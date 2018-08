Krillgründer på Sunnmøre hevder han har vunnet patentkrangel mot Røkke-selskap

Milliardmarkedet for omega-3 har gjort minireken krill til en ettertraktet råvare. Både Røkke-selskapet Aker Biomarine samt Rimfrost, som er eid av rederen Stig Remøy, har satset stort på den lille reken.

De to konkurrentene er involvert i flere rettslige krangler rundt teknologi for å få krillolje, altså råstoff til omega-3, ut av den lille reken. Rimfrost er blant annet anklaget for kopiering av teknologi i USA.

Nå sier Stig Remøy, hovedeieren i Rimfrost, at de har vunnet mot Aker i USA.

Beskyldt for systematisk kopiering

I USA er Rimfrost og flere tilknyttede selskaper saksøkt for å ha krenket to av Aker Biomarines patenter.

Rimfrost er beskyldt for å ha «systematisk kopiert og utnyttet Aker Biomarines strategi, metoder og patenterte teknologi», viser flere rettsdokumenter Teknisk Ukeblad tidligere har fått innsyn i.

Stig Remøys selskap gikk imidlertid til motangrep på Aker-systemet. De ba The United States Patent and Trademark Office (USPTO) granske om de to av patentene som lå til grunn for søksmålet var gyldige. USPTO startet gransking, og nå er resultatet klart.

Rimfrost har fått medhold i en kjennelse fra det amerikanske Patent Trial and Appeal Board (PTAB).

– Dette er en gledelig nyhet. Ingen rettslige prosesser i USA har gått Akers vei knyttet til patenter, og det betyr at den usikkerheten Aker Biomarine har forsøkt å skape omkring Rimfrost produkter og leveranseevne nå er ettertrykkelig tilbakevist, sier hovedeier Stig Remøy i Rimfrost i en pressemelding.

Stig Remøy er hovedeier i Rimfrost. Bilde: Tore Stensvold

Vurderer å anke

Dersom Aker Biomarine ikke ber om fornyet høring eller anke, vil kjennelsen bli rettskraftig og godkjennelsen av patentene vil bli trukket tilbake, ifølge Rimfrost.

Aker Biomarine sier de vurdere å anke.

– Rimfrost anla fire patentklager mot Aker Biomarine, hvorav Aker Biomarine fikk medhold i to og Rimfrost i de siste to, skriver kommunikasjonsdirektør Katrin Berntsen i Aker Biomarine i en epost til Teknisk Ukeblad.

Hun forteller at de vil studere alle fire beslutningene og vurdere en anke i de to hvor Rimfrost fikk medhold.

Berntsen legger til at etter at denne saken startet, så har selskapets patentportefølje økt og de har fått utstedt syv nye patenter i USA.

– Aker BioMarines patentfamilie har nå i alt 22 utstedte patenter i USA alene, forteller Berntsen.

– Følt oss som en David mot Goliat

Rimfrost har hovedkontor på Fosnavåg, og det amerikanske markedet er et av de viktigste for selskapet.

– Fra 2017 har vi opplevd en formidabel vekst i salget av våre krillprodukter. Kvaliteten på produktene er spesielt høy, og vi er leveransedyktig selv i et marked med sterkt stigende etterspørsel. For oss har det vært viktig å få satt et punktum for sakene i USA, hvor vi hele tiden har vært sikre på at utfallet ville bli det som nå er PTABs konklusjon, sier Remøy i pressemeldingen.

– Vi har tidvis følt oss som en David mot Goliat. Det har kostet tid, krefter og penger som vi gjerne skulle brukt til andre ting. Da er det godt å se at en David også kan vinne frem i våre dager, fortsetter Remøy i pressemeldingen.

Møtes i retten på Sunnmøre

De to selskapene har også en annen krangel om teknologirettigheter gående og møtes etter planen i retten på Sunnmøre i desember.

Den krangelen dreier seg om rettighetene til teknologien ombord på krilltråleren «Juvel».

Aker Biomarine kjøpte skipet etter at Rimfrosts datterselskap Emerald Fisheries, som eide skipet, gikk konkurs.

Aker-selskapet mener de fikk rettighetene til patentet overdratt fra boet, da de kjøpte krilltråleren i mai 2017. Boet ba Rimfrost om å overføre patentene til Aker Biomarine, men dette har ikke skjedd.

Rimfrost hevder at Aker Biomarine ikke kan bruke krillfabrikken ombord på fartøyet uten å krenke patentene deres.