren Stig Remøy.

Etter tråler-handelen, har Remøys krillselskap Rimfrost stukket kjepper i hjulene for Røkke-selskapet. Kosttilskudd-leverandøren Rimfrost hevder at de eier den patentbeskyttede teknologien om bord i krilltråleren, og nekter å utlevere patentene til Aker Biomarine.

Mandag neste uke skal Søre Sunnmøre tingrett ta stilling til krangelen om rettighetene til krillpatentene.

Det blir nok en runde i teknologistridene mellom de to selskapene som har pågått siden 2016 i flere land. Konfliktene dreier seg om teknologi for å kunne utnytte de enorme krillforekomstene i Sørishavet, som er verdt flere milliarder kroner.

Spesialdesignet sentrifuge

Krilltråleren Juvel var stoltheten til Rimfrost. Om bord er en avansert fabrikk, for å behandle krill slik at det kan bli verdifullt råstoff til omega 3 kosttilskudd. Den patenterte teknologien er utviklet på Sunnmøre.

Teknologien de krangler om, er en patentert prosess for å behandle krill med vann og enzymer, for å fjerne fluor fra krepsdyrene, slik at råstoffet kan brukes til kosttilskudd. I prosessen brukes blant annet en spesialdesignet sentrifuge, en dekanter.

Om teknologikranglene: Milliardmarkedet for omega-3 har gjort minireken krill til en ettertraktet råvare.

Røkke-kontrollerte Aker Biomarine og Stig Remøys Rimfrost har lenge konkurrert om markedet for antarktisk krill.

I 2016 ble Rimfrost saksøkt av Aker Biomarine i USA, anklaget for patentinngrep.

Søksmålet førte til at Remøys krillfiskeselskap Emarald Fisheries gikk konkurs, ifølge bobestyreren.

Aker Biomarine kjøpte så Juvel fra konkursboet.

Røkke-selskapet hevder at rettighetene til den avanserte teknologien om bord for å videreforedle krillen fulgte med på kjøpet og gikk til sak mot Rimfrost i september 2017.

Det var Remøys krillrederi Emarald Fisheries som opprinnelig søkte om patent på metoden.

Oppfinnelsen er nå beskyttet gjennom patenter i en rekke land.

Aker Biomarine krever nå at Rimfrost overfører rettighetene til hele patentfamilien til dem, går det frem av sluttinnlegget de har sendt retten.

Skulle de ikke få gehør for dette, krever de rett til å utnytte patentene om bord på tråleren, samt erstatning.

Rimfrost mener de må frifinnes og at patentene tilhører dem. Selskapet til Stig Remøy, Rimfrost hevder at patentet har tilhørt Rimfrost siden 2012/2013 og at det ikke fulgte med da Aker Biomarine kjøpte Juvel fra konkursboet til Emerald Fisheries.

Remøy har ikke besvart Teknisk Ukeblads henvendelser og Rimfrosts advokat er ordknapp om saken.

– Vi finner det ikke riktig å kommentere saken nå kort tid før hovedforhandlingen, og viser til sluttinnlegget, sier advokat Ronny Lund i Wiersholm, som er Rimfrosts prosessfullmektig.

– Få tilgang til det vi har betalt for

Aker Biomarine påstår at overføringen av patentet fra Emerald Fisheries til Rimfrost var rettsstridig og at rederiet brøt avtalene med kreditorene.

– Vi kjøpte Juvel med driftsmidler av konkursboet og de tidligere långiverne Nordea, GIEK og Innovasjon Norge. Vi så for oss å kunne ta i bruk krillfartøyet fra dag én til kommersielt fiske, det viste seg ikke å være mulig, forteller Ingeborg Tennes, kommunikasjonssjef i Aker Biomarine.

Rimfrost hevder imidlertid at patentet knyttet til produksjonslinjen på krilltråleren ble solgt til dem før konkursen i Emerald Fisheries.

– I likhet med konkursboet og de tidligere långiverne, bestrider Aker Biomarine gyldigheten av dette salget. Ettersom Rimfrost har nektet å utlevere patentet må vi nå få rettens bistand til å avgjøre dette. Vi ønsker dermed å få tilgang til det vi har betalt for, fortsetter Tennes.

Aker Biomarine saksøkte Rimfrost høsten 2017.

Stig Remøy, daglig leder i Rimfrost. Bilde: Tore Stensvold

Før dette hadde Aker Biomarine informert markedet om at de hadde kjøpt Juvel og tilhørende patenter og immaterielle rettigheter.

Rimfrost svarte på dette med å sende ut en krass pressemelding der de påstod at selskapet feilinformerte markedet, og at patentene tilhørte Rimfrost.

Aker Biomarine kan ikke bruke den integrerte fabrikken om bord på Juvel uten å krenke patentene til Rimfrost, het det i meldingen.

Forsinket saken

Saken har ikke kommet for retten før nå. Årsaken er at de to selskapene i lengre tid har kranglet om hvor striden skal utspille seg.

Til slutt var det Høyesterett som ga Rimfrost medhold i at patentsøksmålet fra Aker Biomarine skal behandles av Søre Sunnmøre tingrett. Røkke-selskapet mente saken hørte hjemme i Oslo tingrett.

– Aker Biomarine har forsinket behandlingen av rettssaken i snart ett år med sitt krav om at den skal behandles i Oslo, uttalte Rimfrosts advokat Ronny Lund i en melding da avgjørelsen i Høyesterett var klar tidligere i høst.

Anklaget for kopiering i USA

Det har som sagt vært langvarige konflikter om immaterielle rettigheter mellom de to selskapene. Aker Biomarine saksøkte i 2016 flere av Remøys selskaper i Delaware i USA og hevdet at de hadde kopiert deres krillteknologi. Søksmålet i USA gjaldt en helt annen patentfamilie enn saken i Norge.

Rimfrost hevder at søksmålet medførte at krillrederiet Emarald Fisheries gikk konkurs. I forbindelse med saken på Sunnmøre, hevder nå Rimfrost at Aker Biomarine nærmest kan skylde på seg selv – på grunn av søksmålet i USA – dersom de har tapt penger på krilltråleren.

«Det var AKBMs (Aker Biomarine, red.anm.) søksmål i USA som ledet til at Emerald gikk konkurs», påstår Rimfrost til retten i sluttinnlegget.

Et betydelig tap av kunder og omsetning var resultatet av de «ufunderte» søksmålene i USA, ifølge Rimfrost.

Har anket i USA

Stig Remøys selskap gikk imidlertid til motangrep i forbindelse med søksmålet i USA. De ba The United States Patent and Trademark Office (USPTO) granske om patentene til Aker Biomarine, som lå til grunn for søksmålet, var gyldige. USPTO startet gransking, og resultatet var klart tidligere i høst.

Rimfrost fikk i sommer medhold i to patentklager som det amerikanske Patent Trial and Appeal Board (PTAB) behandlet.

Stig Remøy uttalte etter dette at de hadde vunnet mot Aker i USA.

Aker Biomarine har imidlertid anket avgjørelsene til en føderal domstol, og det er ventet en avgjørelse i løpet av 2019.

Rettsprosessen i USA er satt på pause frem til det foreligger endelig avgjørelse i patentklagene.

Saken på Sunnmøre starter mandag 10. desember og det er satt av én uke.